Jan 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2605.50 NSE 8250.00 FIMMDA 19399.10 ============= TOTAL 30254.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07310 BAJAJ FINANCE LTD 10.20% 05-Jul-13 100.3418 9.8500 10.00 INE043D07914 IDFC 9.45% 10-Jul-13 100.0000 9.3700 1300.00 INE667F07816 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 13-Jan-14 101.2920 0.0000 4.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.2600 9.4100 560.00 INE514E08AP7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.9500 9.0000 400.00 INE881J08144 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT. LTD. 12.60% 30-Jul-17 100.0000 12.5500 100.00 INE871D07MO3 IL&FS 9.98% 05-Dec-18 100.6922 9.8300 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0000 11.3400 0.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.8000 10.6800 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP. 9.48% 10-Aug-21 101.7600 9.1800 8.00 INE528G08204 YES BANK LTD 10.20% 28-Oct-21 100.0000 10.1900 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP. 9.75% 11-Nov-21 103.3500 9.2100 8.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.2870 9.2600 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.9000 10.8500 11.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 105.5000 9.1300 1.00 INE528G09053 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 91.4300 0.0000 1.00 NSE === INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 98.5473 10.1986 50.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.0892 9.5333 250.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 99.9483 9.3513 100.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0600 9.3989 1000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1668 9.5392 3150.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FIN 9.55% 16-Dec-16 100.0000 9.5313 2500.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.5566 9.3696 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2543 9.2513 100.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.44% 23-Sep-21 100.0680 9.4056 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9007 9.2693 250.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 100.4698 9.1698 100.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 100.4978 9.1698 50.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 100.5151 9.1698 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 100.5386 9.1699 50.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 101.1097 9.1887 50.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 100.5601 9.1699 50.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 101.1501 9.1887 50.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 101.1811 9.1889 50.00 FIMMDA ====== INE915D07GQ5 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. 9.50% 13-Feb-12 99.9594 9.1700 12.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 05-Jul-12 105.0340 9.5884 40.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 98.5473 10.0100 50.00 INE721A07994 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 26-Aug-12 100.5529 9.0346 300.00 INE134E08AF5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 20-Sep-12 100.0456 9.4440 4.00 INE261F09DN9 NABARD 9.50% 15-Oct-12 99.8865 9.4444 9.00 INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 23-Nov-12 98.1900 10.5333 10.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.4694 9.9500 250.00 INE752E07FG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.20% 12-Mar-13 99.6341 9.4865 50.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.8162 9.5051 1.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jun-13 106.5151 9.6500 10.00 INE043D07914 IDFC 9.45% 10-Jul-13 100.0000 9.4897 1550.00 INE721A07BD2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 02-Sep-13 100.0797 10.0816 5.00 INE556F09189 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 8.19% 28-Sep-13 99.6732 0.0000 2000.00 INE721A07CB4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 19-Dec-13 82.9160 10.1400 6.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3000 9.4600 30.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3300 9.4500 12.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 7.95% 30-Apr-14 96.3611 9.7500 100.00 INE895D08360 TATA SONS LTD 10.05% 16-Jun-14 99.8091 10.0852 150.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.0892 9.5400 250.00 INE261F09GQ5 NABARD 9.38% 15-Sep-14 99.9483 9.3625 100.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.4021 9.5697 200.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 26-Nov-14 100.4192 0.0000 100.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 100.0600 9.3994 1000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2171 9.5200 2063.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1668 9.5487 1165.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0000 18.5000 103.10 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Apr-16 100.0635 9.5574 100.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.0000 9.4690 10.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 102.3300 10.5352 50.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 102.9300 10.5702 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.2187 9.3600 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1411 9.3149 300.00 INE556F09262 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.38% 06-Sep-16 100.0000 9.3635 200.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.0000 10.7137 70.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FIN 9.55% 16-Dec-16 100.0000 9.5300 2500.00 INE115A07BS5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 20-Dec-16 99.9900 9.2704 250.00 INE514E08AP7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.0000 9.1981 950.00 INE514E08AP7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.0000 9.0000 400.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.0000 9.5000 3.00 INE881J08144 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT. LTD. 12.60% 30-Jul-17 99.0000 12.8800 100.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 100.1400 10.6920 190.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.0400 10.7145 190.00 INE871D07MO3 IL&FS 9.98% 05-Dec-18 100.6922 9.8200 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.5566 9.3700 571.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6900 9.3436 233.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 96.9600 9.2500 5.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 100.0000 10.7243 200.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 98.9000 9.8491 3.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.9394 9.2200 4.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 100.1400 10.3903 90.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.0000 10.7239 130.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.7500 11.0788 3.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 99.9400 9.6891 30.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.2453 9.0810 500.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 106.4245 10.5600 490.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6500 9.2000 112.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.7600 9.1794 28.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 17-Aug-21 100.1500 9.4000 20.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.44% 23-Sep-21 100.0680 9.4000 150.00 INE528G08204 YES BANK LTD 10.20% 28-Oct-21 100.0000 10.2000 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9007 9.2700 258.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2100 9.2221 33.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.9500 9.4100 10.00 INE849D08TK0 ICICI SEC PRIMARY DEALERSHIP LTD 9.75% 21-Dec-21 100.0500 9.7380 350.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 100.4400 9.1699 250.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 100.4698 9.1777 100.00 INE017A08193 THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY 9.70% 18-Jan-23 97.6835 10.0587 94.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 100.4978 9.1774 50.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 100.5151 9.1782 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 100.5386 9.1779 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.2870 9.0600 50.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 101.1097 9.1900 50.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 100.5601 9.1776 50.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 101.1501 9.1900 50.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 101.1811 9.1900 50.00 INE039A09LL7 IFCI LIMITED 9.70% 04-May-30 97.4000 10.0000 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.0000 9.3546 100.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com