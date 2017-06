Jan 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 909.00 NSE 4450.00 FIMMDA 9003.20 ============= TOTAL 14362.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE516L07011 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.25% 27-Sep-15 108.3900 7.5600 5.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 55.1500 8.7700 22.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 100.0054 9.2500 50.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 99.9979 9.2500 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.7069 9.9900 250.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 100.0021 9.2500 50.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 99.6034 9.3100 50.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 99.5862 9.3100 50.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 99.5621 9.3100 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.5300 11.1500 1.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 99.5477 9.3100 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.9444 9.3000 100.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.0700 9.3200 131.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 99.5345 9.3100 50.00 NSE === INE115A07AG2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 27-Apr-12 99.9894 - 500.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.7047 9.7299 300.00 INE752E07DM6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 0.10% 12-Jun-13 100.9792 9.2383 100.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 0.20% 07-Jun-14 100.8200 9.7351 100.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 98.8250 9.3200 50.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 98.6328 9.3130 100.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 101.0533 9.2955 100.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 14-Jun-16 106.6249 9.5999 350.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.0548 9.2976 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.7006 9.4397 300.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 100.0600 9.2010 1250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.0212 9.4797 200.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.0846 9.2709 250.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.3771 9.3578 300.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.5279 9.3294 400.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 102.3818 9.4994 50.00 FIMMDA ====== INE115A07AG2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 27-Apr-12 99.9894 0.0000 500.00 INE660A07HA5 SUNDARAM FINANCE LTD. - 30-May-13 87.4349 0.0000 1.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.7047 - 300.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 30-Aug-13 109.2500 0.0000 50.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.7311 9.9026 50.00 INE296A07393 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 16-Oct-13 102.0200 0.0000 50.00 INE976I07AR7 TATA CAPITAL LTD 0.00% 08-Nov-13 101.5000 0.0000 50.00 INE660A07GT7 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 08-Nov-13 83.5200 0.0000 50.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3400 - 5.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.2981 11.8115 50.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.8200 9.7427 100.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 99.8871 9.3199 1500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.0908 9.5753 150.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 29-Mar-15 98.6328 9.3200 100.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 99.4884 9.4000 50.00 INE721A08935 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 03-May-16 98.5364 12.8064 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 106.6249 0.0000 350.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.7600 9.4137 250.00 INE740F08330 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT FI 9.10% 04-Oct-16 99.3000 9.2994 2.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.6149 9.4299 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.7006 9.4445 200.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 100.0600 9.2547 1250.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 99.3754 9.4045 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.2200 9.4435 666.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 100.0054 9.2431 150.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 96.7737 9.3085 55.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 99.9979 9.2449 50.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 99.9101 9.7093 290.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 46.5833 0.0000 8.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 108.0000 10.5936 1.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 101.0316 9.7502 100.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.0846 9.6333 300.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.8500 10.6757 2.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.6995 9.4750 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.7069 9.9252 200.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 20-Jul-21 100.1529 9.5050 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.8100 9.3719 17.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 17-Aug-21 99.6300 9.4914 3.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 100.0000 9.5695 10.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 100.7800 9.4539 1.10 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.4640 9.3347 550.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 102.3818 9.5048 50.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 100.5000 9.8069 30.00 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 101.2540 9.2446 50.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 100.0021 9.2446 50.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD - 28-Dec-21 100.0000 10.2943 200.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 99.6034 9.3043 100.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 99.5862 9.3041 150.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 99.5621 9.3051 150.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 99.5477 9.3049 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.9444 9.3534 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.1200 9.3019 162.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 99.5345 9.3047 150.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com