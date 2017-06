Dec 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1598.50 NSE 8053.10 FIMMDA 16115.90 ============= TOTAL 25767.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SER. 10.47% 17-Jun-13 100.4740 10.0100 50.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.5000 9.3600 2.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.6791 9.7500 250.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 100.2000 9.2600 2.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 103.1601 10.6400 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.9400 9.5100 8.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 97.0620 9.2600 100.00 INE528G08139 YES BANK LIMITED 9.65% 30-Apr-20 99.1000 9.7900 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.8100 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 108.5200 10.5000 4.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 29-Jun-21 103.7500 11.7600 5.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.0994 10.0400 350.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.9500 9.3100 2.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 101.2500 10.7700 4.50 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.4000 11.1700 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.4142 9.3700 100.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.2000 10.7300 14.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% - 100.0000 9.2500 100.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% - 100.0000 9.2500 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% - 100.0000 9.2500 50.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% - 100.0000 9.2500 50.00 NSE === INE001A07FB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 7.35% 15-Feb-12 99.5647 10.4433 50.00 INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.9200 9.6223 250.00 INE134E08DC6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 15-Jul-12 98.6049 9.6382 500.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.5424 9.6943 300.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.6402 9.8226 50.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.7009 9.8260 150.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 14-Jun-16 105.9021 9.7300 1000.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.5532 9.6959 50.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.8992 9.3483 200.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 100.0000 - 4200.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 95.9063 9.4600 150.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 96.2566 9.5788 50.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 44.6667 9.2503 23.10 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.8843 9.4378 500.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.3995 9.3897 200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.0243 9.4095 380.00 FIMMDA ====== INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 104.5000 9.5242 450.00 INE001A07BU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.20% 09-Feb-12 99.8123 0.0000 150.00 INE001A07FB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 7.35% 15-Feb-12 99.5647 0.0000 50.00 INE134E08990 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 22-Mar-12 99.7772 0.0000 50.00 INE261F09CX0 NABARD 10.00% 14-May-12 99.7631 0.0000 200.00 INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.9200 0.0000 250.00 INE134E08DC6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 15-Jul-12 98.6049 0.0000 500.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 98.7471 0.0000 50.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.5624 20.8956 300.00 INE549K07030 MUTHOOT FINCORP LTD 12.75% 25-Jan-13 100.7950 22.6837 15.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SER 10.47% 17-Jun-13 100.4740 9.9584 50.00 INE720G08017 JINDAL POWER LTD 10.50% 21-Oct-13 99.9595 10.4618 1100.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.1500 14.9185 30.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 98.6475 11.5158 300.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 100.0552 9.7769 20.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.7028 9.8000 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1836 9.5403 410.00 INE149A07071 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.75% 07-May-15 97.2156 9.7182 300.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 09-Feb-16 100.6500 9.4881 4.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 14-Jun-16 106.0315 0.0000 1000.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.8992 9.3543 200.00 INE031A09FE1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP. 9.75% 18-Nov-16 101.7500 9.2720 1.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.4961 9.4995 51.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 100.0000 9.2716 4200.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.0000 9.4918 1080.00 INE005A11507 ICICI - 28-Apr-17 60.4800 0.0000 2.40 INE958G08930 RELIGARE FINVEST LTD. 13.05% 22-Jul-17 100.0100 14.7991 200.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 100.4129 9.6242 8.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 100.6690 9.6241 12.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 100.0000 9.2439 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.2000 9.4489 54.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.0000 9.2445 100.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 96.3000 11.2783 15.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 100.0000 9.2450 100.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 97.9500 10.0269 7.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 97.0620 9.2555 100.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 96.2566 9.5853 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 99.2000 0.0000 11.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 100.0000 9.2454 100.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.2118 9.3197 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2500 12.0646 1922.00 INE296A08490 BAJAJ FINANCE LTD 9.83% 18-May-21 100.0000 9.8098 200.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.0887 9.6323 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.8000 11.9618 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.8843 9.4450 500.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.0994 10.0252 350.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 20-Jul-21 100.1200 9.5105 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.9500 9.3060 2.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 100.9200 9.4210 10.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 101.0000 9.2050 7.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.0243 9.4147 356.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 101.0000 9.7277 1.00 INE636F07159 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 10.20% 15-Dec-21 100.0200 10.1894 200.00 INE013A08168 RELIANCE CAPITAL LTD. 10.60% 26-Dec-21 100.0000 10.5949 200.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-23 99.3025 10.3453 40.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 100.0000 9.2461 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.4000 11.1779 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 100.4900 0.0000 0.50 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 100.0000 9.2463 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.4142 9.4200 100.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.0500 10.8204 53.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 100.0000 9.2466 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. 