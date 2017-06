Mar 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 493.40 NSE 33457.00 FIMMDA 20169.70 ============= TOTAL 54120.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- NSE === INE001A07GU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.95% 19-Jun-12 99.5002 11.7401 2250.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6822 9.7119 2.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LI 7.70% 12-Apr-13 97.5768 10.2250 450.00 INE115A07973 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 14-Sep-13 97.0400 10.5917 500.00 INE020B07BO4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-14 94.2500 10.5651 2.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 116.5681 9.8996 150.00 INE261F09GE1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.74% 26-May-14 99.6026 9.9189 3000.00 INE514E08AB7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 02-Aug-14 99.0516 9.5224 2700.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 98.9454 9.6483 2000.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.4240 9.9624 250.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1700 9.5099 38.00 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 31-Dec-14 94.2300 9.6460 3.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.6449 9.9075 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.8392 9.4277 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.8392 9.4277 275.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6355 9.4983 100.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.7738 9.4280 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.7738 9.4280 250.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.8200 9.7618 1.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.8620 9.4088 850.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.8620 9.4088 2600.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.8600 13.1013 40.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9288 9.4288 2410.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9288 9.4288 2470.00 INE983F09136 HPIDB SR-I(L) 11.30% 07-Aug-15 101.5700 10.6671 8.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 09-Feb-16 100.1451 9.6289 80.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 09-Feb-16 100.1451 9.6289 80.00 INE848E07054 NHPC LIMITED SR-Q PART-A 9.25% 12-Mar-16 100.0000 9.2450 89.10 INE112A09018 CORPORATION BANK 7.90% 24-Mar-16 96.1784 9.0509 5.00 INE691A09128 UCO BANK 9.25% 07-Apr-16 100.1700 9.2019 4.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.5500 12.7994 4.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.9678 9.4177 100.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 99.9678 9.4177 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.7187 9.4180 940.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.7187 9.4180 940.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 09-Sep-16 100.0200 11.6911 12.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.2780 9.5280 150.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.1377 9.7010 10.00 INE872A07PU7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.75% 23-Dec-16 100.3200 11.6167 106.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.75% 12-Jan-17 100.0200 11.7075 62.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.3522 9.4292 1800.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.3522 9.4292 2063.00 INE848E07062 NHPC LIMITED SR-Q PART-B 9.25% 12-Mar-17 100.0000 9.2459 89.10 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.0000 9.6896 2250.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-17 101.1000 9.3452 2.50 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 63.5250 0.0000 1.70 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 103.4000 8.0667 140.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 101.7347 9.3995 300.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 101.7347 9.3995 300.00 INE848E07070 NHPC LIMITED SR-Q PART-C 9.25% 12-Mar-18 100.0000 9.2464 89.10 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jul-18 100.5800 12.6864 2.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.3725 9.4399 50.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 106.9500 9.5132 5.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 11.95% 26-Nov-18 110.9000 9.6298 5.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.8895 9.4885 3.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.3200 9.1650 20.00 INE320A09041 ICICI BANK LIMITED 11.50% 05-Jan-19 107.7800 9.8486 1.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.3798 9.3205 230.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.3798 9.3205 180.00 INE848E07088 NHPC LIMITED SR-Q PART-D 9.25% 12-Mar-19 100.0000 9.2468 64.20 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 95.9000 10.6874 2.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.42% 20-Mar-20 100.0000 - 10.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 99.8800 10.7140 0.50 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 31-May-20 94.4121 9.5963 50.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 96.1995 9.5976 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2000 10.9849 69.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 100.3000 10.9448 79.30 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 103.0747 - 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.9600 9.4265 2.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.9600 9.4265 8.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.5000 9.4176 30.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.3825 9.3910 200.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.3825 9.3910 353.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 17-Aug-21 99.1937 9.5574 50.