Jan 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1916.40 NSE 7862.00 FIMMDA 13734.20 ============= TOTAL 23512.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07310 BAJAJ FINANCE LTD 10.20% 05-Jul-13 100.2577 9.9100 240.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.0000 9.8200 50.00 INE721A07CQ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 26-Dec-14 100.2475 10.2400 500.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0000 9.8000 50.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0159 9.3700 150.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.9435 9.5700 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.7600 9.4200 250.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 54.4000 8.9100 44.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.3100 0.0000 0.50 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 46.7500 8.9100 2.90 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.6000 9.3100 2.00 INE017A08219 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 15-Apr-21 98.6900 9.9100 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.7600 9.9200 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.1500 9.4400 202.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 100.6947 9.8600 50.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.4000 10.2300 40.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.2500 11.1900 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.8204 9.1900 50.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.6000 10.7700 13.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 105.6000 9.1200 10.00 NSE === INE691I07083 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COM 7.50% 02-Feb-12 99.8354 11.3225 2000.00 INE001A07BU3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 09-Feb-12 99.9090 10.4872 50.00 INE001A07FB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.35% 15-Feb-12 99.7643 10.4777 50.00 INE043D07419 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Feb-12 99.8569 10.5701 190.00 INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 09-Mar-12 113.9173 10.4420 34.00 INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 99.6650 10.0424 1400.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.4832 9.5054 50.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.0697 9.7818 50.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.8048 9.6320 50.00 INE669C07025 TECH MAHINDRA LIMITED 10.25% 17-Apr-13 100.4712 9.7258 50.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jun-13 106.7676 9.6220 250.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.4926 9.3971 50.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.5113 9.3927 350.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 99.9910 - 1250.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 98.4842 9.2676 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1554 9.2987 100.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.9918 9.0924 250.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FIN 9.55% 16-Dec-16 100.0000 9.5291 250.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 100.2898 9.1696 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.5968 9.3595 200.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.3334 9.1697 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.2125 - 100.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 100.6990 9.0165 50.00 INE912E08AD9 SBI GLOBAL FACTORS LTD 9.22% 29-Jul-21 100.8971 9.2716 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.2214 9.2981 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2515 9.2513 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9883 9.2542 588.00 FIMMDA ====== INE691I07083 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO 7.50% 02-Feb-12 99.8354 10.7500 2000.00 INE043D07419 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Feb-12 99.8569 10.1100 200.00 INE916D07Z96 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.25% 18-Jun-12 99.3659 9.3200 500.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 98.8888 9.5975 10.00 INE013A07KI4 RELIANCE CAPITAL LIMITED -- 23-Nov-12 98.9919 9.4000 10.00 INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 99.6650 9.9571 1400.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.4832 9.5334 50.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.0697 9.8000 50.00 INE975F07CB5 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LTD 10.34% 05-Apr-13 100.1185 10.2500 2.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jun-13 106.7676 9.7000 250.00 INE296A07310 BAJAJ FINANCE LTD (FORMERLY BAJAJ 10.20% 05-Jul-13 100.2577 9.9000 250.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.8400 9.5000 101.00 INE976I07AX5 TATA CAPITAL LTD 0.00% 25-Nov-13 101.7523 10.0300 1.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.4200 9.4000 3.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.4500 8.9004 2.00 INE721A08AT8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 10-Jul-14 78.4990 10.2681 255.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.6965 9.4116 40.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.4926 9.2711 50.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.5113 9.4034 300.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.0274 9.8000 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.4500 9.4213 13.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2091 9.5023 7.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0000 18.5000 9.60 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0000 18.5000 5.00 INE721A07CQ2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.35% 26-Dec-14 100.2475 10.2573 500.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.0000 9.3756 1000.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0000 9.7900 250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0000 9.7851 50.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0159 0.0000 150.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.9800 9.5454 500.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 98.4842 9.2700 100.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.0000 9.4700 1.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 99.8837 0.0000 100.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 101.0080 9.0764 250.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 100.9934 9.0800 250.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LTD 12.50% 31-Aug-16 100.0000 12.4800 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1554 9.3100 310.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.9918 9.0950 250.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 14-Sep-16 100.9790 9.0985 150.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 98.5648 9.1973 100.00 INE115A07BQ9 LIC HOUSING FIN 9.55% 16-Dec-16 100.0000 9.5459 250.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 100.1431 9.1961 50.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 99.9853 9.6769 100.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 100.1900 9.6200 20.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 98.3480 9.1977 100.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 100.2898 9.1700 50.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jun-18 100.7500 11.2800 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6500 9.3500 223.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6500 9.3496 7.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.3334 9.1700 50.00 INE549F08483 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORA 9.23% 02-Jan-19 99.4381 9.5900 1.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.2125 9.1500 100.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 99.5500 9.3600 1.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.7900 8.9951 0.50 INE202B08363 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.40% 24-Nov-20 98.1000 10.7300 23.70 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.6000 9.3215 2.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 100.6990 9.0200 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.7600 9.9100 100.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.1400 9.3600 40.00 INE912E08AD9 SBI GLOBAL FACTORS LTD 9.22% 29-Jul-21 100.8971 9.2800 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.2214 9.3000 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4500 9.2300 522.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.1300 10.1999 1.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 100.3590 9.7561 3.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 101.2800 9.3721 1.40 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.3000 9.2057 640.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 101.0100 9.7226 3.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 100.6947 9.8260 70.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 101.3800 9.7400 1.00 INE636F07159 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 10.20% 15-Dec-21 100.0200 10.4476 1.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 100.0000 9.2000 100.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPOR 9.79% 02-Jan-23 103.3500 9.2001 302.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.2500 11.1806 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.8204 8.9751 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.4900 9.0240 10.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.7000 9.3500 420.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.7700 9.3475 47.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 101.4800 9.1500 20.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 100.0000 9.9600 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.1000 9.3433 500.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India