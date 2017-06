Mar 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1227.40 NSE 20887.20 FIMMDA 17729.40 ============= TOTAL 39844.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- NSE === INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.9400 9.2549 3.00 INE910H08020 CAIRN INDIA LIMITED 8.40% 12-Oct-12 98.4078 0.0000 150.00 INE514E08480 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 03-Jan-13 99.3823 9.8678 100.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.3423 0.0000 70.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6364 9.7618 450.00 INE155A07177 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-13 117.2378 10.3504 1000.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.3353 10.4388 800.00 INE523E07590 L&T FINANCE 10.15% 16-Dec-13 100.2948 9.8981 900.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 99.7350 10.0000 100.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 97.9056 9.5679 250.00 INE414G07084 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-14 96.8900 13.7017 20.00 INE261F09GY9 NABARD 9.44% 08-Dec-14 99.6514 9.5428 650.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.4293 9.5692 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 99.6802 9.6482 1.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 99.5738 9.4818 100.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.5514 9.5390 10.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.8800 13.0688 83.00 INE095A09163 INDUSIND BANK LIMITED 9.50% 30-Jun-15 97.4400 13.2981 2.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.6033 9.5491 40.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.7500 9.6970 2.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 100.0000 9.2203 50.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 09-Feb-16 99.9331 9.6991 50.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 09-Feb-16 99.9331 9.6991 50.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 08-Mar-16 99.9875 9.7430 550.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 08-Mar-16 99.9875 9.7430 450.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Apr-16 99.6375 9.6922 250.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 07-Apr-16 99.6375 9.6922 250.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-May-16 100.5732 9.6931 100.00 INE001A07GT4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 19-May-16 100.5732 9.6931 100.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.5006 9.8446 50.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.1000 9.2890 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8230 9.3932 200.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 13-Sep-16 99.6823 9.6961 250.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 13-Sep-16 99.6823 9.6961 250.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 99.8391 9.7558 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.0540 9.6979 2700.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.0540 9.6979 1450.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.70% 07-Dec-16 99.6174 9.7677 750.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.1479 9.7049 100.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-17 100.0114 11.7120 21.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.2837 9.4495 35.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.8895 9.4885 100.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.8895 9.4885 100.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 23-Dec-18 101.0310 9.6637 250.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.8691 9.2180 6.00 INE660A08BG3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.85% 07-May-20 97.5000 10.3032 3.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.95% 19-Oct-20 96.1687 9.5981 50.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.95% 19-Oct-20 96.1687 9.5981 50.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.98% 26-Nov-20 96.3199 9.5986 100.00 INE001A07FW0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.98% 26-Nov-20 96.3199 9.5986 100.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 96.1000 9.4535 1.00 INE001A07GD8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 18-Jan-21 98.1557 9.5992 50.00 INE001A07GD8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.30% 18-Jan-21 98.1557 9.5992 50.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.2635 9.3233 15.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.1000 11.0044 6.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.1000 11.0044 5.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 100.0000 10.9968 2.50 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.7500 9.3857 3.00 INE296A08490 BAJAJ FINANCE LTD 9.83% 18-May-21 98.5000 10.0765 100.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 98.9000 10.2265 1.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 101.6661 9.5965 1800.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 101.6661 9.5965 1050.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.0144 9.4169 8.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 20-Jul-21 99.5632 9.6052 52.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 101.6500 10.3112 58.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.0772 9.4409 250.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.0772 9.4409 94.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA. 10.25% 22-Aug-21 99.7900 10.2629 5.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 100.3800 10.3272 56.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 101.6823 9.5984 1100.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 101.6823 9.5984 1100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.6975 9.4485 200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.6975 9.4485 9.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 104.1500 10.1184 6.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 102.6500 11.4159 20.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.0000 7.8917 150.00 INE847E08DL4 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP. 9.85% 30-Jan-22 101.6000 9.8489 4.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 100.3746 - 80.00 INE457A09116 BANK OF MAHARASHTRA RESET 19-Jul-22 103.9200 9.1894 3.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 104.2300 10.2938 1.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP. 9.79% 02-Jan-23 100.9000 9.6317 2.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 100.1634 9.3030 50.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP. 9.97% 30-Jan-24 102.7000 9.5687 35.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 97.7500 0.0000 1.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 100.1695 9.3031 50.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 99.2870 9.3292 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.1500 11.2103 3.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 100.3000 9.2948 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 99.2636 9.3292 50.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.3100 9.3319 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 110.5000 8.6796 1.50 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.0050 9.4378 222.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.2000 10.7029 2.20 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.2000 9.2860 30.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 101.4700 8.1190 100.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.0000 8.2137 252.50 INE572F11299 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-29 20.6184 0.0000 212.50 FIMMDA ====== INE151A08307 TATA COMMUNICATIONS LIMITED 7.74% 25-Mar-12 99.9646 10.0420 300.00 INE521E07974 RBS FINANCIAL SERVICES RESET 24-Apr-12 197.1641 16.0592 26.40 INE261F09CX0 NABARD 10.00% 14-May-12 99.9458 9.5540 110.00 INE564G07409 DEUTSCHE POSTBANK HOME FINANCE LTD 0.00% 30-Aug-12 112.9340 10.5500 100.00 INE514E08480 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 03-Jan-13 99.3826 9.7900 100.