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.45% 17-Aug-21 99.1937 9.5574 50.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 101.1600 10.1919 6.00 INE872A07PQ5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 29-Oct-21 100.0200 11.8640 30.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.0063 9.3984 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.0063 9.3984 251.00 INE871D07MP0 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.98% 05-Dec-21 101.4300 9.7264 20.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 07-Dec-21 100.0300 0.0000 6.50 INE871D07MR6 INFRASTRUCTURE LEASING FINANCIAL S 9.82% 24-Jan-22 100.0000 9.8058 27.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-22 105.5300 9.3055 100.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 103.5600 10.4029 2.00 INE705A09100 VIJAYA BANK RESET 17-Mar-23 100.7300 9.3969 2.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 103.3000 9.7229 3.00 INE848E07138 NHPC LIMITED SR-Q PART-I 9.25% 12-Mar-24 100.0000 9.2477 59.40 INE848E07146 NHPC LIMITED SR-Q PART-J 9.25% 12-Mar-25 100.0000 9.2478 59.40 INE848E07153 NHPC LIMITED SR-Q PART-K 9.25% 12-Mar-26 100.0000 9.2479 59.40 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.2489 9.4457 112.90 INE043D07583 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.28% 15-Apr-26 100.8600 9.1661 2.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.0050 9.4378 157.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.2500 10.6964 10.50 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-26 100.0014 9.3282 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.4900 9.2497 2.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.9500 8.1006 4.00 INE848E07161 NHPC LIMITED SR-Q PART-L 9.25% 12-Mar-27 100.0000 9.2480 59.40 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-27 100.4071 9.2853 50.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-28 100.4071 9.2871 50.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. - - 99.4612 9.7391 100.00 INE121H08024 - - - 100.0000 - 22.00 FIMMDA ====== INE721A07994 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 26-Aug-2012 99.9056 9.9159 2350.50 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-2017 100.0000 9.6100 2250.00 INE115A07973 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.40% 14-Sep-2013 97.3665 10.3400 1000.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-2015 99.8620 9.4100 1000.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-2017 99.4277 9.4204 855.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-2017 99.5787 9.3803 769.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-2016 99.7187 9.4300 690.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-2023 94.6100 9.4750 650.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RU 9.40% 31-Jul-2015 99.9288 9.4300 610.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-2031 106.1600 9.3310 500.00 INE115A07973 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.40% 14-Sep-2013 97.3620 10.3500 500.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LT 7.70% 12-Apr-2013 97.5768 10.2468 450.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-2017 100.0000 9.5900 420.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-2026 101.0300 9.3135 402.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.40% 08-Dec-2014 96.6097 9.8478 400.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-2021 100.3825 9.4000 353.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER PRIVA 9.20% 27-Feb-2015 98.3061 9.9010 350.00 INE721A07994 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 26-Aug-2012 99.9063 9.9170 300.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.00% 24-Sep-2017 103.4000 9.1900 280.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-2014 99.4240 9.9700 250.00 INE776K07013 LANDS END PROPERTIES PRIVATE LTD 0.00% 19-Feb-2013 119.3652 11.2563 250.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-2019 94.5800 9.4600 250.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Jul-2012 106.5397 11.4644 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-2021 102.2800 9.3612 247.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-2018 56.4816 8.8380 200.00 INE667F07477 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.55% 14-Jul-2014 99.9264 10.5000 200.00 INE115A07AA5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.88% 13-Oct-2020 95.7825 9.6000 200.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-2021 100.3000 10.9400 158.60 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-2016 100.9769 9.3800 150.00 INE155A07185 TATA MOTORS LTD 2.00% 31-Mar-2014 116.5681 9.9000 150.00 INE756I07019 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 25-Nov-2013 100.0655 10.1200 150.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-2019 99.7200 9.0743 150.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-2026 101.6315 9.4500 120.00 INE872A07PU7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.75% 23-Dec-2016 100.3200 11.6100 106.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-2016 99.9678 9.4300 100.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-2015 99.6449 9.9100 100.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE & RU 9.38% 16-Jan-2015 99.7953 9.4300 100.00 INE053F09EN8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.95% 07-Jun-2022 105.5300 9.3108 100.00 INE437A07088 10.15 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE -- -- 98.4228 10.8353 100.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.48% 11-Jan-2013 99.1027 10.4693 100.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-2021 101.1800 9.1372 100.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-2023 92.7200 9.4750 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-2016 100.2787 9.5300 100.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- -- 99.4612 9.7400 100.