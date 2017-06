Mar 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 235.60 NSE 20135.40 FIMMDA 11233.33 ============= TOTAL 31604.33 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- NSE === INE909H07149 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.00% 08-Jun-12 99.4643 12.0293 250.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 24-Aug-12 119.9221 11.2436 1000.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 24-Aug-12 119.9221 11.2436 1000.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.1499 10.5114 30.00 INE514E08480 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 03-Jan-13 99.4226 9.8139 100.00 INE514E08480 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 03-Jan-13 99.4226 9.8139 100.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.3968 9.7619 750.00 INE053F09FM7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.75% 07-Jan-13 99.3968 9.7619 750.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.1617 10.4522 70.00 INE136E07IX8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD RESET 28-Feb-13 106.6500 0.3493 250.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6822 9.7119 450.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6822 9.7119 450.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 98.9746 10.5738 3000.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 98.9746 10.5738 1000.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 96.7315 10.4218 2600.00 INE008A08K37 IDBI BANK LTD OMNI 8.35% 26-May-13 98.5000 9.6970 1.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jun-13 107.8719 10.1000 250.00 INE001A07GW8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jun-13 107.8719 10.1000 250.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 30-Aug-13 110.7596 10.2025 50.00 INE523E07517 L&T FINANCE 9.96% 04-Sep-13 99.9069 12.4960 1.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Mar-14 99.8848 9.9600 400.00 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 103.7700 14.2541 1.00 INE261F09GY9 NABARD 9.44% 08-Dec-14 99.5746 9.5760 1300.00 INE261F09GY9 NABARD 9.44% 08-Dec-14 99.5746 9.5760 650.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 99.8000 9.8781 6.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 99.4425 9.5642 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.5585 9.5479 50.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 99.6138 9.4649 100.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 99.6138 9.4649 100.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 99.6020 - 70.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.9300 13.0496 40.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.5746 9.5590 61.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.5746 9.5590 50.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 100.0000 9.2201 50.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 08-Mar-16 100.0275 9.7300 250.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 08-Mar-16 100.0275 9.7300 150.00 INE848E07054 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-16 100.0000 9.2470 59.40 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.5006 9.8446 100.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 93.4000 13.9389 0.10 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 09-Sep-16 101.7800 11.1721 3.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 94.4000 13.9450 0.10 INE973F09053 PUNJAB STATE INDUSTRIAL DVP. 9.32% 29-Nov-16 99.4000 9.4650 0.30 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 99.9437 9.7279 490.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 99.9437 9.7279 490.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.1377 9.7010 150.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.1377 9.7010 2.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-17 102.5000 11.0203 21.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.2837 9.4495 8.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.4374 9.4595 1.00 INE848E07062 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-17 100.0000 9.2475 59.40 INE881J08144 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT. LTD. 12.60% 30-Jul-17 101.4500 13.5940 5.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 101.5100 9.6117 3.00 INE848E07070 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-18 100.0000 9.2478 59.40 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jul-18 103.5500 11.9576 1.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.8895 9.4885 108.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 56.4311 8.8299 200.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 57.3000 0.0000 30.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.8691 9.2180 67.00 INE848E07088 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-19 100.0000 9.2481 34.60 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 99.5000 10.7851 0.50 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 95.6945 9.5161 50.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.5000 0.0000 1.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.1000 9.6336 0.90 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.1000 11.0044 40.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 99.0800 9.3047 5.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 100.3500 10.9344 0.20 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.5000 9.4287 5.00 INE296A08490 BAJAJ FINANCE LTD 9.83% 18-May-21 98.5000 10.0767 50.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 101.6661 9.5965 10.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.9565 9.4268 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.1941 10.3456 68.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 101.0200 10.4237 54.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.6500 10.2868 5.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 100.5800 10.2923 16.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.6975 9.4485 32.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.2400 9.5087 2.00 INE115A07BL0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 11-Nov-21 102.4000 9.4897 2.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 100.0200 11.8737 140.80 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.1500 11.6748 9.00 INE847E08DL4 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP. 9.85% 30-Jan-22 101.2500 9.9057 3.00 INE871D07MS4 IL&FS 9.85% 12-Mar-22 100.0000 - 250.00 INE549F08491 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP. 9.79% 02-Jan-23 101.2700 9.5749 2.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 110.9184 9.3446 100.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.9000 9.5401 11.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 99.2870 9.3292 50.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.7500 0.0000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7300 9.3853 0.90 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.0050 9.4378 9.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.2500 11.5884 5.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.4500 9.2550 2.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 100.5500 8.2272 699.80 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.2500 8.1839 370.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.6800 8.3562 1.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 99.1563 9.3552 500.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.4500 9.4153 13.00 FIMMDA ====== INE261F09CX0 NABARD 10.00% 14-May-12 99.9468 9.5515 90.00 INE909H07149 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.00% 08-Jun-12 99.4643 11.5094 250.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.1499 10.4000 30.00 INE001A07GB2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.45% 11-Jan-13 99.1617 10.3867 70.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6822 9.7503 450.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 97.3453 10.4500 800.00 INE296A07419 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 20-Apr-13 103.4614 9.8500 10.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 96.7315 10.4431 2600.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 97.3974 10.3958 10.00 INE296A07500 BAJAJ FINANCE 0.00% 27-May-13 102.7399 9.8500 10.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 100.0628 9.7078 250.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 30-Aug-13 110.7596 10.2000 50.00 INE976I07153 TATA CAPITAL LIMITED 9.18% 05-Mar-14 99.8933 9.3800 0.30 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Mar-14 99.8848 9.9600 400.00 INE261F09GY9 NABARD 9.44% 08-Dec-14 99.6517 9.5458 600.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 99.7500 9.9000 1.00 INE557F08DY9 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 13-Dec-14 99.4425 9.9000 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.5585 0.0000 50.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 0.00% 23-Jan-15 99.8000 9.7500 1.00 INE557F08EE9 NATIONAL HOUSING BANK 9.65% 06-Feb-15 99.6020 9.9886 70.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.9300 9.5100 47.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.8800 9.5300 13.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.8788 9.4581 205.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.5746 9.5682 100.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 09-Feb-16 100.1510 9.6300 2.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 08-Mar-16 100.0275 9.7300 150.00 INE848E07054 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-16 100.0000 9.2500 108.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.3400 9.7035 1.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.5006 9.8581 100.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 09-Sep-16 101.7800 11.1700 3.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 07-Dec-16 99.9437 9.7300 490.00 INE242A07231 IOC LTD. 9.28% 21-Dec-16 99.4074 9.4539 350.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5550 9.5875 400.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.1377 9.7129 250.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-17 102.5000 11.4357 21.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.5070 9.4000 20.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.7000 9.3438 3.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 17-Feb-17 99.9100 9.3344 1.00 INE848E07062 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-17 100.0000 9.2500 108.00 INE958G08930 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.05% 22-Jun-17 98.7760 13.3500 50.00 INE261F09DY6 NABARD 11.90% 01-Jan-18 59.5000 9.3400 0.40 INE848E07070 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-18 100.0000 9.2500 108.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.2300 9.4200 8.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.5500 9.2900 116.00 INE848E07088 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-19 100.0000 9.2500 83.20 INE848E07096 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-20 100.0000 9.2500 48.60 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.42% 20-Mar-20 100.0300 9.4141 100.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 95.6945 9.5200 50.00 INE848E07104 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-21 100.0000 9.2500 48.60 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.4500 9.0000 1.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 99.0800 9.3000 6.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 18-Mar-21 99.0800 9.3000 3.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.8000 9.3777 7.00 INE296A08490 BAJAJ FINANCE LTD 9.83% 18-May-21 101.0639 8.2722 50.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 102.0300 9.5398 20.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.1800 9.3900 5.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.9565 9.4300 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.9559 10.2171 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.1941 10.3471 50.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 20-Jul-21 100.1000 9.5000 1.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 101.0200 9.5500 54.00 INE008A08T61 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.38% 04-Aug-21 99.2600 9.4862 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.1000 9.4500 99.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.6500 10.2800 5.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 101.4000 9.5066 20.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 100.5800 10.2930 6.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.9157 9.4150 36.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Nov-21 102.2400 9.5103 2.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 100.0827 11.8566 21.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.0000 11.7000 8.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.1500 11.6700 1.00 INE115A07CA1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.43% 10-Feb-22 99.4300 9.5147 2.00 INE871D07MS4 IL&FS 9.85% 12-Mar-22 100.0000 14.0800 250.00 INE848E07112 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-22 100.0000 9.2500 48.60 INE848E07120 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-23 100.0000 9.2500 48.60 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 110.9184 9.3507 100.00 INE848E07138 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-24 100.0000 9.2500 48.60 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 99.5050 9.3174 50.00 INE848E07146 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-25 100.0000 9.2500 48.60 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.5200 9.4800 100.00 INE848E07153 NHPC LIMITED 9.25% 12-Mar-26 100.0000 9.2500 48.60 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.6500 9.3620 18.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 103.3661 9.3918 5.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 102.7000 7.9800 5.60 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.2500 8.1900 350.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.4200 8.0600 115.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 99.1563 9.3552 500.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 99.1694 9.3549 50.00 INE848E07161 NHPC LTD 9.25% 12-Mar-27 100.0000 9.2500 48.60 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.0000 9.5900 80.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% - 100.0000 12.8800 4.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.15% 31-Mar-21 100.3500 10.9300 0.02 INE090A08MT3 ICICI BANK LTD 9.59% 10-Nov-17 98.6000 10.3000 0.01 INE493A07040 TATA COFFEE LTD 8.30% 29-Dec-12 96.9348 11.0982 0.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2800 11.3537 35.00 BSE === INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 9.61% 18-Jul-21 100.9559 10.2800 100.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.84% 9-Mar-27 99.1694 9.3500 50.00 INE053F07538 IRFC 10.25% 23-Feb-27 99.7000 7.9600 27.10 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 9.61% 18-Mar-21 104.7000 0.0000 13.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 12.50% 26-Aug-21 101.4000 9.3600 10.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.15% 15-Apr-15 99.8500 9.5500 6.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 11.75% 1-Feb-27 102.7000 7.9800 5.60 INE031A07840 HUDCO 9.28% 5-Mar-27 100.6000 8.6700 5.50 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.43% 2-Jun-21 102.7000 11.1000 4.00 INE514E08951 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.90% 18-Mar-21 99.1500 9.2900 4.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.70% 25-Oct-25 90.0000 10.7700 3.00 INE261F09HF6 NABARD 9.38% 31-Jul-15 100.1800 9.3000 3.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.55% 27-Sep-26 104.4500 9.2600 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.50% 1-Feb-22 101.0540 8.0400 1.90 INE909H08048 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 9.84% 28-Apr-20 100.2500 10.6400 0.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com