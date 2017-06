Dec 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6093.00 NSE 7399.60 FIMMDA 22509.30 ============= TOTAL 36001.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.0000 9.5800 1024.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 100.5700 12.0500 0.50 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.7584 9.4400 1300.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.9500 9.5400 750.00 INE341E07365 MAHARASHTRA STATE ROAD - 04-Jun-20 50.7100 8.3600 1.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 03-Feb-21 47.4100 8.5700 8.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.1155 9.9000 750.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 9.38% 04-Aug-21 101.2895 9.1800 1100.00 INE008A08T95 IDBI BANK LIMITED 9.45% 13-Dec-21 101.5276 9.2100 100.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA - 11-Jun-25 94.8000 9.2500 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.3593 9.2500 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 101.2560 9.2900 500.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.2000 10.8200 1.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 103.7950 9.6100 500.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 31-Dec-99 104.4000 7.0300 3.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 11.80% 31-Dec-99 106.5000 0.0000 3.00 NSE === INE915D07OK2 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. - 30-Jan-12 112.1500 - 10.70 INE915D07OL0 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. - 30-Jan-12 116.0800 - 9.00 INE043D08CN0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 7.15% 05-Feb-12 99.5975 10.0644 400.00 INE915D07OD7 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. - 06-Feb-12 114.8300 - 15.00 INE915D07OE5 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. - 06-Feb-12 110.4100 - 10.90 INE043D08CR1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 12-Mar-12 97.8164 10.0686 550.00 INE043D08CU5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.25% 19-Mar-12 99.2896 9.9141 250.00 INE043D08AV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 22-Apr-12 99.0765 9.9643 400.00 INE660A07EG9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.60% 25-May-12 98.8214 10.4033 700.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 99.8919 - 50.00 INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.6629 9.2773 180.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 21-Jun-13 105.1979 9.5999 250.00 INE134E08AV2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.70% 15-Jul-13 101.4732 9.5412 50.00 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 101.5844 9.5307 100.00 INE134E08AX8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.90% 11-Aug-13 101.8390 9.5428 100.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 102.0888 9.3812 72.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 99.8726 9.4460 150.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.0874 9.6465 50.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.6267 9.5987 400.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.1350 9.5930 100.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 99.9360 9.2960 100.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.7675 9.2981 100.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 09-Feb-16 100.5812 9.5000 50.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.4686 9.4650 200.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.1385 9.4535 1500.00 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 9.11% 14-Jan-17 99.4100 9.2083 500.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.3200 9.2410 2.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.5238 9.2009 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.0661 9.2479 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.5691 9.2434 150.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-21 98.3806 9.0794 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2535 9.2196 550.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 103.3586 9.3495 50.00 FIMMDA ====== INE849D09035 ICICI SEC PRIMARY DEALERSHIP LTD 9.25% 18-Apr-12 99.6454 0.0000 50.00 INE660A07EG9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.60% 25-May-12 98.8214 0.0000 700.00 INE916D076E4 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.60% 03-Jul-12 99.9848 0.0000 100.00 INE660A07ET2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.23% 27-Jul-12 98.9286 0.0000 250.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 99.8919 0.0000 50.00 INE774D07EL2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL - 05-Dec-12 91.3270 0.0000 50.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.0874 9.6489 1.00 INE134E08AV2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.70% 15-Jul-13 101.4732 9.5500 50.00 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 101.5844 9.5308 100.00 INE134E08AX8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.90% 11-Aug-13 101.8390 9.5500 100.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.43% 23-Sep-13 100.2927 9.1790 400.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.0874 9.6500 50.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.6267 - 400.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.5955 7.5906 66.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.4887 7.5800 12.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.1350 9.6000 100.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.5087 9.5200 50.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 100.0816 9.5625 900.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.2268 9.6000 50.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.7675 9.3053 100.00 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 99.8595 10.0620 1100.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.6800 9.5506 155.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.0000 9.3577 850.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.0150 9.6117 3558.00 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 95.4000 9.0416 12.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.5812 9.5074 50.00 INE895D08337 TATA SONS LIMITED 9.75% 21-Apr-16 100.0612 9.6996 250.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 101.0636 11.5447 5.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.4000 9.2851 50.00 INE020B08633 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.30% 03-Nov-16 99.1385 9.5109 1500.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Dec-16 100.7071 9.5045 550.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.7584 9.4345 2250.00 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 14-Jan-17 99.4100 11.0869 500.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 99.6800 10.8102 2.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.2400 9.4737 13.00 INE871D07MO3 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-18 100.0000 9.9713 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 100.0000 0.0000 50.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.3200 9.2459 2.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.2250 9.3164 80.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 100.9900 10.8042 85.00 INE296A08490 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.83% 18-May-21 98.5269 10.0580 200.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.0661 9.2549 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.1463 9.8551 700.00 INE667A09102 SYNDICATE BANK 9.35% 27-Jul-21 99.5000 9.4125 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.5691 9.2498 250.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 9.38% 04-Aug-21 101.1323 9.1798 610.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.5672 9.5302 90.00 INE202B07555 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 12-Aug-21 100.5742 10.8754 250.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.4300 9.1051 20.00 INE572E09155 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 12-Sep-21 102.2200 9.2573 36.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 96.3300 9.3757 15.00 INE077A09047 DENA BANK 9.20% 30-Sep-21 98.7900 9.3801 6.00 INE752E07HV8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-21 98.3806 9.0846 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2535 9.2246 837.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 103.3586 9.3547 50.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 102.6600 9.4640 2.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 104.0876 9.2552 110.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 100.3500 9.8339 23.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 101.9500 9.6599 300.00 INE008A08T95 IDBI BANK LIMITED 9.45% 13-Dec-21 101.5276 9.2045 1100.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 100.0000 10.4894 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-25 101.9300 0.0000 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.3593 9.3009 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.4683 9.3850 40.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 101.2000 10.5653 3.30 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 106.2500 9.3349 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 11.80% 31-Dec-99 106.5000 12.0315 220.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA - 31-Dec-99 97.4300 0.0000 24.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK - 31-Dec-99 96.4700 0.0000 10.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED - 31-Dec-99 98.0000 0.0000 4.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India