Dec 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 974.70 NSE 14870.00 FIMMDA 11564.00 ============= TOTAL 27408.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07518 BAJAJ FINANCE - 03-Jun-13 100.7704 0.0000 100.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 100.0000 9.6200 500.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.6500 7.5500 20.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.1020 9.7900 250.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 95.6500 - 2.50 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.5000 9.3900 3.00 INE341E07324 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT - 26-Mar-19 50.1300 9.9900 3.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 03-Feb-21 48.4900 8.2800 4.20 INE691A09086 UCO BANK 8.70% 22-Mar-21 98.4500 8.9500 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 98.7184 9.5100 41.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 101.3000 10.7600 0.50 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.6000 9.3300 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.8700 9.3100 27.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 104.6700 10.7800 12.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 11.80% 31-Dec-99 106.5000 0.0000 4.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE - 31-Dec-99 103.9000 11.7700 0.50 NSE === INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.9030 9.6619 4500.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 98.6753 10.0570 250.00 INE752E07DL8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-12 100.0836 9.5775 100.00 INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 100.1640 9.5461 500.00 INE020B07EN0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.15% 05-Aug-12 98.4253 9.7224 250.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 98.6238 9.5886 600.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.4539 9.5016 200.00 INE134E08AJ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 15-Jan-13 99.5804 9.3291 200.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.3403 9.2506 500.00 INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.1295 9.8000 120.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 99.6751 9.7273 850.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.8835 9.4306 1000.00 INE557F09476 NATIONAL HOUSING BANK 7.04% 14-May-13 97.7714 8.7382 100.00 INE115A07858 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 10-Jun-13 96.9105 9.7814 50.00 INE660A07GN0 SUNDARAM FINANCE LTD 10.19% 24-Jun-13 101.7801 8.5408 150.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.1780 9.5130 400.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 97.9494 9.5036 300.00 INE514E08845 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 28-Sep-13 98.8819 8.6581 250.00 INE020B07DX1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 30-Sep-13 102.0217 9.5325 300.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 99.2460 8.9151 500.00 INE020B07EF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.50% 26-Nov-13 103.6053 9.3334 100.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.2229 9.3496 100.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 114.8290 9.6504 150.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.7690 9.6957 600.00 INE514E08AL6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 11-Nov-14 100.1135 9.5332 250.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 100.9152 9.3358 50.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 99.9119 9.3378 100.00 INE043D07872 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.31% 14-Mar-17 100.0000 - 2250.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 101.6412 9.1993 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.7926 9.3683 100.00 FIMMDA ====== INE115A07650 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 01-Jan-12 99.9732 0.0000 30.00 INE121A07CX1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.25% 28-May-12 99.0492 0.0000 50.00 INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.9231 0.0000 2250.00 INE721A07994 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 26-Aug-12 100.5625 0.0000 500.00 INE915D07OU1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. 8.85% 17-Sep-12 99.1341 0.0000 10.00 INE134E08AL3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.03% 15-Feb-13 99.1295 9.8243 120.00 INE121A07DU5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.40% 19-Mar-13 100.1471 - 150.00 INE071G08064 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 10.00% 27-Mar-13 100.0491 9.8521 10.00 INE916D071Q9 KOTAK MAHINDRA PRIMUS LTD. - 28-May-13 87.2180 0.0000 45.00 INE296A07518 BAJAJ FINANCE - 03-Jun-13 100.7704 0.0000 220.00 INE115A07858 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 10-Jun-13 96.9105 9.7900 50.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 100.0000 - 500.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 21-Jun-13 105.1314 0.0000 50.00 INE660A07GN0 SUNDARAM FINANCE LTD 10.19% 24-Jun-13 101.7801 12.5962 50.00 INE894F07113 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD - 05-Jul-13 111.0475 0.0000 5.00 INE514E08845 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.00% 28-Sep-13 98.8819 8.6613 250.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 99.2460 8.9162 500.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.2229 9.3500 100.00 INE721A07CB4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Dec-13 82.2619 0.0000 250.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.4100 - 29.00 INE001A07GG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 28-Jan-14 100.4443 9.5868 5.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.4500 7.6027 10.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 114.8280 0.0000 250.00 INE031A09CD0 HUDCO TXNPS-25C 10.00% 28-Jun-14 100.9000 9.5600 2.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.7690 9.7000 600.00 INE721A08729 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.50% 15-Oct-14 102.7664 6.8245 10.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.1020 9.7800 600.00 INE861G07037 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.30% 28-Feb-15 94.6000 9.3190 2.00 INE053F09GS2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.00% 08-Mar-15 95.1000 9.1680 4.00 INE895D08329 TATA SONS LTD 9.90% 18-Mar-16 100.8311 9.6256 50.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 99.8000 9.5391 1.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 100.9152 9.3451 50.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 98.9863 12.1464 40.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 99.9119 9.3448 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 98.1620 9.3098 300.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.9300 9.3878 45.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 100.0000 9.4927 734.00 INE043D07872 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.31% 14-Mar-17 100.0000 11.1225 2250.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.3900 9.3438 50.00 INE261F09DY6 NABARD - 01-Jan-18 59.6700 0.0000 1.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 107.2500 9.3096 5.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.5000 9.3897 635.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 100.9400 9.1702 20.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-20 99.8000 0.0000 2.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 101.0500 9.4117 1.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 100.5500 9.0471 4.00 INE691A09086 UCO BANK 8.70% 22-Mar-21 98.4500 8.9490 5.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 101.6412 9.6452 50.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA 8.80% 05-Jun-21 98.7500 8.7337 2.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.4082 9.3603 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.7926 9.3749 151.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 99.6500 10.7852 1.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 100.4846 9.2548 2.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 100.9000 9.4369 0.80 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 101.6393 9.1047 112.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.2900 9.3735 162.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 100.9500 9.7366 2.00 INE752E07HK1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-22 95.2300 9.8155 1.20 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 107.4500 8.7675 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 99.9600 10.8330 9.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.7500 9.3403 18.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 11.80% 31-Dec-99 106.5000 12.0324 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 104.3000 12.0235 3.00 INE238A08252 AXIS BANK LIMITED 10.05% 31-Dec-99 100.6000 10.7950 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India