Jan 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1050.60 NSE 6900.10 FIMMDA 10758.30 ============= TOTAL 18709.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.3340 7.7600 40.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.1630 9.7600 300.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3800 9.4800 9.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 94.4500 - 3.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 95.9700 - 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6200 9.3700 20.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 99.9600 11.2900 6.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 46.0837 8.9200 20.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.0000 3.7000 3.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 29-Jun-21 104.0000 11.7500 0.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.9487 9.9000 400.00 INE528G08204 YES BANK LTD 10.20% 28-Oct-21 100.0000 10.1900 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.5800 9.3300 70.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 101.1500 9.7100 3.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.9900 10.8500 5.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.8550 9.3300 70.00 NSE === INE043D07542 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 25-Apr-12 99.8220 10.0943 1000.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.5844 9.6550 50.00 INE660A07FL6 SUNDARAM FINANCE LTD 10.35% 20-Jun-13 100.5807 9.7882 80.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.1280 9.6457 150.00 INE976I07AR7 TATA CAPITAL LTD 0.00% 08-Nov-13 101.6282 10.1951 50.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.6965 9.7921 250.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.4829 9.4076 50.00 INE556F09270 SIDBI 9.38% 27-Dec-14 100.0000 9.3644 1000.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0317 9.4129 100.00 INE514E08AN2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 09-Dec-14 100.2065 9.5015 2500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1983 9.5294 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.5609 9.3696 300.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.0941 9.2198 200.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 46.0837 8.9099 20.10 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.6984 9.1699 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.5004 9.3378 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0372 9.2863 350.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8724 9.2743 300.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 100.1490 9.2199 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 100.1578 9.2199 50.00 FIMMDA ====== INE043D08CX9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 05-Apr-12 97.7210 0.0000 20.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.5844 0.0000 50.00 INE742F07015 MUNDRA PORT AND SPEC ECO ZONE LTD 8.75% 18-Aug-12 27.3738 0.0000 1000.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.7290 0.0000 10.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 98.4419 - 10.00 INE916D078Q4 KOTAK MAHINDRA PRIMUS LTD. - 24-Jun-13 86.9406 0.0000 6.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.1280 9.6500 150.00 INE976I07AR7 TATA CAPITAL LTD 0.00% 08-Nov-13 101.6282 0.0000 50.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3400 - 97.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.6965 9.8000 250.00 INE331M07013 RAJESH ESTATES AND NIRMAN LTD 18.00% 29-Jul-14 104.0000 - 5.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.4829 9.4154 50.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0317 9.4041 100.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.1630 9.7500 300.00 INE514E08AN2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 09-Dec-14 100.2069 9.4924 2500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1983 9.5300 330.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0000 - 15.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 10.60% 27-Dec-14 100.0000 9.3648 1000.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.3896 10.3941 50.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 95.0000 9.4906 2.00 INE031A09E03 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 8.35% 29-Mar-16 96.3000 10.3595 1.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Apr-16 100.2291 9.5055 5.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.70% 06-Jun-16 101.6174 9.2050 200.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.8600 9.4009 81.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.5609 9.3735 380.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.0941 9.2234 200.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 101.9000 9.9984 1.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 96.9000 9.2824 4.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.1330 0.0000 6.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 47.2900 0.0000 0.90 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2500 10.7617 1.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 99.2000 9.8187 1.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.6984 9.5318 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.9000 10.6702 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.6137 9.3266 190.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.9487 9.8852 450.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 20-Jul-21 100.5300 9.4434 1.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 101.2145 9.5662 17.00 INE912E08AD9 SBI GLOBAL FACTORS LTD 9.22% 29-Jul-21 100.7998 9.0713 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0061 9.2962 200.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 102.8530 9.1131 10.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 101.4400 9.1346 9.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7763 9.2947 710.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.6300 9.4650 2.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 101.0000 9.7256 6.00 INE774D08KX2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.50% 13-Dec-21 100.7200 10.3663 30.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 100.0000 9.1948 100.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.2000 10.2607 50.00 INE013A08184 RELIANCE CAPITAL LTD. 10.60% 08-Jan-22 100.3800 10.5312 200.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 100.1374 9.2243 100.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP. 9.79% 02-Jan-23 102.0500 9.1817 150.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 100.1490 9.2251 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 100.1578 9.2249 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.6621 9.3891 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.8028 9.3418 950.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.9800 9.3104 145.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.6000 9.2426 110.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 100.2500 10.7013 1.40 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India