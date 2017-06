Dec 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1749.00 NSE 7980.00 FIMMDA 13839.50 ============= TOTAL 23568.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE722A07299 SHRIRAM CITY 10.96% 23-May-13 100.5708 10.4000 250.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.3050 9.7100 150.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2918 9.4900 200.00 INE691A09078 UCO BANK 7.85% 15-May-15 95.5700 9.4000 1.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 100.1000 12.1800 2.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.1425 9.3400 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6878 9.5100 400.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY RESET 18-Mar-21 106.5000 5.3800 2.00 INE691A09086 UCO BANK RESET 22-Mar-21 97.6200 9.0800 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY RESET 02-Jun-21 104.1000 10.9500 9.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.8369 9.9100 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 101.0500 10.0600 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP 9.75% 11-Nov-21 103.5100 9.1900 7.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTR. 9.90% 21-Nov-21 101.4500 9.7300 17.00 INE008A08T95 IDBI BANK LIMITED 9.45% 13-Dec-21 101.4929 9.2100 250.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 97.2300 9.3200 4.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.0115 9.2900 250.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 97.8000 10.0000 1.00 NSE === INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 100.2248 9.4259 150.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Nov-12 99.8918 - 50.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.7947 9.4074 300.00 INE121A07DU5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.40% 19-Mar-13 100.1634 10.2435 150.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 21-Jun-13 105.2124 9.6449 100.00 INE514E08845 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 28-Sep-13 98.8724 8.6635 250.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 100.3413 9.5242 250.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.6216 9.3581 150.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.6325 9.3586 300.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.0730 9.5516 250.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.0000 - 1000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2918 - 475.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.3760 - 1500.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.9488 - 400.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.7884 - 700.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 98.1364 9.3483 5.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 102.0055 9.1393 150.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.8967 9.1401 600.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.5818 9.3255 750.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.9519 9.3014 250.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 101.6477 9.0983 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0248 9.2545 100.00 FIMMDA ====== INE849D09035 ICICI SEC PRIMARY DEALERSHIP LTD 9.25% 18-Apr-12 99.6345 0.0000 250.00 INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 100.2248 9.9862 50.00 INE296A07187 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.00% 02-Nov-12 99.0477 0.0000 120.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 19-Nov-12 99.8918 0.0000 50.00 INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 23-Nov-12 98.1802 0.0000 30.00 INE001A07EY9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.65% 15-Dec-12 98.1675 0.0000 500.00 INE043D08821 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 07-Jan-13 99.1505 9.8268 50.00 INE134E08AJ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 15-Jan-13 99.5565 19.4614 150.00 INE976I07500 TATA CAPITAL LIMITED 8.63% 22-Feb-13 98.4403 10.0443 150.00 INE121A07DU5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.40% 19-Mar-13 100.1634 15.0283 150.00 INE976I07716 TATA CAPITAL LIMITED 8.80% 18-Apr-13 99.2556 13.1649 40.00 INE722A07299 SHRIRAM CITY 10.96% 23-May-13 100.5708 14.9011 250.00 INE774D07FQ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.30% 25-Jun-13 97.5981 10.1786 13.00 INE894F07113 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 05-Jul-13 111.0327 0.0000 40.00 INE774D07FY2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.19% 18-Jul-13 100.1405 9.7957 50.00 INE976I07823 TATA CAPITAL LIMITED 10.10% 18-Jul-13 100.0201 10.0490 50.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.6500 10.3539 2.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.4400 14.6777 50.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 28-Jan-14 99.7000 9.9947 200.00 INE871D07HO3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 10.50% 20-Mar-14 101.4000 9.7258 3.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LIMITED 9.25% 24-Mar-14 98.2680 10.0995 20.70 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 101.0232 9.6519 10.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.7930 9.3627 10.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.4092 9.5200 50.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.6216 9.3653 150.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.6311 9.3600 200.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.3050 9.7000 250.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 100.0000 9.3564 1000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2918 9.5000 825.00 INE721A07CI9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 16-Dec-14 100.0000 10.2865 100.00 INE691A09078 UCO BANK 7.85% 15-May-15 95.5700 9.3909 1.00 INE084G09198 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.85% 26-Dec-15 100.2900 13.0565 3.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Apr-16 100.0361 9.5600 50.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.1500 9.4268 1.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 100.1000 9.3396 100.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT FI 9.10% 04-Oct-16 96.9400 11.2145 2.00 INE031A09FE1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.75% 18-Nov-16 101.9000 9.2362 6.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.49% 29-Nov-16 99.3760 9.6418 1500.00 INE556F08IT0 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 30-Nov-16 100.8899 9.3545 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.9488 9.3845 600.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.25% 30-Mar-17 101.0400 9.9605 2.00 INE005A11507 ICICI LIMITED N.A. 28-Apr-17 60.2000 0.0000 4.00 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 19-Jul-17 100.6500 9.5151 3.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 108.4000 9.2453 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6627 9.3584 1696.00 INE112A09141 CORPORATION BANK RESET 11-Aug-19 98.9500 9.1362 2.00 INE752E07HT2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-19 98.3355 0.0000 80.00 INE084G09222 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.40% 06-Jan-20 94.9600 10.9988 15.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 98.4500 0.0000 5.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 46.5867 0.0000 2.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED RESET 18-Mar-21 106.5000 12.0322 14.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 100.5000 9.0549 2.00 INE691A09086 UCO BANK RESET 22-Mar-21 97.6200 9.0848 5.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 101.9447 9.5938 350.00 INE296A08490 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.83% 18-May-21 98.5273 10.0581 100.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.8967 9.4985 600.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.1000 12.0486 10.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.6907 9.3149 850.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.8369 9.9052 150.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.4133 9.2748 100.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 100.6600 9.2551 10.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3500 9.2426 68.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 99.8700 10.7476 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.0700 10.2168 1.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 101.1200 9.1539 10.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 100.7500 9.4599 0.50 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 101.6477 9.1039 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0248 9.2596 225.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Nov-21 103.7000 9.3012 15.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 100.9000 9.7448 26.00 INE008A08T95 IDBI BANK LIMITED 9.45% 13-Dec-21 101.4929 9.2095 250.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.50% 13-Dec-21 100.0000 10.4889 50.00 INE695A09061 UNITED BANK OF INDIA RESET 18-Jun-22 103.9500 10.0027 1.00 INE752E07IJ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-24 102.4000 9.2904 1.20 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.0115 9.3445 204.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 101.2000 9.5733 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 01-Aug-26 100.7900 9.3439 159.00 INE954K08030 AIR INDIA LIMITED 10.05% 27-Sep-31 104.5000 9.5248 1500.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India