Jan 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1849.00 NSE 4695.10 FIMMDA 1585.70 ============= TOTAL 8129.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE849D08TJ2 ICICI SECURITIES PD 10.00% 19-Jul-13 99.8714 10.0100 550.00 INE721A07CB4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 19-Dec-13 82.7844 10.2000 650.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3500 9.4500 45.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 98.5660 7.6300 40.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.2574 9.4100 320.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 99.3300 12.4000 1.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.7000 9.1900 2.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.7600 9.3400 19.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 96.7500 9.3000 10.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 47.7000 8.5100 21.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.4500 0.0000 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.8000 10.8800 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.2556 9.8400 150.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 20-Jul-21 101.1300 9.3500 1.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.0800 9.1700 10.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.8200 9.4400 7.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 102.6400 9.4700 3.00 INE017A08193 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 18-Jan-23 98.0000 10.0100 5.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.9000 9.2100 5.00 INE528G09053 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 94.0000 0.0000 3.00 NSE === INE001A07BU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.20% 09-Feb-12 99.8854 10.1865 200.00 INE660A07EE4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 19-Nov-12 98.6415 10.0363 200.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jun-13 106.5151 9.6300 50.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.2849 9.4921 250.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 99.9702 9.3190 200.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.7314 9.3219 200.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 7.95% 30-Apr-14 96.2560 9.7921 100.00 INE261F09GT9 NABARD 9.66% 18-Oct-14 100.5270 9.3874 450.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2183 9.5192 250.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 94.5740 9.4164 15.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 08-Mar-16 100.5781 9.5432 100.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.9024 9.5957 200.00 INE261F09GP7 NABARD 9.40% 14-Sep-16 100.6093 9.1978 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.1136 9.3295 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9098 9.2996 300.00 INE008A08Q80 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Mar-19 99.9843 9.4800 10.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 46.0837 8.9099 20.10 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.1906 9.0898 350.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.6858 9.3076 550.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.6566 9.2282 450.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3536 9.1993 600.00 FIMMDA ====== INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.4400 9.4302 11.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 94.5740 9.2031 30.00 INE983F09110 HPIDB SR-I(J) 11.30% 07-Jun-15 101.0000 10.8769 0.50 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.2264 9.3872 10.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 100.0200 12.0506 6.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.6900 9.4322 100.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.0000 9.4888 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 102.0000 9.2855 11.00 INE008A08Q80 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Mar-19 99.9843 8.8466 10.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 98.9000 11.7884 2.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 100.1800 10.6431 1.00 INE020B08484 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 03-Feb-21 46.0837 0.0000 20.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6486 10.7227 78.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.7500 9.3046 20.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.1300 9.4165 7.00 INE667A09102 SYNDICATE BANK RESET 27-Jul-21 100.1800 9.3017 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.5015 9.2599 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.7567 9.1763 300.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 100.8500 9.4420 0.50 INE752E07GA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-21 97.5500 9.1765 1.20 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 101.3100 9.1547 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2246 9.2247 250.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DIST. 9.90% 21-Nov-21 101.0000 9.7255 54.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 103.2900 9.7624 100.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP. 9.79% 02-Jan-23 102.7000 9.0863 160.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.7000 9.2591 104.40 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.9000 9.2054 5.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 100.2500 10.7008 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India