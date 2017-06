Dec 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3936.50 NSE 7700.00 FIMMDA 16870.50 ============= TOTAL 28507.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE143E08BJ5 -- - - 98.8740 9.4700 50.00 INE031A09CS8 HUDCO 9.00% 28-Mar-12 102.3300 0.4100 6.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3683 9.5100 2002.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 95.6500 - 1.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.0277 9.3700 400.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6391 9.3800 1250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD. 10.40% 18-Jul-21 103.0222 9.8600 200.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 102.4400 9.5900 8.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA - 11-Jun-25 95.7300 9.1200 2.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.6000 10.7600 9.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 101.0000 9.2200 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 11.80% 31-Dec-99 106.5000 0.0000 3.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE - 31-Dec-99 99.7500 12.5100 2.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 31-Dec-99 107.3300 10.6200 1.00 NSE === INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 98.6598 9.5191 250.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 99.8918 - 50.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2139 9.3507 600.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 21-Jun-13 105.1377 9.6599 50.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.0786 9.6911 250.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 102.0136 9.4313 250.00 INE514E08845 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 28-Sep-13 98.9042 8.6420 250.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 06-Dec-13 99.4536 9.5495 50.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 98.8927 9.4499 100.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.55% 12-Jul-14 100.1032 9.4424 250.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.3272 9.5957 100.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.2268 9.5963 50.00 INE514E08AN2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 09-Dec-14 100.1962 - 500.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.1056 - 500.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 14-Jun-16 106.7350 9.4949 50.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Dec-16 100.0000 - 850.00 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 14-Jan-17 99.4100 9.2081 1750.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 101.0301 9.1486 100.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.0213 9.1201 1050.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.0974 9.2430 100.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 20-Jul-21 100.8331 9.3882 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.5999 9.2384 250.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.1157 9.1487 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0584 9.2496 100.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 100.7080 9.2440 50.00 FIMMDA ====== INE043D08AV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 22-Apr-12 99.0899 0.0000 400.00 INE121A07CT9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.40% 15-May-12 99.2419 0.0000 10.00 INE909H07164 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.55% 12-Jul-12 99.1596 0.0000 60.00 INE660A07ET2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.23% 27-Jul-12 98.9123 0.0000 50.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 99.8918 0.0000 50.00 INE001A07DF0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.32% 17-Dec-12 99.7613 0.0000 10.00 INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.6629 9.2999 180.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 98.3902 - 25.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.2083 9.4067 15.00 INE909H07180 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.50% 06-May-13 97.7964 10.6303 14.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 97.4371 9.9036 15.00 INE722A07299 SHRIRAM CITY 10.96% 23-May-13 99.6863 - 80.00 INE013A07LU7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 11.60% 30-May-13 101.3566 8.1326 70.00 INE523E07566 L&T FINANCE 10.15% 30-May-13 100.1649 - 15.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 21-Jun-13 105.1377 0.0000 50.00 INE774D07FQ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 8.30% 25-Jun-13 97.5943 10.1782 80.00 INE894F07113 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD - 05-Jul-13 111.0023 0.0000 255.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.0786 9.7000 250.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 102.0888 9.3813 72.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 100.3647 9.7567 35.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.25% 06-Dec-13 99.4536 9.6045 50.00 INE667F07311 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 24-Jan-14 100.6547 9.9009 26.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 98.8927 9.4630 100.00 INE916D075K3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.45% 29-May-14 100.7926 10.6061 10.00 INE894F07279 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.70% 08-Jul-14 100.0951 10.7355 25.00 INE331M07013 RAJESH ESTATES AND NIRMAN LIMITED - 28-Jul-14 104.0000 - 9.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 100.3272 9.6000 100.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 99.9360 9.2998 100.00 INE894F07352 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.80% 22-Aug-14 100.0039 10.8410 20.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.2268 9.6000 50.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 04-Nov-14 100.7900 9.2961 16.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 26-Nov-14 100.4619 9.6456 14.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.4599 9.6355 13.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.8000 9.5026 5.00 INE514E08AN2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 09-Dec-14 100.1962 9.5058 500.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.1056 9.3147 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.5944 9.3800 2412.00 INE341E07092 MSRDC SR-5A 13.50% 01-Jul-15 111.2500 9.5372 0.40 INE608A09072 PUNJAB AND SIND BANK 9.25% 30-Apr-16 98.0000 9.9161 1.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 14-Jun-16 106.7350 0.0000 50.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 99.3000 12.2611 0.30 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.0900 9.3255 450.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 07-Dec-16 100.0000 9.6893 1000.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.0277 9.3645 550.00 INE043D07716 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 14-Jan-17 99.4100 11.0881 1750.00 INE005A11507 ICICI MAR 1999 - 28-Apr-17 60.2000 0.0000 0.80 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.3600 9.3514 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.0000 9.2934 1166.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 108.3700 9.5937 2.00 INE084G09230 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.32% 19-Feb-20 94.5400 10.0876 10.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 97.8900 9.1054 24.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 97.5000 11.5830 20.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 101.0301 9.1551 50.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 100.8500 9.4447 1.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 99.4300 9.2551 9.00 INE296A08490 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.83% 18-May-21 98.2036 10.1134 200.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.0213 9.4780 1100.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA 8.80% 05-Jun-21 97.6200 8.9147 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 102.0974 9.2499 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.0222 9.8751 50.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 20-Jul-21 100.8331 9.3949 50.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.2900 9.3913 20.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.5999 9.2448 450.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 9.38% 04-Aug-21 100.6500 9.2568 20.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 98.6563 10.4553 22.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.1157 9.1547 52.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0584 9.2546 541.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 100.7800 9.7643 57.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 102.3800 9.5915 8.00 INE017A08193 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 18-Jan-23 97.9531 10.0087 10.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.0000 11.3783 11.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 92.4700 10.3774 2.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.6000 10.7448 6.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 105.2700 9.1629 100.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 100.7080 9.2497 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 104.5000 9.5249 2950.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD. 11.80% 31-Dec-99 106.3000 12.0563 210.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED - 31-Dec-99 98.0000 0.0000 18.00 INE112A09141 CORPORATION BANK - 31-Dec-99 96.7100 9.3475 10.00 INE565A09207 INDIAN OVERSEAS BANK - 31-Dec-99 98.8400 0.0000 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 31-Dec-99 104.2500 12.0291 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India