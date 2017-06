Jan 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1075.00 NSE 6670.00 FIMMDA 15448.30 ============= TOTAL 23193.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE343E08013 MKVDC 11.50% 31-May-12 100.8500 8.7200 0.10 INE910H08012 CAIRN INDIA LIMITED 8.35% 12-Jul-12 99.0285 10.3000 150.00 INE013A07KX3 RELIANCE CAPITAL LIMITED 8.25% 03-May-13 98.0550 9.8600 3.00 INE721A07BB6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 19-Jul-13 100.3092 9.8300 100.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.7500 9.5600 25.00 INE721A07CC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 17-Dec-13 83.3531 10.0000 300.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.4000 9.4300 29.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.4800 9.6200 2.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2600 9.5100 3.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0300 9.5400 20.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.6500 9.2800 1.00 INE160A09124 PUNJAB NATIONAL BANK 8.45% 16-Apr-16 97.2500 9.2400 2.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LTD 12.50% 31-Aug-16 99.9000 12.4800 60.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 98.5000 12.6500 3.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.8000 9.3200 11.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 48.0000 8.5900 2.90 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 102.8000 9.2700 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.4100 1.8500 12.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.7595 9.9200 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6500 9.2200 22.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.0000 10.2300 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.8000 9.2400 14.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 100.9700 9.7400 43.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 101.3500 9.7500 20.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 102.2000 9.9400 40.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.4000 9.2700 10.00 NSE === INE043D08CQ3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 26-Feb-12 99.6952 10.4612 250.00 INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 99.8700 9.7844 1400.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.0747 9.7816 250.00 INE660A07EL9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.85% 25-Mar-13 97.7930 9.8657 50.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.6932 9.7320 150.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jun-13 106.7976 9.5999 250.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.4810 9.3702 1800.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.8091 9.7752 100.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.5150 9.3871 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1580 9.5389 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0000 - 570.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1915 9.2887 250.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 24-Nov-16 98.5987 9.5989 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6952 9.3395 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.0000 - 100.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 97.8736 9.0498 50.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.1655 9.2968 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.7458 9.2976 150.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.2213 9.2981 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3477 9.2358 300.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0833 9.2392 200.00 FIMMDA ====== INE043D08CQ3 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.65% 26-Feb-12 99.6952 10.0000 250.00 INE013A07HM2 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.50% 06-Mar-12 100.0145 10.5000 8.00 INE001A07FE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 09-Mar-12 113.9404 9.8640 45.00 INE910H08012 CAIRN INDIA LIMITED 8.35% 12-Jul-12 99.0285 10.1900 150.00 INE115A07957 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 31-Aug-12 98.8243 9.9158 250.00 INE043D07807 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.70% 29-Nov-12 99.8700 9.5625 1400.00 INE043D08797 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 1.83% 04-Dec-12 99.6508 11.3423 240.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.7575 9.4233 100.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.4832 9.5350 100.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 11-Jan-13 99.3869 10.1162 250.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 97.9878 9.7885 50.00 INE115A07817 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.99% 12-Mar-13 98.0747 9.8000 250.00 INE660A07EL9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 7.85% 25-Mar-13 97.7930 9.8800 50.00 INE043D07567 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.55% 12-Apr-13 99.6932 9.7500 150.00 INE916D078M3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.15% 26-Apr-13 100.0029 9.9725 350.00 INE774D07GZ7 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 0.00% 16-May-13 88.0152 17.0137 250.00 INE976I07AS5 TATA CAPITAL LTD 0.00% 16-May-13 101.9553 10.1279 220.00 INE774D07HA8 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 0.00% 16-May-13 88.0152 16.9505 115.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 10-Jun-13 106.7676 9.6299 300.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.47% 17-Jun-13 100.5318 9.9400 40.00 INE976I07807 TATA CAPITAL LTD 10.25% 30-Jun-13 100.2660 9.9400 40.00 INE296A07310 BAJAJ FINANCE LTD 10.20% 05-Jul-13 99.9422 10.1500 290.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.9506 9.7900 40.00 INE721A07BB6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 19-Jul-13 100.3092 9.9600 100.00 INE976I07831 TATA CAPITAL LTD 0.00% 26-Jul-13 86.7331 9.8218 100.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.00% 08-Aug-13 99.6761 10.3874 200.00 INE020B07DV5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.90% 14-Aug-13 101.8000 9.5019 29.00 INE660A07GT7 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 08-Nov-13 84.0065 10.5448 350.00 INE523E07608 L&T FINANCE 10.15% 02-Dec-13 100.4810 9.8413 1800.00 INE721A07CC2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 17-Dec-13 83.3531 9.9896 300.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3500 9.4300 20.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3500 9.4300 19.00 INE126A07194 E.I. D. PARRY (INDIA) LTD 10.25% 11-Jul-14 100.0056 10.2500 100.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.7300 9.3900 40.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.7093 9.4058 40.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.8091 9.7800 100.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.2459 9.4157 950.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 100.3899 9.6200 80.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.4800 9.6100 2.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2069 9.5012 125.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.4000 9.4417 2.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0000 18.5000 20.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0859 9.7500 300.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.0300 9.3750 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0000 9.5374 389.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0500 9.5267 170.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0000 9.3700 100.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Apr-16 100.3038 9.4800 20.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.9635 9.1000 100.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.7347 9.6471 100.00 INE958G08856 RELIGARE FINVEST LTD 12.50% 31-Aug-16 100.3000 12.3600 61.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1919 9.3000 660.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.1915 9.3000 100.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 24-Nov-16 98.5987 9.6000 100.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 101.0400 9.4500 10.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.0000 9.5000 101.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.0000 9.5000 9.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jun-18 100.7500 11.2490 198.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.6952 9.3400 866.00 INE549F08483 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPORA 9.23% 02-Jan-19 100.5900 9.2800 1.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.0000 8.9946 100.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 97.6500 9.3300 7.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 97.8736 9.0500 50.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.9348 9.1500 2.30 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.1655 9.3000 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.0000 9.2591 190.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.7595 9.9100 100.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.2213 9.3000 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4000 9.2400 470.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3447 9.2363 302.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 17-Aug-21 100.1600 9.4000 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.3300 10.1716 102.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 102.0000 9.0400 10.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8300 9.2800 205.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0833 9.2480 204.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 101.2000 9.7650 25.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 100.0100 9.2063 100.00 INE121H08016 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD. 10.30% 28-Dec-21 100.6000 10.1785 4.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORPOR 9.79% 02-Jan-23 102.9500 9.2600 2.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.2500 11.1800 1.00 INE528G08162 YES BANK LIMITED 9.50% 08-Sep-25 95.0000 10.3700 20.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.0612 9.2565 50.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 100.1000 9.3600 30.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.4000 9.2679 10.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.1000 9.3433 300.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.4000 10.9632 12.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.2300 10.6306 2.00