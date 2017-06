Jan 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1909.50 NSE 4707.50 FIMMDA 16822.40 ============= TOTAL 23439.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE915D07MD1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. RESET 28-Jan-12 - 0.0000 2.00 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 97.9419 9.9500 34.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.4956 9.8200 500.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.2493 9.4200 510.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0316 9.5400 700.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.0500 9.3500 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.7300 9.3400 40.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0000 11.3400 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.3500 9.5200 7.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.7464 9.3100 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.8221 9.9100 50.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 102.0000 9.5800 10.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.1000 10.8300 5.00 NSE === INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.6976 9.5801 50.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.6651 7.5754 41.50 INE206D07099 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 6.10% 15-Mar-14 93.5725 9.5042 7.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 7.95% 30-Apr-14 96.5171 9.6719 1050.00 INE648A09011 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 7.20% 21-May-14 95.3207 9.5000 3.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 29-Jun-14 100.0890 9.5331 400.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.3773 9.4472 100.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.65% 01-Dec-14 100.1859 9.5422 1000.00 INE261F09GZ6 NABARD 9.35% 20-Dec-14 100.0000 9.3376 250.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 99.8559 9.8954 100.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 100.4723 9.5991 250.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FIN 9.55% 16-Dec-16 100.0000 9.5299 250.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 101.3500 9.0521 350.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.5497 9.3695 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.3000 10.9792 2.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.1039 9.3068 300.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.0982 9.3181 350.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 98.9459 10.3981 50.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 98.8625 9.1398 4.00 FIMMDA ====== INE915D07MD1 CITIFINANCIAL CONSUMER FIN. IND. - 28-Jan-12 177.7508 11.4513 2.00 INE151A08307 TATA COMMUNICATIONS LIMITED 7.74% 25-Mar-12 99.5114 10.1318 4.00 INE916D079E8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.25% 04-Apr-12 99.9111 9.6539 150.00 INE660A07EQ8 SUNDARAM FINANCE LIMITED - 02-Jul-12 95.6619 9.8700 500.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.6723 9.7100 1000.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.5759 9.9200 2.00 INE013A07MC3 RELIANCE CAPITAL LTD. 11.65% 08-Mar-13 100.8254 10.7683 50.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.55% 12-Apr-13 99.8720 9.5877 50.00 INE296A07245 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.30% 12-Jul-13 97.8518 9.8500 150.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.6976 9.6000 50.00 INE296A07351 BAJAJ AUTO FINANCE LTD. 9.90% 05-Sep-13 99.9652 9.8500 140.00 INE043D07831 IDFC 9.65% 07-Jan-14 100.3100 9.4507 10.00 INE043D07831 IDFC 9.65% 07-Jan-14 100.4000 9.4000 3.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 6.85% 22-Jan-14 98.6651 7.5800 41.50 INE206D07099 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 6.10% 15-Mar-14 93.5725 9.5116 14.00 INE434A09065 ANDHRA BANK 7.25% 05-Apr-14 95.9500 9.3650 4.00 INE001A07FK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.95% 30-Apr-14 96.5171 9.6838 1050.00 INE648A09011 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 7.20% 21-May-14 95.3207 9.5081 6.00 INE134E08DO1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 29-Jun-14 100.0890 9.5456 400.00 INE261F09GT9 NABARD - 18-Oct-14 100.3773 9.4580 200.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 26-Nov-14 100.4479 9.5860 100.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.4077 9.6015 50.00 INE261F09GX1 NABARD 9.65% 01-Dec-14 100.1859 9.5436 1000.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 96.9327 9.6500 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.4200 9.4351 97.00 INE703H07054 HUBTOWN LIMITED - 22-Dec-14 100.0000 - 5.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0000 9.3900 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0000 9.5387 4055.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0457 9.5200 1900.00 INE053F07272 IRFC - 28-Feb-15 103.3722 7.9000 50.00 INE565A09074 INDIAN OVERSEAS BANK 7.25% 08-Apr-15 94.3700 9.3600 11.00 INE667A09094 SYNDICATE BANK 7.60% 15-Apr-15 95.2700 9.3606 5.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-15 99.8278 9.2974 50.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 99.8559 9.9071 100.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 103.7500 10.3000 11.00 INE245A07176 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-16 97.9219 9.7009 100.00 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 100.9741 9.1000 500.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 30-Nov-16 100.4723 9.6068 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.0500 9.3544 1.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 16-Dec-16 100.0000 9.5486 250.00 INE692A09134 UNION BANK OF INDIA 9.35% 12-Apr-18 101.3700 9.0500 700.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 107.7240 9.3600 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.7500 9.3379 241.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD 9.70% 15-Dec-18 101.7700 9.3250 10.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.0000 8.9948 250.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 97.0135 9.2400 2.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 100.9300 8.9800 6.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.18% 15-Apr-21 99.1039 9.3100 300.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORP. LTD 9.61% 29-Jun-21 101.7764 9.2951 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 10.40% 18-Jul-21 102.8221 9.9000 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.36% 01-Aug-21 100.0982 9.3200 350.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.48% 10-Aug-21 101.5000 9.2200 7.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 98.9459 10.3900 50.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA 8.97% 13-Sep-21 98.8625 9.2753 8.00 INE005A086X8 ICICI LIMITED - 16-Oct-21 225.8934 10.3500 29.90 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.75% 11-Nov-21 102.9599 9.2680 50.00 INE053A07174 THE INDIAN HOTELS COMPANY LTD. 10.10% 18-Nov-21 102.0370 9.7569 500.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 100.6220 9.9930 40.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION 9.90% 21-Nov-21 101.0000 9.9200 3.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 100.0300 9.2000 900.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.4875 9.2315 250.00 INE039A09NW0 IFCI LTD. 10.75% 31-Oct-26 100.3000 10.6877 3.00 INE954K08030 NATIONAL AVIATION CO OF INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 104.5500 9.5121 300.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD - 31-Dec-99 103.9094 11.0000 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 105.7500 11.0700 4.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED 11.80% 31-Dec-99 106.3000 10.9800 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India