Mar 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1635.70 NSE 22263.10 FIMMDA 10827.30 ============= TOTAL 34726.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE647A08221 SRF LTD 10.60% 23-Sep-2013 100.0133 10.5900 750 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-2022 100.9000 8.0600 250 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-2017 99.4442 9.8100 250 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-2022 100.4000 7.9400 85 ine081a08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-2021 103.0733 11.1500 50 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-2021 100.5369 9.5100 32 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-2026 100.9400 10.8800 28 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-2017 100.3400 11.6200 28 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-2027 96.6500 8.6000 26 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-2021 110.0200 9.8600 24 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-2027 103.0000 7.7500 22 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-2022 100.0000 10.3000 20 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 15-Dec-2014 96.3500 10.0700 20 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-2016 99.2000 9.6800 16 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.48% 27-Sep-2013 97.5317 10.2600 10 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-2025 91.2500 10.5800 6 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-2022 103.5000 11.2700 5 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-2015 99.8500 9.5600 5 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-2018 101.2500 9.4200 2 INE261F09DL3 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND 0.00% 01-Aug-2017 65.6100 8.2100 1.7 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-2021 107.5600 10.6000 1 INE020B08419 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.22% 31-Dec-2014 94.8700 9.3700 1 INE983F09151 H.P. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 8.00% 11-Jun-2016 96.6000 8.9900 1 INE043D07583 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.28% 15-Apr-2026 99.1500 9.3900 1 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-2026 104.9500 9.3000 1 NSE === INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 96.1528 9.4792 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.0800 9.4555 55.00 INE963K07017 STL FERTILIZERS PRIVATE LIMITED 9.00% 30-Mar-12 100.0535 0.0000 674.00 INE001A07GK3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 18-May-12 99.6505 11.8011 1000.00 INE909H07172 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.00% 28-May-12 99.3023 11.9147 500.00 INE691I07026 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.00% 01-Jun-12 99.4709 11.6297 100.00 INE134E08DC6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 15-Jul-12 98.6425 11.6181 450.00 INE043D08AZ8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Jul-12 98.7008 11.6137 450.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.5052 9.6614 18.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.3572 9.7471 150.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 97.6872 10.1346 10.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 97.8608 9.9912 100.00 INE261F09GE1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.74% 26-May-14 99.6026 9.9189 2000.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 99.3018 9.7955 5000.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.32% 16-Aug-14 99.2142 9.6423 50.00 INE523E07426 L & T FINANCE LTD 9.51% 17-Sep-14 99.9000 11.9861 0.40 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 99.7700 9.8901 1.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1700 9.5096 5.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.5978 9.9275 300.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.7914 9.4476 150.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.7914 9.4476 150.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.7257 9.4480 600.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.7257 9.4480 600.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.8500 9.7489 8.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.8200 - 136.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 95.4000 12.0312 2.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9288 9.4288 19.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.1451 9.6289 1.00 INE895D08329 TATA SONS LTD 9.90% 18-Mar-16 99.0000 10.2145 2.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 99.7281 9.9436 50.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 102.3500 - 3.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 99.8700 9.3549 2.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 99.8940 9.6359 2800.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 99.8940 9.6359 2800.00 INE872A07PU7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 23-Dec-16 101.0000 11.4239 57.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.1377 9.7010 17.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.3522 9.4292 14.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 99.9700 - 9.00 INE020B07EB5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.15% 24-Oct-18 108.4000 9.3527 9.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.0775 9.4484 78.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.0775 9.4484 6.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.0000 9.2304 20.