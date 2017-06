Jan 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1752.60 NSE 4379.60 FIMMDA 10492.20 ============= TOTAL 16624.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07310 BAJAJ FINANCE LTD 10.20% 05-Jul-13 100.2572 9.9100 50.00 INE774D07FY2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.19% 18-Jul-13 100.2403 9.9200 150.00 INE334L07050 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 13.12% 16-Jan-14 99.7491 13.2700 290.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.2448 9.4200 250.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.0718 9.7900 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3300 9.4800 2.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1319 9.7400 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.6500 9.2900 2.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0000 9.3800 250.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 103.6814 10.4800 200.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.4996 8.9000 50.00 INE084G09230 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.32% 19-Feb-20 95.5400 9.0900 10.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 47.2200 8.8000 2.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.5000 7.3900 3.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6300 9.2400 18.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 101.3000 10.7600 0.50 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 101.3700 9.7400 21.00 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 102.3225 9.0800 150.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 92.0000 10.4600 4.00 NSE === INE115A07692 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.60% 23-Apr-12 99.1715 10.6369 100.00 INE115A07AM0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.83% 18-May-12 99.9149 10.0401 700.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 11-Apr-13 99.6952 9.7317 150.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.8594 9.5551 100.00 INE976I07823 TATA CAPITAL LTD 10.10% 18-Jul-13 100.1360 9.8897 50.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.7320 9.3313 100.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 96.6042 9.3415 100.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2069 9.5189 5.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.0000 - 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0000 - 30.00 INE557F08EC3 NATIONAL HOUSING BANK 9.43% 16-Jan-15 100.0000 - 500.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.7149 9.1821 100.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 98.4852 9.2675 150.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 97.4764 9.2479 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 14-Jun-16 107.3337 9.5599 250.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.8813 9.6003 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.2996 9.2586 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.0952 9.3292 100.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.7372 9.5494 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9407 9.2894 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 55.1378 8.9499 79.60 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 100.5048 - 100.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.4090 9.2568 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.5302 9.2479 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4060 9.2263 150.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Nov-21 103.2160 9.3641 50.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 100.6200 9.3029 15.00 FIMMDA ====== INE115A07692 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.60% 23-Apr-12 99.1715 10.2999 100.00 INE115A07AM0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.83% 18-May-12 99.9149 10.1073 700.00 INE493A07040 TATA COFFEE LIMITED 7.00% 29-Dec-12 97.1954 10.1998 0.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2922 9.4516 22.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 167.4710 9.6000 88.20 INE155A07177 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-13 116.3986 9.7514 100.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 11-Apr-13 99.6952 9.7500 150.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.8594 9.5500 150.00 INE296A07310 BAJAJ FINANCE LTD 10.20% 05-Jul-13 100.2572 9.9095 50.00 INE774D07FY2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.19% 18-Jul-13 100.2403 9.9095 150.00 INE976I07823 TATA CAPITAL LTD 10.10% 18-Jul-13 100.1360 9.9000 50.00 INE043D07831 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.65% 07-Jan-14 100.3900 9.4100 4.00 INE334L07050 UJJIVAN FINANCIAL SERVICES PVT LTD 13.12% 16-Jan-14 99.7491 13.9354 290.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.7136 9.3446 100.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 96.6042 9.3449 100.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.6710 9.4232 80.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.0718 9.7800 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.4900 9.4045 6.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.2500 9.4816 4.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0000 9.7800 1150.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1319 9.7400 350.00 INE261F09HA7 NABARD 9.38% 09-Jan-15 100.0000 9.3739 100.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LIMITED 10.40% 10-Jan-15 100.0000 10.5780 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0390 9.5200 595.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0000 9.3782 750.00 INE557F08EC3 NATIONAL HOUSING BANK 9.43% 16-Jan-15 100.0000 9.4610 500.00 INE053F07272 IRFC NTX SR-17 9.00% 28-Feb-15 103.6299 7.8000 300.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 97.7149 9.1850 100.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 98.4852 9.2700 150.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 97.4764 9.2559 250.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 07-Apr-16 100.3374 9.4639 20.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.8813 9.6118 100.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 103.6814 10.3000 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.2996 9.2700 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.0952 9.3300 100.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.7372 9.5500 250.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 100.5200 9.3446 104.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 100.1645 9.2003 50.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 100.2001 9.1990 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 102.0400 9.2781 573.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.7200 9.3350 85.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. INE528G08139 YES BANK LIMITED 9.65% 30-Apr-20 97.7500 10.0478 10.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.4090 9.2600 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.9400 9.2686 18.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 100.5302 9.2570 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4060 9.2350 280.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.6300 9.1994 68.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 17-Aug-21 100.2300 9.3900 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 100.2000 10.1900 2.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 100.0200 9.5652 20.00 INE690F08170 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.60% 05-Sep-21 101.0300 9.6200 2.00 INE909H08063 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 17-Sep-21 101.6396 10.5935 2.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 102.0500 9.0300 10.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 30-Sep-21 98.6696 10.9500 50.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Nov-21 103.2160 9.3650 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.2500 9.2100 10.00 INE053A07174 INDIAN HOTELS 10.10% 18-Nov-21 102.0949 9.7469 300.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 101.1000 9.7078 75.00 INE340M08038 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.90% 21-Nov-21 100.9500 9.9600 2.00 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 102.3225 9.0700 250.00 INE636F07159 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 10.20% 15-Dec-21 100.0200 10.4475 10.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.1500 11.1900 2.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 100.6200 9.2800 15.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 100.3900 10.6805 10.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 101.4800 9.1500 5.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.1200 9.3411 400.00 INE565A09207 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 29-Sep-19 99.3500 9.4000 9.00 INE112A09141 CORPORATION BANK RESET 11-Aug-19 98.2500 9.2008 8.00 INE667A09169 SYNDICATE BANK RESET 29-Jun-19 97.6500 9.3250 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE