Dec 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2786.80 NSE 5500.00 FIMMDA 17956.20 ============= TOTAL 26243.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.0500 9.3600 100.00 INE704I07464 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS - 23-Jan-12 - 0.0000 2.00 INE090A08MR7 ICICI BANK LIMITED 9.80% 10-Feb-13 99.6988 10.0600 107.80 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.2500 9.5000 3.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 100.0000 9.2500 50.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 100.0000 9.2500 50.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 100.0000 9.2500 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.4000 9.4100 1.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.0000 9.2500 50.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 53.7250 9.1600 22.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 100.0000 9.2500 50.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 100.0000 9.2500 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.0000 9.5900 40.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 100.0000 9.7400 10.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 100.0000 9.2500 50.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 99.6044 9.2800 100.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 99.5872 9.2800 100.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 99.5630 9.2800 100.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 99.5486 9.2900 150.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.8000 10.7400 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 102.8917 9.4600 1500.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 99.5354 9.2900 150.00 INE818F08011 KERALA FINANCIAL CORPORATION LTD 9.99% 27-Dec-21 100.8000 9.8600 50.00 NSE === INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.3305 9.6465 200.00 INE660A07GR1 SUNDARAM FIN - 24-Jun-13 86.9791 9.8500 100.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.8700 9.3236 750.00 INE261F09GZ6 NABARD 9.35% 20-Dec-14 100.0000 - 1600.00 INE001A07GX6 HDFC - 14-Jun-16 105.8220 9.7800 700.00 INE115A07AX7 LIC HOU FIN 9.74% 15-Jul-16 99.8195 9.7465 50.00 INE043D07872 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.31% 14-Mar-17 100.0000 - 250.00 INE053F09HO9 IRFC 9.27% 10-May-21 101.0316 9.3000 100.00 INE053F09HR2 IRFC 9.57% 31-May-21 102.7302 9.3000 1600.00 INE657I08017 RELIANCE GAS 10.25% 22-Aug-21 99.2424 10.3483 150.00 FIMMDA ====== INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 104.2500 9.5513 1000.00 INE704I07464 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS - 23-Jan-12 277.7174 0.0000 2.00 INE043D08CX9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 05-Apr-12 97.4491 0.0000 250.00 INE013A07IE7 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.60% 29-May-12 99.5946 0.0000 500.00 INE916D07Y48 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.14% 05-Jun-12 99.1136 0.0000 250.00 INE909H07164 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.55% 12-Jul-12 99.1789 0.0000 390.00 INE915D07HQ3 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. 0.00% 24-Jul-12 94.4364 0.0000 1000.00 INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 98.0061 0.0000 50.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.3305 - 200.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.0978 9.5470 8.00 INE667F07162 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 8.30% 30-May-13 97.7459 10.8443 1.00 INE916D072R5 KOTAK MAHINDRA PRIMUS LTD. 0.00% 06-Jun-13 87.2404 0.0000 13.00 INE660A07GR1 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 24-Jun-13 86.9791 0.0000 100.00 INE090A08RW6 ICICI BANK LTD. 10.85% 15-Sep-13 101.1600 11.0346 0.20 INE720G08017 JINDAL POWER LTD 10.50% 21-Oct-13 99.9593 10.4608 500.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.1553 - 3.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.3395 11.7372 47.50 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 20-Mar-14 98.6562 7.5051 90.00 INE095A09155 INDUSIND BANK LIMITED 10.50% 30-Jun-14 101.8500 8.3974 1.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 99.8700 9.3278 1750.00 INE261F09GZ6 NABARD 9.35% 20-Dec-14 100.0000 9.3361 1600.00 INE557F08DZ6 NATIONAL HOUSING BANK 9.34% 22-Dec-14 100.0000 9.3269 100.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0000 18.5577 30.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 97.7000 9.3066 2.00 INE516L07011 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.25% 27-Sep-15 108.3108 7.9955 5.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 98.2351 9.3500 250.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 100.0000 9.2402 200.00 INE721A08935 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 03-May-16 98.5264 12.8053 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 14-Jun-16 105.8220 0.0000 700.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 102.9000 10.7194 55.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 102.3000 10.6460 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.8195 9.7552 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.4700 9.4933 150.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.5524 9.4845 10.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.0000 9.4907 110.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 100.0000 9.2419 250.00 INE043D07872 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.31% 14-Mar-17 100.0000 11.1293 250.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 97.8700 9.3509 8.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 100.0000 9.2429 200.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.3000 9.4565 12.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.9000 9.5082 49.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.0000 9.2437 200.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.4224 10.4070 50.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 53.7250 0.0000 22.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 97.7500 9.3556 3.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 97.2500 0.0000 10.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 100.0000 9.2443 200.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.2600 0.0000 24.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 98.8700 0.0000 20.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 100.0000 9.2447 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.5000 12.1581 2.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 100.0000 10.9793 28.30 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.9081 9.6626 1950.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.5460 9.4149 11.00 INE039A09NJ7 IFCI LTD 10.50% 01-Aug-21 99.9500 10.4821 0.50 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 17-Aug-21 99.5800 9.4995 3.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 100.8000 9.4510 0.50 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.44% 23-Sep-21 99.7400 9.4656 10.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.8329 9.4447 501.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 102.1300 9.5454 5.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 101.3392 9.7548 10.00 INE636F07159 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 10.20% 15-Dec-21 100.0200 10.1892 150.00 INE849D08TK0 ICICI SEC PRIMARY DEALERSHIP LTD 9.75% 21-Dec-21 100.0000 9.7443 350.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 100.0000 9.2451 316.20 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 99.6044 9.3043 400.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 99.5872 9.3041 300.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 99.5630 9.3051 350.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 99.5486 9.3049 350.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.3206 9.4320 50.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 100.5000 9.3245 3.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 102.8917 9.4549 1850.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 99.5354 9.3047 350.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India