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.3800 9.3205 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.3800 9.3205 100.00 INE848E07088 NHPC LIMITED SR-Q PART-D 9.25% 12-Mar-19 100.0000 9.2466 49.70 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 99.7883 0.0000 2.00 INE848E07096 NHPC LIMITED SR-Q PART-E 9.25% 12-Mar-20 100.0000 9.2469 89.10 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.42% 20-Mar-20 100.0000 - 15.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 98.0000 11.0962 5.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.9360 9.4200 8.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.9360 9.4200 8.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 97.9700 11.5328 4.00 INE134E08DE2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jul-20 96.5500 9.2989 6.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.3735 9.7489 1560.00 INE110L08011 INFOTEL BROADBAND SERVICES LIMITED 8.95% 15-Sep-20 95.3735 9.7489 979.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 95.9500 9.4136 3.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 96.1687 9.5981 8.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.0752 0.0000 1.20 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 99.7500 0.0000 1.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-20 96.2856 9.4212 1.00 INE848E07104 NHPC LIMITED SR-Q PART-F 9.25% 12-Mar-21 100.0000 9.2471 32.60 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2000 10.9849 8.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 101.3200 12.8825 5.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.4600 9.4372 9.00 INE883A07174 MRF LTD 10.09% 27-May-21 101.7201 9.7761 100.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 101.9107 9.5564 30.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 101.9107 9.5564 30.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.5369 9.4967 25.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.5369 9.4967 15.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.5000 9.4176 44.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.9581 9.4609 68.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.9581 9.4609 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 98.9603 10.3971 62.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 100.4000 10.3252 3.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 99.1000 9.9211 1.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.44% 23-Sep-21 100.0000 9.4205 21.00 INE457A09082 BANK OF MAHARASHTRA RESET 14-Oct-21 98.5500 9.3173 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.0063 9.3984 44.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 101.7200 11.5739 84.50 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 102.3952 11.4579 10.50 INE871D07MR6 INFRASTRUCTURE LEASING FINANCIAL 9.82% 24-Jan-22 100.0000 9.8058 27.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 99.4691 9.5195 22.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 101.1000 - 53.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 104.2800 10.2860 3.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 103.3000 9.7228 4.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 99.3500 8.5629 1.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 9.34% 25-Oct-25 90.1000 10.7395 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.0000 9.3495 23.30 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.6500 10.6411 14.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 102.6000 11.2391 1.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 100.0900 10.7169 7.50 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 98.5385 9.4192 50.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 97.5000 8.4235 15.80 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.4500 8.5055 8.00 FIMMDA ====== INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-2014 99.3018 11.2500 1250.00 INE958G07486 RELIGARE FINVEST LTD - 15-May-2012 98.6271 11.0845 550.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-2031 106.2500 9.3234 500.00 INE909H07172 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 8.00% 28-May-2012 99.3023 11.4684 500.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-2015 99.5978 9.9300 300.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-2014 99.2359 9.9300 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-2021 100.9985 10.2032 250.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Jul-2012 106.6906 11.0100 240.00 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-2018 56.5028 8.8357 200.00 INE976I07492 TATA CAPITAL LTD 8.40% 28-Jan-2013 97.9082 11.0700 200.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-2022 100.4000 7.9700 155.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-2013 97.3572 9.7666 150.00 INE894F07394 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.85% 31-Oct-2014 100.7244 10.4500 150.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-2026 101.6495 9.4500 130.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-2021 99.5800 9.4122 103.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-2022 100.0000 9.4300 100.00 INE242A07165 INDIAN OIL CORPORATION 7.15% 10-Jun-2012 99.2478 10.3600 100.00 INE691I07026 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.00% 01-Jun-2012 99.4709 11.2191 100.00 INE883A07174 MRF LTD 10.09% 27-May-2021 101.7201 9.7800 100.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-2013 97.8608 10.0000 100.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-2013 98.3900 10.2263 90.