Dec 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3005.00 NSE 9756.70 FIMMDA 13193.70 ============= TOTAL 25955.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE742F07023 MUNDRA PORT AND SPEC ECO ZONE LTD - 10-Dec-12 97.9777 9.7400 12.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 167.1500 0.0000 153.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 98.0822 10.1000 9.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.72% 05-Nov-13 100.6409 9.3100 100.00 INE721A07BA8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 11-Jul-14 101.3931 10.5600 20.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 100.1900 12.1600 1.00 INE031A09FE1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.75% 18-Nov-16 101.3500 9.3900 50.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Dec-16 100.0000 9.7000 500.00 INE511C08746 MAGMA SHRACHI FINANCE LTD. 11.20% 09-Dec-18 100.1265 11.1700 1250.00 INE341E07324 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT - 26-Mar-19 50.1400 9.9500 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD. 10.40% 18-Jul-21 102.1977 10.0000 250.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 9.38% 04-Aug-21 100.1500 9.3400 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0300 9.3000 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7800 9.3000 7.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.7000 9.3600 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.9200 10.7200 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD. 11.80% 31-Dec-99 106.5000 0.0500 208.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 31-Dec-99 104.1000 10.9200 34.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 31-Dec-99 100.4000 11.3000 2.00 INE628A08163 UNITED PHOSPHORUS LIMITED - 31-Dec-99 103.2100 10.2500 1.00 NSE === INE915D07NZ2 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. - 01-Jan-12 111.3304 - 48.10 INE053F09GB8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-12 99.6362 9.3942 200.00 INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.95% 11-May-12 99.8410 10.0599 500.00 INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 100.1819 9.5252 100.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.66% 20-Jul-12 99.7335 9.9379 500.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 10-Aug-12 99.7428 9.8537 1000.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 99.8937 - 1700.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.8163 9.6172 250.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.7217 9.5307 550.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.0791 9.6467 10.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 100.3819 - 100.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 28-Jan-14 100.1121 9.6500 100.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.1155 9.6465 100.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.60% 08-Nov-14 100.0879 9.5369 1000.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.8188 9.4349 100.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Apr-16 100.0495 9.5446 300.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8407 9.3889 500.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.1800 9.5428 2500.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 102.1916 9.1443 1.30 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 97.4123 9.1537 1.30 INE084A09118 BANK OF INDIA 9.35% 31-Jul-21 100.2389 9.2945 46.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.4231 9.3496 150.00 FIMMDA ====== INE915D07NZ2 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. - 01-Jan-12 111.4504 0.0000 48.10 INE090H07KN7 DSP MERRILL LYNCH CAPITAL LTD - 02-Jan-12 149.0425 0.0000 197.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.66% 20-Jul-12 99.7335 0.0000 500.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 10-Aug-12 99.7133 0.0000 100.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 99.8937 0.0000 1700.00 INE916D075N7 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 17-Apr-13 87.7545 0.0000 6.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.0791 9.6500 10.00 INE043D07815 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.72% 05-Nov-13 100.3409 9.9553 100.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 100.3819 9.7500 100.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3200 - 212.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 28-Jan-14 100.1121 9.7648 100.00 INE894F07311 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.80% 10-Feb-14 100.2965 - 10.00 INE013A07LW3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 11.65% 21-Feb-14 102.0118 10.5582 5.00 INE331M07013 RAJESH ESTATES AND NIRMAN LIMITED - 29-Jul-14 103.7500 - 5.00 INE407M07011 HIRANANDANI REALTORS PRIVATE LTD. - 30-Jul-14 101.9601 - 500.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.1155 9.6500 100.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.5500 9.3976 200.00 INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 113.5457 0.0000 5.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.8188 9.4400 100.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Apr-16 100.0495 9.5554 300.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 99.8400 9.5275 6.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.0390 9.9753 100.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.6900 9.2082 4.00 INE208A07315 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.25% 14-Oct-16 100.1300 10.1896 100.00 INE020B08625 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.1800 9.5486 2500.00 INE691I07257 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD - 31-Oct-16 101.1140 0.0000 107.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 99.7900 10.7855 70.00 INE031A09FE1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.75% 18-Nov-16 101.2500 9.4075 322.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Dec-16 100.0000 9.6907 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.6650 9.5670 150.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 99.7400 10.7928 98.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 102.1916 9.1510 1.20 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-18 97.4123 8.9230 1.20 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 99.3900 10.8631 100.00 INE871D07MO3 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-18 100.0000 9.9720 150.00 INE511C08746 MAGMA SHRACHI FINANCE LTD. 11.20% 09-Dec-18 100.1265 11.1645 1250.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 99.4400 10.8435 82.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. - 20-Nov-19 100.3075 0.0000 20.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.3000 9.3357 16.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 100.1500 11.0561 97.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 101.1000 10.5392 190.00 INE202B08363 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.40% 24-Nov-20 97.6500 9.6375 9.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.8500 9.7165 150.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.6600 9.5282 150.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.0000 9.4384 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 97.5944 9.7368 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.0050 9.4593 700.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 100.1700 9.3059 114.00 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 12-Sep-21 102.0500 9.2847 6.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.4871 9.3446 161.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 102.7500 9.4506 1.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 100.8500 9.7540 1.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 100.0000 9.9737 150.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 100.1971 9.3044 50.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 100.2147 9.3042 50.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 100.2223 9.3052 50.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 100.2370 9.3050 50.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 92.3600 10.3937 1.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.2500 9.3303 30.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.0400 9.4669 2.50 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.5800 9.3619 230.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 101.0500 10.5860 1.70 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.8800 10.7066 9.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 100.4820 9.3749 40.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 100.1925 9.3152 50.00 INE039A09LL7 IFCI LIMITED 9.70% 04-May-30 96.3400 10.1318 700.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 100.2000 9.3151 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 31-Dec-99 105.0000 11.9292 8.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 11.80% 31-Dec-99 106.7100 12.0052 7.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 31-Dec-99 100.1500 0.0000 4.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED - 31-Dec-99 100.4800 0.0000 1.00 INE160A09199 PUNJAB NATIONAL BANK 9.45% 31-Dec-99 99.5000 9.5378 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE