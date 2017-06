Dec 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1930.20 NSE 12010.00 FIMMDA 14858.90 ============= TOTAL 28799.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE008A08EN5 IDBI BANK LTD 10.25% 14-Jun-12 100.3000 9.3200 0.60 INE296A07518 BAJAJ FINANCE 0.00% 03-Jun-13 100.7704 0.0000 30.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FIN.SERV 10.47% 17-Jun-13 100.5780 9.9400 100.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 20-Mar-14 98.2580 7.7000 10.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.1798 9.7500 150.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 95.6500 13.5100 0.50 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.5200 9.3900 17.00 INE341E07324 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVP. 0.00% 26-Mar-19 50.0200 10.0100 12.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 47.4100 8.5400 2.10 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 100.6000 9.0400 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.2300 10.7000 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.6500 10.9100 16.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 99.7158 9.6400 9.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FIN. RESET 29-Jun-21 103.5000 11.7400 7.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.6111 9.3800 470.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.44% 23-Sep-21 98.2688 9.7100 10.00 INE636F07159 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 10.20% 15-Dec-21 104.2000 9.5400 6.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.0115 9.2900 150.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.7571 9.3400 420.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.9000 10.8400 38.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 97.9081 9.7100 110.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 101.9155 9.8400 369.00 NSE === INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORP. 9.70% 08-Jun-12 99.9052 9.6568 2250.00 INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. 9.68% 03-Jul-12 100.2283 9.4159 250.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 99.9068 9.9609 1900.00 INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 99.8780 9.7987 1900.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.8147 9.3859 300.00 INE134E08AJ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 15-Jan-13 99.5765 9.3253 150.00 INE043D08854 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 08-Feb-13 99.2090 9.7500 100.00 INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.2752 9.6500 250.00 INE115A07858 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 10-Jun-13 96.9180 9.7715 100.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 99.2260 8.9270 500.00 INE752E07EV5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-13 99.9326 9.3497 50.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 99.8105 9.4404 210.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.9565 9.3942 150.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.0629 9.1982 200.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.5323 9.3986 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2654 9.5098 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8743 9.3789 550.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 98.2179 9.2888 200.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.49% 29-Nov-16 99.3760 9.5836 1500.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.7542 9.4298 150.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9395 9.2999 50.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 20-Jul-21 100.1544 9.4982 200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.4139 9.3495 750.00 FIMMDA ====== INE916D070A5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 22-Jun-12 98.8488 0.0000 100.00 INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 100.2283 9.9904 250.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-Nov-12 99.9068 0.0000 2050.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.8147 20.3563 600.00 INE134E08AJ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 15-Jan-13 99.5765 19.4366 150.00 INE043D08854 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.05% 08-Feb-13 99.2090 9.7744 100.00 INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.2752 9.6738 250.00 INE660A07EM7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 14-May-13 87.6536 0.0000 50.00 INE916D071Q9 KOTAK MAHINDRA PRIMUS LTD. 0.00% 28-May-13 87.1779 0.0000 230.00 INE013A07LU7 RELIANCE CAPITAL LTD 11.60% 30-May-13 101.3733 8.1088 30.00 INE296A07518 BAJAJ FINANCE 0.00% 03-Jun-13 100.7704 0.0000 30.00 INE115A07858 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 10-Jun-13 96.9180 9.7800 100.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FIN. SERV 10.47% 17-Jun-13 100.5780 9.8854 100.00 INE774D07FQ8 MAHINDRA & MAHINDRA FIN. SERV 8.30% 25-Jun-13 97.6217 10.1639 10.00 INE894F07113 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 0.00% 05-Jul-13 111.0863 0.0000 142.00 INE296A07310 BAJAJ FINANCE LTD 10.20% 05-Jul-13 100.2190 9.9400 50.00 INE523E07616 L & T FINANCE LTD. 10.04% 11-Jul-13 100.4852 13.5949 382.00 INE721A08AP6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 11-Jul-13 86.9449 0.0000 128.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 99.2260 8.9280 500.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.5100 14.6401 45.00 INE667F07311 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 24-Jan-14 100.5914 9.9360 8.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 28-Jan-14 99.7100 9.9892 200.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 99.8105 9.4500 210.00 INE261F09GU7 NABARD 9.65% 04-Nov-14 100.5323 9.4000 200.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.2293 9.7300 300.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.40% 08-Dec-14 97.2558 9.4909 41.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3472 9.4779 200.00 INE895D08329 TATA SONS LTD 9.90% 18-Mar-16 101.3700 9.4664 4.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA CO 9.50% 16-Apr-16 99.7000 9.5684 1.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 25-Aug-16 99.7000 11.8981 40.10 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8563 9.3887 200.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 98.2179 9.2946 500.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.49% 29-Nov-16 99.3760 9.6416 1500.00 INE556F08IT0 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 30-Nov-16 100.9091 9.3495 50.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 100.0000 9.4927 1350.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 100.0000 9.2732 250.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.25% 30-Mar-17 102.7000 9.5493 2.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.3800 9.3464 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.5500 9.4094 2.00 INE871D07MO3 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN. 9.98% 05-Dec-18 100.0000 9.9706 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.20% 23-Mar-20 96.6600 11.8410 1.00 INE752E07GW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-20 97.5000 9.2711 50.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 100.8528 9.1851 20.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.5000 0.0000 2.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 46.8333 0.0000 4.20 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 100.8500 9.4449 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.7500 12.0018 801.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.4000 12.0108 41.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 20-Jul-21 100.1544 9.5050 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4800 9.2219 3.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 99.9500 10.7338 100.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DIST. 9.59% 26-Aug-21 100.0000 9.5702 5.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 100.7800 9.4549 11.50 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.4139 9.3547 766.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 102.8500 9.4334 9.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DIST. 9.90% 21-Nov-21 100.9500 9.7366 27.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FIN. 9.98% 05-Dec-21 102.3500 9.5957 3.00 INE636F07159 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 10.20% 15-Dec-21 100.0200 10.1909 16.00 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP. 8.74% 15-Nov-22 96.0000 9.1674 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.7500 0.0000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.0115 9.3445 100.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.3500 9.3179 18.10 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.7028 9.3550 1580.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.9000 10.7034 2.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 106.5000 9.0145 1.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 100.9700 10.6051 8.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India