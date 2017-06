Mar 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3338.30 NSE 6349.80 FIMMDA 11017.30 ============= TOTAL 20705.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.3997 9.9900 750.00 INE061G08016 ADITYA BIRLA MINAC WORLDWIDE LTD 0.00% 01-May-15 117.7225 0.0000 2500.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.30% 23-Jun-15 97.3500 9.2500 13.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.8300 9.2400 13.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.1086 9.2800 15.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 11.0800 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 105.0000 0.0000 1.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 98.7000 9.1600 2.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 91.5000 10.5400 2.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.6500 7.9800 14.30 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 103.6200 7.7800 24.00 NSE === INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.4964 11.4563 1050.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.3958 9.7568 635.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.0533 10.5939 150.00 INE136E07IQ2 CITICORP FINANCE INDIA LIMITED RESET 31-Jan-13 110.2200 0.4834 1.00 INE740F08207 WB IDFC TX 11.85% 19-Mar-13 101.8300 24.8444 1.00 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 100.9984 9.8044 50.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.43% 23-Sep-13 99.3105 9.8407 50.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 98.2500 9.8781 40.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 98.9987 9.0991 250.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 98.6901 9.6487 50.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-14 96.8600 13.7169 20.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.5549 9.9478 100.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.8000 13.1004 39.00 INE503A09067 DEVELOPMENT CREDIT BANK LTD 11.25% 30-Apr-15 100.4200 12.5920 1.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.6033 9.5491 130.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.6033 9.5491 50.00 INE134E08883 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.60% 30-Dec-15 94.6600 9.3134 3.00 INE848E07054 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-16 100.0000 9.2476 59.40 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 99.3924 9.3591 1850.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.8600 9.5115 161.00 INE261F09HE9 NABARD DBSR XII 9.18% 07-Feb-17 99.0880 - 150.00 INE848E07062 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-17 100.0000 9.2480 59.40 INE848E07070 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-18 100.0000 9.2483 59.40 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 110.0400 9.3305 2.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.8691 9.2180 1.00 INE848E07088 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-19 100.0000 9.2485 59.40 INE848E07096 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-20 100.0000 9.2486 59.40 INE134E08EG5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.30% 15-Apr-20 99.7500 10.9378 2.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-20 101.7871 9.2962 50.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.3615 9.7489 100.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 99.5875 9.2990 50.00 INE848E07104 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-21 100.0000 9.2487 59.40 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 96.6500 9.3983 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.3175 9.4473 70.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.3175 9.4473 70.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 100.1500 10.3674 29.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.8238 9.4285 25.00 INE847E08DL4 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP. 9.85% 30-Jan-22 101.3500 9.8896 5.00 INE848E07112 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-22 100.0000 9.2488 59.40 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP. 8.74% 15-Nov-22 94.2010 10.1584 3.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP. 9.79% 02-Jan-23 100.3000 9.7246 5.00 INE848E07120 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-23 100.0000 9.2489 59.40 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.7500 9.8489 35.00 INE848E07138 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-24 100.0000 9.2489 59.40 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 99.2870 9.3292 50.00 INE848E07146 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-25 100.0000 9.2490 59.40 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 91.5000 10.5250 2.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 99.2636 9.3292 50.00 INE848E07153 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-26 100.0000 9.2490 59.40 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.4465 9.4217 128.50 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.0050 9.4378 50.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.2000 10.7029 6.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.1500 11.6033 1.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 100.0014 9.3282 50.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.5000 8.5304 20.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.0000 9.2485 50.00 INE848E07161 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-27 100.0000 9.2490 59.40 FIMMDA ====== INE043D08CX9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 05-Apr-12 99.4672 11.5000 50.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.66% 20-Jul-12 99.2090 11.3400 150.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 98.4964 11.5272 1050.00 INE115A07148 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.70% 11-Sep-12 99.0976 10.8500 100.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.3958 9.8000 650.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.3997 9.9680 750.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.47% 17-Jun-13 100.1290 10.2600 30.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.0472 9.7472 50.00 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 100.9984 9.8275 50.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.43% 23-Sep-13 99.3105 9.8500 50.00 INE115A07AB3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 11-Nov-13 98.2500 9.8781 80.00 INE557F08DQ5 NATIONAL HOUSING BANK 8.50% 24-Nov-13 98.9987 9.7732 250.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 98.6901 9.6495 50.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0599 20.1500 20.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.5549 9.9500 100.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 98.9291 9.6350 240.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 100.0000 9.4900 37.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 100.0100 9.4811 26.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.30% 23-Jun-15 96.5100 9.3410 13.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.8242 9.4700 80.00 INE848E07054 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-16 100.0000 9.2467 225.70 INE848E07054 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-16 100.0000 9.2500 6.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.5000 9.4350 13.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 101.9915 11.4017 10.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 99.3924 9.7000 1850.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5800 9.5873 101.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.6100 9.5793 10.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 98.8243 9.8570 50.00 INE261F09HE9 NABARD DBSR XII 9.18% 07-Feb-17 99.0880 9.4000 150.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.6600 9.3600 1.00 INE848E07062 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-17 100.0000 9.2480 225.70 INE848E07062 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-17 100.0000 9.2500 6.00 INE848E07070 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-18 100.0000 9.2483 225.70 INE848E07070 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-18 100.0000 9.2500 6.00 INE090A08SC6 ICICI BANK LIMITED 9.20% 16-Mar-18 100.0000 9.4000 100.00 INE871D07MO3 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-18 100.6700 9.8100 150.00 INE871D07MO3 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-18 100.0100 9.9800 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.9000 9.2200 6.00 INE848E07088 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-19 100.0000 9.2485 225.70 INE848E07088 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-19 100.0000 9.2500 6.00 INE848E07096 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-20 100.0000 9.2486 225.70 INE848E07096 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-20 100.0000 9.2500 6.00 INE134E08EG5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.30% 15-Apr-20 99.7500 9.3544 2.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-20 101.7871 9.3000 50.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 96.6000 9.3700 2.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. INE848E07104 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-21 100.0000 9.2487 225.70 INE848E07104 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-21 100.0000 9.2500 6.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.4000 9.1600 19.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 20-Jul-21 100.1000 9.5200 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.3500 9.4497 140.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.4200 9.3938 4.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 100.0000 9.8133 46.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.0116 9.4000 6.00 INE871D07MP0 IL & FS 9.98% 05-Dec-21 100.0100 9.9800 50.00 INE848E07112 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-22 100.0000 9.2500 225.70 INE848E07112 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-22 100.0000 9.2500 6.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP. 9.79% 02-Jan-23 100.3000 9.6600 5.00 INE848E07120 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-23 100.0000 9.2500 225.70 INE848E07120 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-23 100.0000 9.2500 6.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 116.2450 9.3500 250.00 INE848E07138 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-24 100.0000 9.2500 225.70 INE848E07138 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-24 100.0000 9.2500 6.00 INE848E07146 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-25 100.0000 9.2500 225.70 INE848E07146 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-25 100.0000 9.2500 6.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.0000 11.2100 3.00 INE848E07153 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-26 100.0000 9.2500 225.70 INE848E07153 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-26 100.0000 9.2500 6.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.4465 9.2001 128.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.0050 9.4400 50.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 100.0014 9.3300 50.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.8500 8.1262 5.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.8467 7.9637 4.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.5500 8.1992 2.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 99.1693 9.3539 400.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.0000 9.2400 50.00 INE848E07161 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-27 100.0000 9.2500 225.70 INE848E07161 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-27 100.0000 9.2500 6.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.0400 9.3463 500.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.1422 11.0065 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.3000 10.9700 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE