Jan 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4195.10 NSE 15286.00 FIMMDA 18131.20 ============= TOTAL 37612.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.5380 9.5200 153.00 INE296A07393 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 16-Oct-13 102.0572 0.0000 50.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.20% 27-Feb-15 98.2503 9.8500 350.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 100.1272 9.2100 100.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 08-Mar-16 100.1468 9.6900 10.00 INE608A09072 PUNJAB AND SIND BANK 9.25% 30-Apr-16 99.3908 9.4000 1.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 100.1425 9.2100 50.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 100.1720 9.2100 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6180 9.3700 100.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 109.5784 9.3600 2.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.1991 9.2100 100.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 111.2700 8.6700 5.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 100.1689 9.2200 50.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 97.6233 9.1600 100.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 98.5000 7.7300 20.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 100.1751 9.2200 50.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 47.8700 8.4500 8.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.9500 10.8200 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 108.0800 5.2700 2.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 98.5405 9.0200 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.8289 9.9200 1450.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 99.3043 9.0700 100.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 98.8518 9.0200 750.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8500 9.2900 2.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 100.8500 9.7600 3.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 100.6100 9.1800 300.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 100.2754 9.2100 50.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 100.2928 9.2100 50.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 100.3004 9.2100 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 100.3150 9.2100 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.7800 9.2200 80.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 100.3273 9.2100 50.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 100.2500 9.3100 5.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.0000 10.0900 1.00 NSE === INE898G07039 NORTH KARNATAKA EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 16-Jan-12 109.8423 10.6385 343.00 INE043D08CX9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 05-Apr-12 97.5396 10.2711 750.00 INE020B07EJ8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.00% 02-Jun-12 98.8167 9.8202 250.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 98.7979 9.9648 250.00 INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 100.1817 9.4781 500.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.5338 9.6761 1750.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.7023 9.6290 500.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 98.7330 9.5177 850.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 11-Jan-13 99.6820 9.7563 400.00 INE557F09484 NATIONAL HOUSING BANK 6.95% 24-May-13 98.5014 8.0698 900.00 INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.5095 9.6875 50.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.3378 9.4329 50.00 INE134E08AV2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.70% 15-Jul-13 101.5280 9.4701 50.00 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 101.6087 9.4800 50.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 102.0559 9.3649 300.00 INE557F08DO0 NATIONAL HOUSING BANK 8.20% 30-Aug-13 98.0824 9.4335 300.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 109.2876 9.6952 50.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.7411 9.8904 50.00 INE660A07GT7 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 08-Nov-13 83.5745 - 50.00 INE976I07AR7 TATA CAPITAL LTD 0.00% 08-Nov-13 101.5371 - 50.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.61% 22-Feb-14 99.8916 9.6265 500.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.3081 9.5423 50.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 30-Apr-14 96.4246 9.6923 1100.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.8250 9.7322 100.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 16-Aug-14 99.8010 9.6804 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1008 9.5703 50.00 INE261F09GZ6 NABARD 9.35% 20-Dec-14 100.0000 - 500.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.7055 9.3992 300.00 INE020B08625 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.6249 9.2298 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.6993 9.4396 150.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 99.8483 9.2556 500.00 INE043D07906 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.36% 27-Mar-17 99.9982 - 2000.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.3198 9.4197 650.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.0900 11.0183 43.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.5177 9.2000 500.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.5008 9.3378 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.9146 9.3482 650.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.44% 23-Sep-21 100.1202 9.3979 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7185 9.2994 250.00 FIMMDA ====== INE403G07038 STANDARD CHARTERED INVT. AND LOANS RESET 23-Jan-12 111.1113 0.0000 24.50 INE121A07DJ8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.30% 26-Mar-12 99.9670 0.0000 320.00 INE043D08CX9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 05-Apr-12 97.5396 0.0000 750.00 INE916D078A8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.50% 30-Jul-12 98.9295 0.0000 100.00 INE001A07HI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Nov-12 101.6293 0.0000 10.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.6099 0.0000 21.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.3079 9.3450 14.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 98.4325 14.0299 22.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.5381 9.5000 153.00 INE916D07Y71 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 06-May-13 97.8463 9.8900 50.00 INE115A07AS7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-13 100.5095 9.7000 50.00 INE134E08AV2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.70% 15-Jul-13 101.5280 9.4800 50.00 INE916D073R3 KOTAK MAHINDRA PRIMUS LTD. 0.00% 18-Jul-13 86.4338 0.0000 60.00 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 101.6087 9.4800 50.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 109.2886 0.0000 50.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.7411 9.8958 50.00 INE090A08RW6 ICICI BANK LTD. 10.85% 15-Sep-13 101.1600 11.0341 0.20 INE296A07393 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 16-Oct-13 102.0572 0.0000 50.00 INE660A07GT7 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 08-Nov-13 83.5745 0.0000 100.00 INE976I07AR7 TATA CAPITAL LTD 0.00% 08-Nov-13 101.5371 0.0000 50.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.4800 14.7497 24.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.3081 11.8101 50.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 30-Mar-14 100.1177 9.2968 2.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.95% 30-Apr-14 96.4246 9.7000 1100.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.8400 9.7332 100.00 INE895D08360 TATA SONS LTD 10.05% 16-Jun-14 99.7503 10.1064 150.00 INE010A07059 PRISM CEMENT LTD 11.20% 23-Jun-14 101.3923 13.3524 150.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.0367 9.5649 250.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 96.4460 9.5640 2.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.5764 9.5633 1.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 16-Aug-14 99.8010 9.6850 250.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 97.3010 9.4941 1.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.2869 9.4962 3.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2255 9.5199 200.00 INE261F09GZ6 NABARD 9.35% 20-Dec-14 100.0000 9.3340 500.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 98.8250 9.3291 50.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.20% 27-Feb-15 98.2503 10.4416 350.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 100.0000 9.2396 200.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Apr-16 100.4500 9.4400 5.00 INE608A09072 PUNJAB AND SIND BANK 9.25% 30-Apr-16 99.3908 9.5099 1.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.6249 9.4270 350.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.7377 9.4345 164.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 99.8483 9.3098 500.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.0000 9.4904 40.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 99.3854 9.4015 300.00 INE043D07906 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.36% 27-Mar-17 99.9982 11.1845 2000.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 100.0000 9.2425 200.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 107.4000 9.2999 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.5500 9.3771 1302.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 109.5784 9.3534 2.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.0000 9.2433 200.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 100.3050 0.0000 1600.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 100.0000 9.2439 150.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 97.6233 9.1554 50.00 INE752E07HU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-20 96.6886 9.3954 5.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.1260 0.0000 95.50 INE202B08363 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.40% 24-Nov-20 97.6500 9.6315 6.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 100.0000 9.2444 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.7379 46.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.5177 9.5614 400.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 105.0000 10.6605 2.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 98.5405 8.7673 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.5008 9.3450 255.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.7676 9.9152 600.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.9763 9.3449 400.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 99.4513 8.4141 200.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.44% 23-Sep-21 100.1202 9.4039 100.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 98.9999 8.3002 1500.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8500 9.2764 207.00 INE636F07159 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 10.20% 15-Dec-21 104.0800 9.6747 200.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 100.6100 9.1490 450.00 INE818F08011 KERALA FIN CORP 9.99% 27-Dec-21 101.2000 9.7949 158.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.0000 10.2943 200.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 100.0000 9.2450 100.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPOR 9.79% 02-Jan-23 102.7000 9.0876 4.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 100.0000 9.2453 150.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 100.0000 9.2455 150.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 100.0000 9.2457 150.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.7800 9.2199 80.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India