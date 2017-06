Dec 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 58.00 NSE 3273.00 FIMMDA 7959.40 ============= TOTAL 11290.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 99.0000 12.5000 2.00 INE341E07324 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT - 26-Mar-19 50.0650 10.0100 10.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 97.0500 9.2600 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.6000 9.3300 4.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 103.0500 9.4200 5.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 99.9600 10.8500 4.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 11.80% 31-Dec-99 106.5000 11.0200 23.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 104.6700 10.7600 8.00 NSE === INE915D07OE5 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. - 06-Feb-12 111.0069 12.6306 1.00 INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.9206 9.6212 1250.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.7149 9.7571 750.00 INE136E07IE8 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED - 30-Nov-12 105.9500 0.2639 70.00 INE915D07LB7 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. - 08-Nov-13 126.2800 - 2.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 114.8995 9.6507 100.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.7016 9.7257 450.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 14-Sep-16 100.1374 9.3280 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.6908 9.4448 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.2298 9.4398 300.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1539 9.3895 150.00 FIMMDA ====== INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.9206 0.0000 1250.00 INE895D08204 TATA SONS LIMITED 8.70% 26-Jun-12 99.2962 0.0000 30.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.7149 0.0000 550.00 INE136E07IE8 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED - 30-Nov-12 106.0970 0.0000 70.00 INE001A07EY9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 7.65% 15-Dec-12 97.9758 0.0000 500.00 INE043D08821 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 07-Jan-13 99.1555 9.8349 35.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.5760 9.8773 5.00 INE976I07500 TATA CAPITAL LIMITED 8.63% 22-Feb-13 98.4090 10.0942 35.00 INE155A07177 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-13 115.9713 0.0000 32.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 99.6751 9.7274 50.00 INE909H07180 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.50% 06-May-13 98.0130 10.4748 58.00 INE115A07BR7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 12-Jun-13 100.0000 - 150.00 INE523E07624 L&T FINANCE 10.00% 24-Jun-13 100.2110 - 100.00 INE721A07CA6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 24-Jun-13 100.4377 0.0000 100.00 INE564G07508 BHW HOME FINANCE LTD. - 24-Jun-13 100.4101 0.0000 100.00 INE894F07113 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD - 05-Jul-13 111.1392 0.0000 110.00 INE916D075G1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.50% 02-Aug-13 100.1043 10.7110 15.00 INE721A07CB4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 19-Dec-13 82.4981 0.0000 2.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 114.8995 0.0000 200.00 INE331M07013 RAJESH ESTATES AND NIRMAN LTD - 29-Jul-14 104.0000 - 3.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 98.0000 12.5512 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1618 9.5500 100.00 INE721A07AR4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 01-Jun-15 101.5000 9.3053 3.30 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 19-Jul-16 100.2239 9.3049 500.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1171 9.3171 150.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 14-Sep-16 100.2484 9.3020 300.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.49% 29-Nov-16 99.7491 9.5421 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.6908 9.4495 100.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 100.0000 9.4915 450.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 100.0000 9.2721 1000.00 INE958G08922 RELIGARE FINVEST LTD 13.00% 30-May-17 99.5500 - 5.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 100.0775 9.3115 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.3796 9.4135 26.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 109.3500 9.4030 1.00 INE261F09EW8 NABARD - 01-Jan-19 54.6000 0.0000 7.60 INE973F09087 PUNJAB STATE INDUSTRIAL 9.43% 09-Jul-19 98.7000 9.6123 0.40 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 96.6800 9.3238 2.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 97.9000 9.1459 2.00 INE296A08490 BAJAJ FINANCE LTD (FORMERLY BAJAJ 9.83% 18-May-21 98.2500 10.1061 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.9500 9.3062 3.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 99.4800 10.8143 10.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 99.3031 10.3453 60.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 100.7500 9.4594 2.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 98.0517 9.0956 8.80 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3700 9.3608 154.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.4900 9.4891 4.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 100.4072 9.8232 71.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 101.2500 9.7697 38.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 103.5000 10.2581 0.30 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.9500 10.6964 4.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.5100 9.2548 2.00 INE483A09245 CENTRAL BANK OF INDIA 9.33% 21-Dec-26 100.7000 9.2382 200.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 100.6600 9.2553 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 11.80% 31-Dec-99 106.4037 12.0452 776.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 105.6500 11.8554 12.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com