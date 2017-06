Jan 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 657.40 NSE 11550.00 FIMMDA 4298.90 ============= TOTAL 16506.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3700 9.4100 21.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.2600 9.4100 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.4400 9.4400 20.00 INE691A09078 UCO BANK 7.85% 15-May-15 96.6000 9.0400 1.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 103.1371 10.6400 10.40 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.8600 9.3200 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.7500 10.8200 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.5000 10.7100 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.3166 9.8300 50.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DIST. 9.90% 21-Nov-21 101.1500 9.7100 5.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.9000 9.2100 37.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 101.1000 9.2100 3.00 INE528G09053 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 94.0000 0.0000 3.00 NSE === INE001A07FA6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 08-Feb-12 114.1656 10.2774 100.00 INE115A07783 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.64% 26-Feb-12 99.6421 10.2921 2400.00 INE001A07GY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 21-Jun-13 105.7170 9.6456 500.00 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 101.4361 9.5903 50.00 INE556F09189 SIDBI 8.19% 28-Sep-13 99.6631 8.3511 4000.00 INE261F09FU9 NABARD 9.64% 14-Feb-14 99.8986 9.6604 1000.00 INE514E08944 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 17-Mar-14 99.9802 9.3137 150.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 7.95% 30-Apr-14 96.2603 9.7921 550.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.5901 9.7752 150.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2183 9.5192 150.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.2187 9.3484 100.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.70% 07-Dec-16 100.5000 9.5466 500.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 100.3884 9.1498 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6579 9.3496 600.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.8717 9.2777 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.4701 9.2582 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.1590 9.2293 850.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 102.6905 9.4493 50.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 100.6052 9.1498 50.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 101.5633 9.1439 50.00 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 101.6070 9.1439 50.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 101.6471 9.1440 50.00 FIMMDA ====== INE090A08MR7 ICICI BANK LIMITED 9.80% 10-Feb-13 99.7000 18.1278 2.00 INE521E07AU4 RBS FINANCIAL SERVICES (INDIA) RESET 17-Mar-13 92.7200 0.0000 4.80 INE556F09189 SIDBI 8.19% 28-Sep-13 99.6631 8.3552 2000.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.5901 9.7800 150.00 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LTD 12.15% 23-Sep-14 100.2600 11.9568 50.00 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PVT. 13.65% 12-Nov-14 104.0500 12.6262 1.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.3821 9.5772 150.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.4997 9.6100 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3900 9.4499 62.00 INE691A09078 UCO BANK 7.85% 15-May-15 96.6000 9.0417 1.00 INE008A08G74 IDBI BANK LTD OMNI 7.70% 23-Jan-16 93.9800 12.1992 2.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.0900 9.4472 6.00 INE090A08JQ5 ICICI BANK LIMITED 11.15% 10-Jul-16 103.9000 10.0998 2.00 INE090A08JT9 ICICI BANK LIMITED 11.15% 12-Jul-16 103.8500 10.0977 2.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.70% 07-Dec-16 100.5000 9.5518 500.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.2500 9.2991 10.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 99.9800 9.4930 300.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 100.0000 9.9859 1.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jul-18 100.8600 12.5794 30.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6329 9.3585 240.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 100.5000 11.4486 2.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 100.2800 10.6246 1.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 96.1000 9.3657 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.2500 0.0000 0.50 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 02-Feb-21 100.1157 9.6757 230.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.5000 9.3958 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.8435 10.8016 92.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DIST. 9.59% 26-Aug-21 100.2500 9.5283 10.00 INE528G08204 YES BANK LTD 10.20% 28-Oct-21 100.1600 10.1568 220.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DIST. 9.90% 21-Nov-21 101.0500 9.7173 2.00 INE818F08011 KERALA FIN CORP 9.99% 27-Dec-21 100.5300 9.9015 50.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.0500 10.2846 53.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.4700 0.0000 22.60 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com