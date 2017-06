Jan 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2487.50 NSE 7649.00 FIMMDA 11979.60 ============= TOTAL 22116.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07DM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE LTD 10.00% - 99.9769 9.9900 700.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.2528 9.4200 300.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0066 9.3900 400.00 INE041G07093 MAHARASHTRA PATBANDHARE VITTIYA CO 9.50% 16-Apr-16 101.7500 8.9600 2.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 99.1400 12.4600 1.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 100.0710 9.2300 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.0872 9.2300 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.0000 9.0000 650.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0000 11.3400 61.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.4500 10.9300 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 102.5000 11.1200 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.9466 9.8900 150.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 102.0000 9.6500 10.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.9400 9.3300 3.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.7500 9.2200 103.00 INE528G09053 YES BANK LIMITED 10.25% 31-Dec-99 91.4300 0.0000 1.00 NSE === INE115A07783 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.64% 26-Feb-12 99.6862 10.2368 200.00 INE043D07542 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 25-Apr-12 99.7765 10.3170 1250.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.5477 9.8283 200.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.6770 9.5701 100.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.61% 22-Feb-14 99.8932 9.6324 190.00 INE020B07BO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-14 95.8563 9.3812 8.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.4400 9.4223 50.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.4207 9.5594 200.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 01-Dec-14 100.2151 9.5320 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2605 9.4991 3150.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.1200 9.9461 100.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.8240 9.3658 350.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 100.5867 9.5691 600.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 100.0177 9.2297 100.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-17 100.3793 9.2278 50.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 100.0267 9.2297 100.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 100.1037 9.2198 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.4000 10.9619 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9118 9.2668 300.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 102.4296 9.4892 50.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 100.2798 9.1998 50.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 100.2873 9.1998 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 100.3020 9.1998 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.6194 9.3585 100.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 100.3154 9.1998 50.00 FIMMDA ====== INE849D08TF0 ICICI SEC PRIMARY DEALERSHIP LTD 8.25% 21-Feb-12 99.8253 10.0500 200.00 INE151A08307 TATA COMMUNICATIONS LIMITED 7.74% 25-Mar-12 99.5084 9.6452 150.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 11.00% 05-Jul-12 104.6989 10.3744 40.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.5477 9.8784 200.00 INE514E08472 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 26-Dec-12 99.6770 9.5771 100.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 96.9457 11.0759 0.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LI 7.70% 12-Apr-13 97.9425 9.4400 50.00 INE660A07EW6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 13-Sep-13 98.4978 9.8500 50.00 INE115A07BI6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.05 LOA 10.05% 11-Oct-13 100.7075 9.5323 82.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 06-Dec-13 99.6444 9.4300 50.00 INE043D07831 IDFC 9.65% 07-Jan-14 100.3000 9.4500 20.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 6.85% 22-Jan-14 98.6251 7.6100 41.50 INE020B07BO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-14 95.8563 9.3914 8.00 INE089A08051 DR. REDDY 9.25% 24-Mar-14 97.7011 10.4343 0.10 INE261F09GT9 NABARD - 18-Oct-14 100.4400 9.4250 150.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.4207 9.9511 200.00 INE721A07BM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 24-Nov-14 99.9769 9.9853 100.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.3877 9.6102 50.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.5150 9.6123 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.2605 9.5000 3157.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.3200 9.4773 50.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.0000 9.3782 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1000 9.8800 1100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0000 9.3973 250.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LIMITED 10.40% 10-Jan-15 100.0000 10.6600 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.9700 9.5620 650.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0000 9.5486 100.00 INE053F07272 IRFC NTX SR-17 - 28-Feb-15 102.8460 8.1000 50.00 INE861G07037 FOOD CORPORATION OF INDIA 7.30% 28-Feb-15 94.3841 9.4344 5.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.74% 15-Jul-16 99.1200 0.0000 100.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY 12.10% 25-Aug-16 99.8500 12.1646 3.60 INE722A07208 SHRIRAM CITY 11.60% 25-Aug-16 100.0000 11.6187 0.20 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 30-Nov-16 100.5867 9.5768 600.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-16 100.0177 9.2300 100.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.0000 9.6739 500.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.0000 9.6800 100.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.35% 29-Aug-17 100.3793 9.2300 50.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 100.0710 9.2290 100.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-17 100.0295 9.2391 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD 9.70% 15-Dec-18 101.8400 9.3122 12.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6581 9.3575 10.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 100.0872 9.2280 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.0000 9.2000 700.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.7330 9.0517 350.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 100.8553 10.3229 0.10 INE752E07JG5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-20 100.1037 9.2288 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.61% 29-Jun-21 101.6812 9.3106 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 10.40% 18-Jul-21 102.9466 9.8800 150.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 17-Aug-21 100.0357 9.4200 150.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 17-Aug-21 99.9775 9.4300 70.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.75% 11-Nov-21 103.1500 9.2400 406.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 103.1300 9.3804 1.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 102.4296 9.4900 50.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-21 100.3050 9.1908 250.00 INE121H08016 IL&FS 10.30% 28-Dec-21 100.3500 10.2290 48.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 100.0000 11.9000 100.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.49% 02-Jan-23 102.3000 11.3700 154.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-23 100.2798 9.2000 50.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-24 100.2873 9.2000 50.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 92.0000 10.7100 2.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 100.3020 9.2000 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.3245 9.0564 79.10 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORP. INE752E07JL5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-25 100.3020 9.2000 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.3245 9.0564 79.10 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 01-Aug-26 100.6194 9.3667 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.46% 01-Aug-26 100.9400 9.3259 3.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.8200 11.1607 35.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.6500 11.0406 1.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-26 100.3154 9.2000 50.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.4000 10.9725 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE