Dec 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 683.60 NSE 10148.00 FIMMDA 12887.60 ============= TOTAL 23719.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 99.9285 9.8600 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.0362 9.6100 50.00 INE341E07324 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT - 26-Mar-19 50.1000 10.0100 1.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 96.9500 9.2800 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.8874 10.0600 250.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.4000 9.2800 4.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5000 9.3800 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.5700 9.3300 2.00 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 100.8796 9.3100 100.00 INE134E08693 PFC - 30-Dec-22 37.0000 9.4500 0.60 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.4147 9.3700 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 11.80% 31-Dec-99 106.3500 10.7800 18.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 106.1600 7.9600 4.00 NSE === INE043D08CR1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 12-Mar-12 98.0162 10.2428 100.00 INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.9206 9.6212 750.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.7186 9.5702 400.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.9024 9.5042 200.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2667 9.3318 1100.00 INE557F09484 NATIONAL HOUSING BANK 6.95% 24-May-13 98.4206 8.1157 900.00 INE752E07DM6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-13 100.9099 9.2987 50.00 INE120B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 102.0586 9.3810 250.00 INE261F09GK8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.55% 12-Jul-14 100.0995 9.4428 250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.7016 9.7257 50.00 INE001D08GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 14-Jun-16 106.0315 9.6999 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.4399 9.5096 250.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 100.0000 - 3250.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.6700 9.6189 148.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.9794 9.4898 400.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 95.8863 9.4637 150.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.7841 9.3209 100.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.70% 09-Jun-21 100.8304 9.5352 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.7001 9.4679 800.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.0810 9.4413 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.7719 9.4495 450.00 INE115A07BL0 LIC HODSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 101.7578 9.5994 100.00 FIMMDA ====== INE704I07464 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS - 23-Jan-12 277.5290 0.0000 11.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Mar-12 98.0162 0.0000 100.00 INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.9206 0.0000 750.00 INE043D08821 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 07-Jan-13 99.1215 9.8749 10.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.7760 9.6979 15.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 12-Mar-13 98.0043 9.7594 40.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 12-Jun-13 100.9099 9.3099 50.00 INE043D08821 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 24-Jun-13 100.2152 13.4258 100.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 102.1000 9.3607 1.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 100.3670 0.0000 30.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.1700 - 7.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 22-Jan-14 98.2500 11.7584 40.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 11-Mar-14 100.4589 9.6171 20.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 24-Mar-14 98.1260 10.1806 20.70 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 109.6791 - 250.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD - 23-Sep-14 100.0200 12.0709 90.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 99.9285 9.8500 300.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 15-Dec-14 100.1000 9.5739 150.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Dec-14 100.0000 - 32.10 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.0500 9.4570 1.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 16-Apr-16 99.7600 9.5509 14.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 14-Jun-16 106.0315 0.0000 750.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 100.4000 11.9420 2.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 14-Sep-16 100.1368 9.3347 500.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 03-Nov-16 100.7400 10.5224 70.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.4399 9.5145 253.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 100.0000 9.4913 816.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 100.0000 9.2721 4250.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 22-Oct-17 100.6700 9.6241 150.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.1000 10.7039 190.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.0000 10.7301 190.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.9300 9.5035 418.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 96.8000 9.3008 2.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 101.1400 10.5293 190.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA - 04-Nov-20 100.2800 0.0000 1.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 02-Feb-21 99.9900 9.6948 70.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 03-Feb-21 44.6667 0.0000 23.10 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 16-Mar-21 100.0765 9.3422 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 15-Apr-21 99.9000 9.6996 30.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.7001 9.4750 1000.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.8874 10.0602 250.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.0500 9.3332 4.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5000 9.3784 9.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 99.5300 10.8057 10.00 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 100.3000 8.7397 1.20 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.8352 9.4447 461.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA 9.50% 11-Nov-21 101.7578 9.6048 100.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 100.9500 9.7359 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 05-Dec-21 100.9053 9.8248 55.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 13-Dec-21 100.8796 9.3046 100.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA - 15-Dec-21 100.0200 10.1898 39.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.4700 11.1681 1.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 9.34% 25-Oct-25 92.3500 10.3950 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.2278 9.4436 250.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.5100 9.1704 6.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 99.9302 10.8371 4.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 01-Sep-26 100.7300 9.3427 20.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 104.5000 9.5242 300.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 11.80% 31-Dec-99 106.2500 12.0641 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 104.8500 11.9553 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India