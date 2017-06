Dec 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4810.00 NSE 6032.20 FIMMDA 20325.10 ============= TOTAL 31167.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.0000 9.3700 750.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.0150 9.6200 150.00 INE751F08014 TATA INTERNATIONAL LIMITED 0.00% 15-Dec-15 65.9400 11.0000 250.00 INE031A09FE1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.75% 18-Nov-16 101.5500 9.3300 1.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.7599 9.4800 450.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.7932 9.4800 1800.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.7800 10.9300 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.5200 25.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.3500 10.8700 9.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 29-Jun-21 100.0000 12.4700 20.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.7160 9.9600 600.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0200 9.3000 360.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.9000 9.6000 180.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 97.2300 9.3200 8.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 91.7000 10.5000 3.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 94.8000 9.2500 2.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.6800 9.3800 200.00 NSE === INE915D07LW3 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. RESET 30-Dec-11 189.0400 - 51.60 INE136E07DT7 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 30-Dec-11 153.4400 - 18.60 INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.95% 11-May-12 99.8518 10.0371 850.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 10-Aug-12 99.7733 9.8026 100.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 24-Aug-12 117.5595 9.8954 300.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 99.8937 - 50.00 INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.4791 9.4499 180.00 INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 100.0052 9.4795 200.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 99.6093 9.7777 850.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 21-Jun-13 105.1256 9.6500 150.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.8669 9.5313 372.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 102.0481 9.5328 300.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3121 - 80.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 99.8231 9.3462 100.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.6644 9.3431 150.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.60% 08-Nov-14 100.0811 9.5384 500.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.8793 9.4148 1180.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 101.0805 9.4171 50.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 101.5824 9.2093 250.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.1633 9.2602 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.1723 9.2664 150.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.9110 9.4196 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.4231 9.3496 50.00 FIMMDA ====== INE915D07LW3 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND RESET 30-Dec-11 189.1600 0.0000 51.60 INE136E07DT7 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 30-Dec-11 153.5600 0.0000 11.50 INE090H07KN7 DSP MERRILL LYNCH CAPITAL LTD RESET 02-Jan-12 149.0425 0.0000 10.00 INE915D07OK2 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. RESET 30-Jan-12 112.2700 0.0000 10.70 INE915D07OL0 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. RESET 30-Jan-12 116.2000 0.0000 9.00 INE915D07OD7 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. RESET 06-Feb-12 114.9500 0.0000 15.00 INE915D07OE5 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND RESET 06-Feb-12 110.5300 0.0000 10.90 INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.95% 11-May-12 99.8518 0.0000 100.00 INE916D071A3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 29-May-12 99.1491 0.0000 60.00 INE343E08013 MKVDC SR-01/A 11.50% 31-May-12 100.5500 - 1.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 98.7503 0.0000 50.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 10-Aug-12 99.7733 0.0000 100.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 24-Aug-12 117.6356 0.0000 300.00 INE296A07187 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.00% 02-Nov-12 99.0431 0.0000 100.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 99.8937 0.0000 50.00 INE916D074E9 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.55% 30-Nov-12 99.5055 0.0000 150.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.3235 9.6345 153.00 INE020B07DF8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 04-Apr-13 100.0052 - 200.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 21-Jun-13 105.1256 0.0000 150.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 08-Aug-13 99.6224 10.1910 1.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.8669 9.5313 300.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 102.0481 9.5328 300.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 100.3773 9.7500 50.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3121 - 630.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 99.8231 9.3500 100.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.6644 9.3502 250.00 INE261F09GV5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.60% 08-Nov-14 100.0811 9.5396 1000.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.3000 9.7053 10.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.6000 9.3790 3300.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 97.9945 10.5190 100.00 INE084A09084 BANK OF INDIA 7.50% 16-Apr-15 94.8500 9.2234 2.00 INE476A09124 CANARA BANK 7.40% 29-Apr-15 94.6000 11.2679 1.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.8793 9.4200 1180.00 INE483A09146 CENTRAL BANK OF INDIA 8.15% 28-Jun-15 96.3500 8.6625 2.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Apr-16 100.0000 9.5703 50.00 INE895D08337 TATA SONS LIMITED 9.75% 21-Apr-16 100.0412 9.7054 250.00 INE090A08JQ5 ICICI BANK LIMITED 11.15% 10-Jul-16 104.4500 9.9608 5.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 14-Sep-16 100.1811 9.3247 100.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.7000 10.5376 70.00 INE031A09FE1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.75% 18-Nov-16 101.6400 9.3058 164.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Dec-16 100.0000 9.6907 500.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 99.9650 9.6414 800.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 97.2298 9.1036 250.00 INE134E08AT6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.68% 09-Jun-18 101.0805 9.4238 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 99.7648 9.3652 140.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 94.7000 10.3886 1.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 100.1600 9.3196 100.00