Jan 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2903.50 NSE 5214.00 FIMMDA 10366.90 ============= TOTAL 18484.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07HB6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 18-Nov-13 84.1535 9.8600 500.00 INE774D07HC4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 25-Nov-13 84.0021 9.8600 500.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.5000 9.8100 500.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.2500 9.4100 300.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0000 9.5500 400.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 102.5200 9.1800 40.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 53.8250 9.2000 22.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0000 11.1600 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.6500 2.6900 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.7000 10.8900 1.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 29-Jun-21 103.0000 11.9200 0.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6993 9.9200 150.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.6629 9.2100 150.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.6344 9.1000 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 105.3500 9.1600 35.00 INE001A07HP0 -- -- -- 100.2258 0.0000 250.00 NSE === INE115A07783 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.64% 26-Feb-12 99.6704 10.4573 750.00 INE043D07401 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 27-Feb-12 99.8730 10.4569 50.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.7384 9.6383 1000.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jun-13 106.6350 9.7000 250.00 INE206D07099 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 6.10% 15-Mar-14 93.6025 9.4874 7.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.6429 9.3748 250.00 INE648A09011 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 7.20% 21-May-14 95.3507 9.4846 3.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 01-Dec-14 100.2707 9.5073 1000.00 INE261F09GZ6 NABARD 9.35% 20-Dec-14 100.0000 9.3372 750.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.9288 9.1054 200.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.9294 9.5870 100.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 100.9364 9.0964 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.0465 9.3287 50.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.9725 9.0976 150.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Sep-16 100.9741 9.0976 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 98.5448 9.2011 100.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 100.2434 9.1696 50.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 98.3280 9.2010 100.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.1640 9.2968 100.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 98.8925 9.1349 4.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS 10.10% 18-Nov-21 102.0347 9.7493 150.00 FIMMDA ====== INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.3322 10.7525 23.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5200 10.9406 2.00 INE043D08CN0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.15% 05-Feb-12 99.8373 10.0915 80.00 INE134E08701 PFC TX SR-11 9.25% 20-Feb-12 99.9491 9.4223 50.00 INE115A07783 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.64% 26-Feb-12 99.6704 10.0000 800.00 INE043D07401 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 27-Feb-12 99.8730 10.0000 50.00 INE043D07419 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Feb-12 99.8673 10.0000 50.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Jul-12 105.1360 9.9327 50.00 INE910H08012 CAIRN INDIA LIMITED 8.35% 12-Jul-12 99.1602 9.8900 500.00 INE296A07187 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.00% 02-Nov-12 99.0818 10.1397 10.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.7550 9.4500 200.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.6767 9.6300 1.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 97.4980 9.9400 5.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jun-13 106.6350 9.8955 250.00 INE774D07HB6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 18-Nov-13 84.1535 9.8394 500.00 INE774D07HC4 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 0.00% 25-Nov-13 84.0021 9.8394 500.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.4000 9.4000 2.00 INE206D07099 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 6.10% 15-Mar-14 93.6025 9.4950 7.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.6429 9.3781 250.00 INE648A09011 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR 7.20% 21-May-14 95.3507 9.4927 3.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 16-Aug-14 99.3436 9.9000 200.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.4045 9.6300 46.00 INE261F09GX1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 01-Dec-14 100.2707 9.5168 1000.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.0950 9.5760 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2103 9.4997 16.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.0000 9.3760 500.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0000 9.7900 450.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1000 9.3500 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0100 9.5400 655.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.9695 9.5500 331.00 INE053F07272 IRFC NTX SR-17 9.00% 28-Feb-15 103.3697 -- 50.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 09-Feb-16 100.0922 9.6555 100.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 99.8734 9.8950 100.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 100.9364 9.1000 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.0465 9.3400 50.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.9725 9.1000 150.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Sep-16 100.9640 9.1025 150.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 98.5448 8.8400 100.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 100.1281 9.2103 100.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 98.3280 8.8400 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.8500 9.3133 97.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.7700 9.3291 23.00 INE020B07EG4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 15-Jan-19 97.1000 9.2258 3.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 99.4690 9.3500 1.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.9000 8.8866 6.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.0440 9.3200 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.6993 9.9200 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.7609 9.9100 100.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 103.1300 10.0000 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.5500 9.2123 5.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4500 9.2300 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 98.9459 10.3900 550.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 100.0800 9.5556 4.00 INE062A09080 STATE BANK OF INDIA RESET 13-Sep-21 98.8925 9.2670 4.00 INE005A086X8 ICICI LIMITED 23.33% 16-Oct-21 233.5614 9.7600 29.90 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0216 9.2500 39.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0800 9.2400 22.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Nov-21 103.0700 9.3900 5.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS 10.10% 18-Nov-21 102.0347 9.7569 150.00 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 101.2580 9.2369 10.00 INE636F07159 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 10.20% 15-Dec-21 100.0200 10.4479 29.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.6629 9.2039 150.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.6344 9.0000 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 104.5500 9.5100 750.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6636 9222, rru.data@reuters.com