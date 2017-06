Jan 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1754.00 NSE 9313.00 FIMMDA 12978.80 ============= TOTAL 24045.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 97.7500 10.0100 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.5900 9.4100 40.00 INE115A07783 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.64% 26-Feb-12 99.5944 10.2700 100.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.0865 9.0500 20.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.2634 9.4100 130.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.1641 9.7600 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2700 9.5200 100.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.2539 9.8500 150.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 100.3347 9.1600 250.00 INE341E07365 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 04-Jun-20 49.6850 8.6700 37.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 11.0800 1.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 108.6800 0.0000 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6446 9.9400 350.00 INE528G08204 YES BANK LTD 10.20% 28-Oct-21 100.0000 10.1900 50.00 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 101.3167 9.2400 250.00 INE636F07159 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 10.20% 15-Dec-21 104.4300 9.5000 7.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 100.3180 9.1900 150.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.9000 10.8600 4.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 105.0300 9.2300 61.00 NSE === INE001A07FS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 27-Jan-12 99.3755 - 250.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 98.6986 10.2291 100.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 24-Aug-12 117.9440 10.1791 250.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.8391 9.5843 1050.00 INE261F09FH6 NABARD 7.80% 16-Aug-13 98.7286 8.6100 400.00 INE053F09FT2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.46% 15-Jan-14 98.9379 9.2339 920.00 INE020B07BO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-14 95.6000 9.4987 8.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 7.95% 30-Apr-14 96.4287 9.6923 150.00 INE020B07EO8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.00% 05-Aug-14 97.0226 9.3000 300.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.8790 9.7457 150.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 97.7606 9.2904 1000.00 INE556F09247 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.70% 21-Nov-14 100.2186 9.5894 1150.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 94.4000 9.4725 15.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 106.7649 9.5799 850.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.9109 9.3439 300.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.6405 9.4546 100.00 INE691I07281 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.40% 28-Dec-16 99.9939 - 1000.00 INE008A08Q80 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Mar-19 99.8500 9.5059 10.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 98.0823 9.3582 60.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 101.6317 9.2000 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.3767 9.3578 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.9763 9.3382 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.8210 9.3213 50.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 98.8277 9.0225 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.5905 9.3194 450.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.3794 9.4994 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.5427 9.3686 50.00 FIMMDA ====== INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.0000 9.3603 500.00 INE668F08044 JYOTI LABORATORIES LTD 0.00% 27-Jan-12 102.0943 0.0000 500.00 INE043D08CX9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 05-Apr-12 97.5774 0.0000 750.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 98.6986 0.0000 100.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 24-Aug-12 117.9440 0.0000 250.00 INE137G08543 DECCAN CHRONICLE HOLDINGS LTD 11.50% 19-Sep-12 99.4131 0.0000 500.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.8391 0.0000 1053.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 98.5072 0.0000 10.00 INE501A07099 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 8.35% 09-Feb-13 98.9245 - 50.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 98.0890 9.4084 10.00 INE916D072L8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.25% 29-Jul-13 99.9219 10.3474 1.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.4800 - 25.00 INE020B07BO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-14 95.6000 9.4987 8.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 7.95% 30-Apr-14 96.4287 9.7000 150.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.2800 9.5015 200.00 INE556F09247 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.70% 21-Nov-14 100.2186 9.5807 1150.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.1641 9.7500 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3232 9.4800 1360.00 INE557F08DZ6 NATIONAL HOUSING BANK 9.34% 22-Dec-14 100.0000 9.3245 400.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.2539 10.4428 150.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 94.4000 9.2598 15.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.30% 23-Jun-15 96.3546 9.5466 36.00 INE115A07882 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.28% 29-Jun-15 96.2833 9.5465 1.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Apr-16 99.1100 9.8382 3.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 14-Jun-16 106.8515 0.0000 850.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.9109 9.3500 42.00 INE031A09FE1 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 9.75% 18-Nov-16 102.2000 9.1521 4.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.9000 9.3919 129.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.0150 9.4862 208.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 100.3347 9.1544 33.80 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.7000 9.3468 532.00 INE008A08Q80 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Mar-19 99.8500 8.8583 10.00 INE017A08128 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.75% 20-Aug-19 96.1000 10.4925 1.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 96.9000 9.2823 2.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 97.3000 0.0000 6.00 INE008A08S54 IDBI BANK LIMITED RESET 10-Mar-20 102.0300 0.0000 2.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD. 10.20% 23-Mar-20 96.2000 11.9440 150.00 INE341E07365 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 0.00% 04-Jun-20 49.6850 0.0000 37.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 03-Aug-20 98.1500 0.0000 60.00 INE141A09116 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Sep-20 96.5000 9.3685 3.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.95% 19-Oct-20 97.7785 9.3166 11.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 100.7500 9.6823 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.7378 238.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 101.6317 9.6485 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 105.5000 10.6109 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.3200 9.5371 21.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6446 9.9352 350.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.9763 9.3449 250.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 99.0000 10.8971 30.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 101.3100 9.1554 20.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 98.9757 8.3036 500.00 INE528G08204 YES BANK LTD 10.20% 28-Oct-21 100.0400 10.1774 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.5414 9.3322 247.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.3794 9.5048 100.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 105.9500 9.2432 666.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 101.0200 9.7231 8.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 101.4800 9.7311 18.00 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 101.3167 9.2346 250.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 100.5000 10.4029 7.00 INE636F07159 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 10.20% 15-Dec-21 104.4500 9.6164 200.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 100.3180 9.1945 50.00 INE818F08011 KERALA FIN CORP 9.99% 27-Dec-21 101.5000 9.7469 150.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.2500 10.2529 60.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 100.2100 9.2138 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 102.8000 9.6273 59.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.5427 9.3750 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.0000 10.8270 45.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.7878 9.3350 1.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 105.0300 9.1901 1.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 100.7500 10.6325 2.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 100.0200 9.2432 50.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com