Dec 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2084.00 NSE 7740.00 FIMMDA 23665.90 ============= TOTAL 33489.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07FQ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.30% 25-Jun-13 97.7131 9.9500 50.00 INE296A07245 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 12-Jul-13 97.5769 10.0100 250.00 INE774D07FY2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.19% 18-Jul-13 100.1834 9.9700 50.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.4200 9.4100 5.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.1500 9.7700 10.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 99.6507 9.3600 50.00 INE084G09198 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 9.85% 26-Dec-15 101.2500 9.4600 3.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.8300 9.5300 20.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 99.5695 9.3600 50.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 99.5110 9.3600 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.8279 9.5300 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 99.4575 9.3600 50.00 INE261F09EX6 NABARD - 01-Feb-19 53.6250 9.1900 22.00 INE341E07324 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT - 26-Mar-19 50.5000 9.8900 4.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 99.6165 9.2700 200.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 100.0000 9.2800 200.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 99.5530 9.3100 100.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 99.6083 9.3100 100.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 99.5911 9.3100 100.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 99.4825 9.3100 100.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.5300 11.1500 1.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 92.2500 10.4200 1.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 99.4653 9.3100 100.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 99.4495 9.3100 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.0500 9.3600 400.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 11.80% 31-Dec-99 110.2300 0.6300 17.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 108.4300 10.5100 1.00 NSE === INE001A07FS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 27-Jan-12 110.7663 11.4642 1000.00 INE043D07302 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 31-Jan-12 99.0241 11.4572 100.00 INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 09-Mar-12 113.3475 10.1959 500.00 INE043D08CX9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 05-Apr-12 97.4107 10.2641 250.00 INE134E08DC6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 15-Jul-12 98.6264 9.6079 500.00 INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.4496 9.7380 100.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 21-Jun-13 105.3628 9.6700 340.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.9954 9.3226 200.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.49% 29-Nov-16 98.6765 9.7669 250.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 99.8358 - 3000.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.9099 9.3000 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.8534 9.4429 450.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.4234 9.4283 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.3891 9.3913 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.2431 10.3483 350.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.0232 9.4094 250.00 FIMMDA ====== INE121A07DJ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.30% 26-Mar-12 99.9650 0.0000 250.00 INE043D08CX9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE - 05-Apr-12 97.4107 0.0000 250.00 INE660A07DU2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.68% 23-Apr-12 120.3685 0.0000 1110.00 INE134E08DC6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 15-Jul-12 98.6264 0.0000 500.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.0533 0.0000 50.00 INE660A07ET2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.23% 27-Jul-12 98.9156 0.0000 100.00 INE910H08020 CAIRN INDIA LIMITED 8.40% 12-Oct-12 98.6912 0.0000 37.00 INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 23-Nov-12 98.1123 0.0000 500.00 INE013A07KI4 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 23-Nov-12 98.9696 0.0000 20.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LI 7.70% 12-Apr-13 97.8739 9.4636 5.00 INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.4496 9.7500 100.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR - 21-Jun-13 105.3628 0.0000 350.00 INE523E07624 L&T FINANCE 10.00% 24-Jun-13 100.2207 - 100.00 INE774D07FQ8 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 8.30% 25-Jun-13 97.7131 10.1167 50.00 INE774D07FY2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.19% 18-Jul-13 100.1834 9.7593 50.00 INE296A07278 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.75% 02-Sep-13 97.6770 10.2680 20.00 INE660A07GW1 SUNDARAM FINANCE LTD 10.25% 21-Nov-13 99.9292 10.2504 500.00 INE514E08878 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-13 99.0681 9.2702 40.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.1700 73.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 20-Mar-14 98.5071 7.5800 31.50 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 98.0133 12.5465 200.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LTD (FORMERLY FOR 12.15% 23-Sep-14 100.0000 12.0786 90.00 INE894F07410 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD - 25-Nov-14 101.6434 0.0000 20.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.3300 9.6856 20.00 INE660A07HB3 SUNDARAM FINANCE LTD. - 12-Dec-14 99.7403 10.0872 600.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1500 9.5533 50.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 100.0000 9.2412 387.50 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 08-Mar-16 100.0140 9.7229 20.00 INE721A08935 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 03-May-16 98.4914 12.8169 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.7500 9.4167 500.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 94.5595 - 1.80 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.9954 9.3286 200.00 INE134E08DX2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.49% 29-Nov-16 98.6765 9.8270 250.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.70% 07-Dec-16 100.0000 9.6871 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 07-Dec-16 100.8084 9.5246 10.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.5000 9.4985 177.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 100.8300 8.9584 3910.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.0000 9.4879 1075.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 100.0000 9.2427 337.50 INE043D07864 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.34% 15-Jan-17 100.0000 11.6618 2450.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 100.0000 9.2436 437.50 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.0900 9.4707 162.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.0000 9.2443 437.50 INE261F09EW8 NABARD - 01-Jan-19 54.6250 0.0000 18.40 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 100.0000 9.2448 487.50 INE752E07HU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 21-Oct-20 96.6821 9.3965 5.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 100.0000 9.2452 487.50 INE514E08977 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 30-Mar-21 100.0274 9.1319 300.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.9099 9.6621 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.8534 9.4500 450.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.4234 9.4349 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.1500 9.4349 1117.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.44% 23-Sep-21 99.7400 9.4656 10.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.0232 9.4147 253.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 100.9600 9.7340 8.00 INE468M08029 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 12.20% 23-Dec-21 100.0000 12.1925 400.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 100.0000 9.2455 371.20 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 100.0000 9.2458 287.50 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 100.0000 9.2460 437.50 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 100.0000 9.2462 387.50 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.1000 11.3629 5.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 100.0000 9.2463 387.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.7000 9.2587 8.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 100.0000 9.2464 387.50 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 104.2300 9.5539 1100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 11.80% 31-Dec-99 105.7000 12.1328 475.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 31-Dec-99 100.2500 0.0000 10.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India