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.1504 10.4000 250.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 98.4059 9.9725 750.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6364 9.8000 450.00 INE155A07177 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-13 117.2378 10.3498 1000.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.3353 10.4618 800.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.47% 17-Jun-13 100.1164 10.2700 30.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.0478 0.0000 250.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.0652 9.7050 20.00 INE523E07590 L&T FINANCE 10.15% 16-Dec-13 100.2948 9.9070 900.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 99.7350 10.0000 100.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 97.9056 9.5800 250.00 INE261F09GY9 NABARD 9.44% 08-Dec-14 99.6514 9.5448 650.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 99.7500 9.9000 5.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.25% 08-Dec-14 99.7300 9.9100 2.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.4293 9.5800 100.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 99.5738 9.7818 100.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.7800 9.7500 42.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 99.5945 10.0000 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.9000 9.5200 63.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.8500 9.5402 33.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.8242 9.4700 40.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.8240 9.4698 14.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED RESET 24-Dec-15 98.7500 9.6000 2.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 99.2765 9.4600 100.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 99.3065 10.4500 100.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 08-Mar-16 99.9875 9.7400 100.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.5006 9.8581 50.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 100.1000 9.2800 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.8230 9.4000 200.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 99.8391 9.7814 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 100.0545 9.7069 1250.00 INE115A07BP1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.70% 07-Dec-16 99.6174 9.7699 750.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.5000 9.2129 4.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 99.3930 9.9087 1500.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5275 9.5968 350.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.1479 9.7000 50.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-17 100.0114 11.7300 21.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.4800 9.4080 36.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.5500 9.3892 6.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.8895 9.4900 108.00 INE001A07EM4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 23-Dec-18 101.0310 9.6675 250.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.9400 9.2026 6.00 INE115A07AC1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 23-Nov-20 96.4347 9.6000 200.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 100.0000 10.9900 2.50 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.7500 9.3857 6.00 INE296A08490 BAJAJ FINANCE LTD 9.83% 18-May-21 100.7792 9.6812 100.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 101.6055 9.6100 1050.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 101.6661 9.6000 950.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.1380 9.4000 8.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.1838 10.0103 18.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 20-Jul-21 100.1500 9.5075 2.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 101.6500 9.4400 58.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.6000 9.3600 247.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.4500 9.3900 4.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.7500 - 5.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 100.2700 10.3464 46.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.9476 9.4100 379.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 101.6823 9.6000 200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.0000 9.4100 116.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.47% 11-Nov-21 102.1000 9.5300 2.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 104.1500 9.7600 6.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 102.6500 11.4100 20.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.0000 7.9000 150.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.43% 10-Feb-22 99.2900 9.5374 19.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 100.3746 7.9500 80.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP. 9.79% 02-Jan-23 100.9000 9.5700 4.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 100.3300 9.2800 50.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 116.2500 9.3500 250.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 100.3000 9.1900 50.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 99.2144 9.3400 50.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.1500 11.2103 3.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 100.3000 9.2900 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.7030 9.3500 220.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.0300 9.3132 2.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 101.4700 8.1200 100.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.0000 8.2100 250.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.7500 8.1247 102.50 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 100.3000 8.1600 54.00 INE031A07840 HUDCO 11.75% 05-Mar-27 98.6000 8.1934 1.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 99.1694 9.3538 200.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 99.5112 9.3050 32.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 29-Nov-20 96.6500 9.3615 0.10 INE115A07BC9 LIC HOUSING FINANCE LTD 11.90% 10-Aug-13 99.3395 10.0550 0.10 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.43% 29-Jun-18 100.9800 11.2100 0.10 INE493A07040 TATA COFFEE LTD 10.40% 29-Dec-12 96.9252 11.0999 0.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.9500 9.3560 513.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.1000 11.0045 256.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.4000 10.7800 2.00 BSE === INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LTD 9.40% 22-Mar-13 98.4059 10.0000 75.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 9.61% 18-Mar-21 107.1000 10.9600 25.90 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.18% 09-Mar-27 99.1694 9.3500 10.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 23-Jan-15 99.8000 9.7600 4.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.28% 27-Sep-26 104.2000 9.2900 2.20 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.00% 10-Feb-22 99.2900 9.5400 1.90 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.25% 11-Nov-21 102.0000 9.4100 0.80 INE895D08311 TATA SONS LTD 9.84% 03-Sep-16 100.4100 9.7700 0.80 INE053F07538 IRFC 9.79% 23-Feb-27 99.8000 8.0200 0.74 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 9.48% 12-Nov-14 103.7600 11.7700 0.40 INE031A07840 HUDCO 9.64% 05-Mar-27 100.3000 8.1800 0.40 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 11.69% 25-Oct-25 90.0000 10.7700 0.30 INE081A08124 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 11.00% 15-May-19 102.3500 9.9100 0.20 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.55% 02-Jun-21 108.7800 10.4800 0.10 ===============================================================================================