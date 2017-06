Jan 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2449.00 NSE 4205.00 FIMMDA 12364.00 ============= TOTAL 19018.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE660A07EE4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 19-Nov-12 98.5320 10.2200 150.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.47% 17-Jun-13 100.4661 10.0100 100.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.00% 08-Aug-13 99.8692 10.0100 100.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.5500 9.3300 1.00 INE895D08345 TATA SONS LTD 10.25% 13-May-14 100.9062 9.7400 50.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 96.2500 13.3300 1.00 INE881J08144 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT. LTD. 12.60% 30-Jul-17 100.0000 12.5500 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 102.2000 9.2600 3.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.0300 8.9900 700.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.4000 10.9700 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.5000 8.5300 9.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 108.4700 0.0000 1.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FIN. RESET 29-Jun-21 103.0000 11.9200 0.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.0079 9.8900 750.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.4755 9.2300 470.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 105.3700 9.1900 10.00 INE528G09053 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 94.0000 0.0000 3.00 NSE === INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.6286 9.7942 100.00 INE020B07EX9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.75% 17-Nov-12 98.3437 9.7957 50.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.4888 9.9414 250.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.6570 9.5931 100.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.5290 9.4458 50.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 7.95% 30-Apr-14 96.3611 9.7421 100.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.4221 9.5590 200.00 INE261F09GY9 NABARD 9.44% 08-Dec-14 100.1845 9.3392 1500.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 97.3157 9.4695 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 14-Jun-16 106.8376 9.6065 600.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.8244 9.3659 650.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.7641 9.4195 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.3500 10.9711 5.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 104.0648 9.1099 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFR. 10.25% 22-Aug-21 99.7141 10.2682 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8674 9.2743 300.00 FIMMDA ====== INE915D07MD1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. RESET 28-Jan-12 177.5835 11.5000 131.00 INE894F07147 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 8.90% 27-Feb-12 99.7712 10.9155 500.00 INE053A07117 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 9.50% 28-Feb-12 100.0044 8.7400 150.00 INE894F07139 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 8.90% 29-Feb-12 99.7495 11.0247 500.00 INE916D07Y22 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 7.75% 12-Mar-12 99.6287 9.8664 2.00 INE916D07Z96 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 18-Jun-12 99.3676 9.2800 500.00 INE660A07EQ8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 02-Jul-12 95.5675 9.9000 250.00 INE910H08012 CAIRN INDIA LIMITED 8.35% 12-Jul-12 99.1841 9.8100 500.00 INE660A07ET2 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.23% 27-Jul-12 98.9857 10.0563 100.00 INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 98.6286 9.7943 100.00 INE020B07EX9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.75% 17-Nov-12 98.3437 9.7557 50.00 INE660A07EE4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 19-Nov-12 98.5320 8.4000 150.00 INE069A08012 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 8.40% 23-Nov-12 98.1702 10.5626 20.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.6570 9.6000 100.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.5290 9.4732 50.00 INE043D08821 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.95% 07-Jan-13 99.1273 9.8821 5.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 98.2866 10.2391 50.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.47% 17-Jun-13 100.4661 10.0000 100.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.00% 08-Aug-13 99.8692 9.9858 100.00 INE613A07019 RALLIS INDIA LIMITED 9.05% 29-Oct-13 98.8244 9.8013 50.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3100 9.4541 72.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3000 9.4600 52.00 INE895D08345 TATA SONS LTD 10.25% 13-May-14 100.9062 9.7393 50.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.4221 9.9497 200.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 26-Nov-14 100.4279 9.5959 100.00 INE261F09GX1 NABARD 9.65% 01-Dec-14 100.1891 9.5219 250.00 INE261F09GY9 NABARD 9.44% 08-Dec-14 100.1845 9.3200 750.00 INE261F09GY9 NABARD 9.44% 08-Dec-14 100.1645 9.3572 750.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.5083 9.6059 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3200 9.4773 4.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0000 18.5000 45.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0000 18.5000 40.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 97.3157 9.4700 50.00 INE721A07CM1 IL&FS 10.30% 29-Dec-14 74.7707 10.3100 30.00 INE053F07272 IRFC 9.00% 28-Feb-15 102.8523 8.1000 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 14-Jun-16 106.8376 9.6066 630.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 102.3500 10.5300 50.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 102.9500 10.4711 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.7641 9.4200 105.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.0000 9.6748 550.00 INE881J08144 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT. LTD. 12.60% 30-Jul-17 100.0000 12.6000 2.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6100 9.3671 28.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6065 9.3600 14.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.0500 9.0185 1050.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.0000 9.1900 350.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 98.5000 10.2594 1.50 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.4200 9.1418 5.00 INE053F09HR2 IRFC 9.57% 31-May-21 104.3243 9.0700 100.00 INE053F09HR2 IRFC 9.57% 31-May-21 104.0648 9.1096 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.7500 9.3000 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.0693 9.8600 700.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.0699 9.8600 50.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 20-Jul-21 100.8500 9.3843 16.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.6500 9.2310 40.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4300 9.2300 20.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.1919 9.2700 15.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 17-Aug-21 99.9775 9.4300 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFR. 10.25% 22-Aug-21 99.7141 10.2782 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8674 9.2750 300.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 103.0000 9.4000 35.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.9800 9.4050 1.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 100.3000 9.2500 250.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 100.0300 9.2088 900.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.0000 10.3000 100.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP. 9.79% 02-Jan-23 102.6000 9.3100 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.6800 9.2017 280.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.4759 9.0300 213.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.5300 11.0577 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.6303 11.0965 97.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 108.4911 10.8700 8.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.2500 9.0000 1.00