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS -- -- 99.9662 10.2400 100.00 INE916D070T5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 13-Mar-2013 99.7836 10.5000 100.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-2013 98.3700 10.2436 90.00 INE848E07054 NHPC LIMITED SR-Q PART-A 9.25% 12-Mar-2016 100.0000 9.2400 89.10 INE848E07062 NHPC LIMITED SR-Q PART-B 9.25% 12-Mar-2017 100.0000 9.2400 89.10 INE848E07070 NHPC LIMITED SR-Q PART-C 9.25% 12-Mar-2018 100.0000 9.2400 89.10 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-2015 99.9000 9.5200 82.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-2016 100.1451 9.6300 80.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-2027 102.5000 7.8123 66.00 INE848E07088 NHPC LIMITED SR-Q PART-D 9.25% 12-Mar-2019 100.0000 9.2400 64.20 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-2017 100.0200 11.7300 62.00 INE848E07138 NHPC LIMITED SR-Q PART-I 9.25% 12-Mar-2024 100.0000 9.2400 59.40 INE848E07146 NHPC LIMITED SR-Q PART-J 9.25% 12-Mar-2025 100.0000 9.2400 59.40 INE848E07161 NHPC LIMITED SR-Q PART-L 9.25% 12-Mar-2027 100.0000 9.2400 59.40 INE848E07153 NHPC LIMITED SR-Q PART-K 9.25% 12-Mar-2026 100.0000 9.2400 59.40 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-2027 95.7900 8.7073 54.00 INE528G08170 YES BANK LTD 9.30% 30-Apr-2020 96.1700 9.9900 50.00 INE667F07451 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.45% 28-Jun-2013 98.8861 11.3631 50.00 INE894F07279 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.70% 08-Jul-2014 99.5757 10.8649 50.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.95% 15-Sep-2020 96.1995 9.6000 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-2018 100.1100 9.3000 50.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-2019 100.0900 9.3100 50.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-2016 99.6989 9.4800 50.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-2026 100.4071 9.2800 50.00 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 31-May-2020 94.4121 9.6067 50.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-2027 100.4071 9.2800 50.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-2028 100.4071 9.2800 50.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-2021 99.1937 9.5600 50.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-2014 98.4442 9.5800 50.00 INE916D076H7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.30% 29-Mar-2013 99.6000 10.7374 50.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-2018 106.3725 9.4500 50.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-2014 100.1700 9.5099 38.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-2021 99.5025 9.4200 30.00 INE017A08201 THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD 9.70% 02-Feb-2021 97.3396 10.1000 30.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-2026 100.5500 9.3751 24.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-2021 102.0684 9.3900 21.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-2015 100.0000 9.4800 19.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-2026 100.2300 10.6911 19.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 9.25% 18-Jul-2021 101.3122 10.1500 18.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION 8.20% 10-Sep-2018 106.9500 9.5132 10.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.30% 29-Jun-2021 101.3000 9.3789 10.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 10.45% 31-Dec-2099 106.2500 10.9849 9.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.70% 19-Oct-2020 96.5340 9.5350 8.00 INE031A07840 HUDCO 8.95% 05-Mar-2027 95.7850 8.7078 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD 9.35% 31-Dec-2099 105.0500 10.8500 4.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.35% 11-Apr-2016 99.3000 9.7200 4.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.35% 15-Apr-2021 98.7627 9.3855 3.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 30-Jan-2022 100.0000 9.4300 1.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.60% 07-Jul-2013 100.0317 9.7354 1.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.35% 15-Apr-2021 98.8800 9.3654 1.00 INE909H08048 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 9.35% 28-Apr-2020 99.8800 10.7140 0.50 BSE === INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-2026 104.6100 9.4300 152.90 INE916D070T5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 13-Mar-2013 99.7836 10.5300 100.00 INE895D08196 TATA SONS LTD 10.30% 23-Apr-2014 100.6830 9.9000 50.00 INE528G08170 YES BANK LTD 9.30% 30-Apr-2020 96.1700 10.0100 50.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-2013 98.1500 9.6400 48.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-2027 96.5900 8.5800 32.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-2021 106.3000 11.0300 18.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-2015 99.9300 9.5400 10.00 INE909H08055 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 23-Nov-2020 103.3600 10.9700 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-2021 104.6000 10.8200 6.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. INE261F09FN4 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 0.00% 11-Jan-2020 49.7500 8.4600 5.30 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-2027 101.1210 8.1600 2.50 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-2027 102.5000 7.8100 2.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-2026 104.4900 9.2500 2.00 INE261F09DL3 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 0.00% 01-Aug-2017 63.6900 8.8100 1.70 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-2026 100.9100 10.7200 1.00 ================================================================================================ NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India