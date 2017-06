Jan 11 Below is a summary of Wednesday's Transactions on the National Stock Exchange of India's wholesale debt market segment: TOTAL WDM TRADES Wednesday's So far this week ---------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 39,607.5 122,933.6 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 127 487 GOVERNMENT SECURITIES Wednesday's So far this week --------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 31,357.5 99,888.5 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 94 359 NON-GOVERNMENT SECURITIES Wednesday's So far this week ------------------------- --------- ---------------- --Total traded value in mln rupees : 8,250.0 23,045.1 --Total traded value of repo deals in mln rupees : --- --- --Total number of trades : 33 128 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 8.79%, 2021 7,600.00 8.25 Treasury Bill ------------- 364-Days (maturing on) ---------------------- Nov 30, 2012 5,200.00 8.05 India Govt. Dated-Securities ---------------------------- 9.15%, 2024 4,950.00 8.38 TOP SECURITIES TRADED TODAY IN NON REPO TRADES - NON-GOVT. SECURITIES -------------------------------------------------------------------- Security Traded Value Weighted Yield (%) (mln rupees) ---Traded value--- > 1 cr -------------------------------------------------------------------- Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 9.63%, PFC 2014 3,150.00 9.53 Corporate Debentures -------------------- 9.55%, LICH 2016 2,500.00 9.53 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 9.44%, EXIM 2014 1,000.00 9.40 WHOLESALE DEBT MARKET TRADES CONCLUDED: REPO TRANSACTIONS ----------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- ---------------nil---------------- NON-REPO TRANSACTIONS --------------------- INSTRUMENT NO. OF TRD.VALUE HIGH LOW LAST TRADED Value WEIGHTED TRADES (MLN RS) -------PRICE (RUPEES)------- Wt.Avg.Pr. YIELD ------------------------------------------------------------------------------------- Corporate Debentures -------------------- 7.45%, LICH 2012A* 1 50.00 98.5473 98.5473 98.5473 98.5473 10.1986 9.55%, LICH 2016* 2 2500.00 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 9.5313 Total 3 2550.00 Central Government Goi Dated Securities --------------------------------------- 7.27%, 2013 4 4500.00 99.2139 99.1500 99.2139 99.1969 7.7912 9.81%, 2013 3 2800.00 102.5321 102.5000 102.5000 102.5166 7.8418 8.79%, 2021 32 7600.00 103.7900 103.3900 103.4250 103.5822 8.2477 9.15%, 2024 31 4950.00 106.1600 105.7600 105.7900 105.9314 8.3842 8.26%, 2027 1 160.00 97.7500 97.7500 97.7500 97.7500 8.5228 8.28%, 2027 2 190.00 98.1500 98.1300 98.1300 98.1447 8.4938 8.28%, 2032 8 468.00 97.7100 97.4400 97.5300 97.5220 8.5387 8.83%, 2041 1 39.50 103.0000 103.0000 103.0000 103.0000 8.5495 Total 82 20707.50 Institutions Non-Slr Bond ------------------------- 9.44%, EXIM 2014* 2 1000.00 100.0600 100.0600 100.0600 100.0600 9.3989 9.38%, NBRD 2014* 1 100.00 99.9483 99.9483 99.9483 99.9483 9.3513 Total 3 1100.00 Public Sector Unit Taxable Bond ------------------------------- 9.63%, PFC 2014* 8 3150.00 100.2171 100.1668 100.1668 100.1987 9.5265 9.64%, PFC 2014* 1 250.00 100.0892 100.0892 100.0892 100.0892 9.5333 9.70%, PFC 2018* 4 250.00 101.6065 101.5566 101.5566 101.5766 9.3656 9.44%, PFC 2021* 1 150.00 100.0680 100.0680 100.0680 100.0680 9.4056 9.25%, PGC 2022A* 1 100.00 100.4698 100.4698 100.4698 100.4698 9.1698 9.25%, PGC 2023* 1 50.00 100.4978 100.4978 100.4978 100.4978 9.1698 9.25%, PGC 2024* 1 50.00 100.5151 100.5151 100.5151 100.5151 9.1698 9.25%, PGC 2025* 1 50.00 100.5386 100.5386 100.5386 100.5386 9.1699 9.25%, PGC 2026* 1 50.00 100.5601 100.5601 100.5601 100.5601 9.1699 9.35%, PGC 2026* 1 50.00 101.1097 101.1097 101.1097 101.1097 9.1888 9.35%, PGC 2027* 1 50.00 101.1501 101.1501 101.1501 101.1501 9.1888 9.35%, PGC 2028* 1 50.00 101.1811 101.1811 101.1811 101.1811 9.1889 9.48%, RECL 2021* 1 100.00 101.2543 101.2543 101.2543 101.2543 9.2513 9.75%, RECL 2021* 4 250.00 103.1577 102.9007 102.9007 102.9649 9.2593 Total 27 4600.00 State Government Development Loan --------------------------------- 9.03%, KER 2021 1 100.00 102.1460 102.1460 102.1460 102.1460 8.7000 8.40%, KRN 2018 1 50.00 98.9576 98.9576 98.9576 98.9576 8.6157 8.75%, UP 2022 1 130.00 100.3619 100.3619 100.3619 100.3619 8.6950 8.75%, WB 2022 1 120.00 100.3619 100.3619 100.3619 100.3619 8.6950 Total 4 400.00 Treasury Bill ------------- 91-Days (maturing on) ---------------------- Mar 30, 2012 2 1000.00 98.2366 98.2366 98.2366 98.2366 8.3999 Total 2 1000.00 Treasury Bill ------------- 364-Days (maturing on) ---------------------- Nov 16, 2012 1 1500.00 93.7401 93.7401 93.7401 93.7401 7.8882 Dec 28, 2012 3 2550.00 92.9469 92.8315 92.9469 92.9093 7.9363 Nov 30, 2012 2 5200.00 93.3655 93.3500 93.3655 93.3506 8.0492 Total 6 9250.00 * Indicates at least one deal in above securities is of Rs. 5 crore or above. 