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-2015 99.8900 9.2100 80.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-2021 98.9607 10.4075 62.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-2021 100.0800 9.4500 61.00 INE872A07PU7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 23-Dec-2016 101.0000 11.4200 57.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-2021 99.9581 9.4700 57.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-2027 95.1000 8.7995 55.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-2021 100.5369 9.5000 52.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-2018 100.5930 9.5500 51.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-2016 99.7281 9.9576 50.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-2014 99.2142 9.6549 50.00 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.05% 15-Dec-2030 96.1528 9.4800 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-2031 105.0800 9.4570 50.00 INE691I07026 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.00% 01-Jun-2012 99.4633 11.2190 50.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-2014 98.4456 9.5800 50.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-2015 99.9500 11.2724 44.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-2021 101.8800 9.4200 39.00 INE261F09FA1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 7.19% 29-Apr-2013 97.6200 9.5683 36.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-2022 98.6200 9.2115 35.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-2021 102.9415 9.1100 25.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-2021 98.9612 10.4000 23.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-2022 99.9500 9.4400 22.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-2021 98.6466 9.4056 21.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-2021 102.0370 9.3950 20.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.50% 15-Dec-2014 96.5800 9.9500 20.00 INE020B07EB5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 11.15% 24-Oct-2018 108.4000 9.3562 18.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.70% 14-May-2020 96.1000 9.3991 16.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.44% 23-Sep-2021 100.0000 9.4200 16.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-2026 100.6000 9.2800 14.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-2021 99.2618 9.4600 14.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-2026 100.6500 10.6081 11.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LTD. 8.48% 27-Sep-2013 97.5317 10.2500 10.00 INE296A08383 BAJAJ AUTO FINANCE LTD 8.15% 03-May-2013 98.1727 9.9500 10.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 9.40% 31-Jul-2015 99.9006 9.4479 6.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.44% 23-Sep-2021 100.0500 9.4000 6.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-2018 101.5000 9.3671 6.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-2014 100.1700 9.5096 5.00 INE928F08026 TATA AUTO COMP SYSTEMS LTD. 10.15% 20-May-2020 97.9300 10.8030 4.00 INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-2012 98.0697 10.5388 4.00 INE928F08026 TATA AUTO COMP SYSTEMS LTD. 10.15% 20-May-2020 97.9700 10.7953 4.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-2021 100.1000 9.5000 4.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-2016 99.5000 9.6082 3.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-2016 99.6000 9.5800 3.00 INE008A08S39 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF RESET 01-Jan-2070 99.7883 9.2800 2.00 INE039A09MN1 IFCI LTD 9.98% 29-Oct-2030 98.9000 10.0900 2.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-2016 100.2000 9.6121 2.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-2026 100.5000 9.3800 2.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-2025 99.3500 8.5629 1.00 INE020B08468 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 29-Nov-2020 96.2856 9.4300 1.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LTD 8.25% 22-Mar-2013 97.0834 11.5362 0.00 INE295N07018 INFINITI RETAIL LIMITED 0.00% 21-Mar-2015 100.2052 0.0687 1000.00 INE647A08239 SRF LTD. 10.60% 23-Sep-2013 100.0133 10.5987 750.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-2019 99.2393 9.1728 300.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-2017 99.4442 9.8000 250.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-2022 100.9000 8.0718 250.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-2017 99.9800 9.6895 250.00 INE895D08345 TATA SONS LTD 10.25% 13-May-2014 99.9866 10.2200 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-2015 99.7914 9.4500 150.00 INE848E07096 NHPC LIMITED SR-Q PART-E 9.25% 12-Mar-2020 100.0000 9.2400 89.10 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jun-2018 99.7000 11.5000 87.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-2022 100.3900 11.8000 78.50 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-2022 100.2000 10.2600 75.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-2014 100.0748 - 65.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-2015 99.7257 9.4585 50.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-2026 98.5385 9.4273 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-2022 103.4338 8.2000 50.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-2015 99.6957 9.4628 50.00 INE848E07088 NHPC LIMITED SR-Q PART-D 9.25% 12-Mar-2019 100.0000 9.2400 49.70 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-2022 99.9000 10.3100 44.00 INE848E07104 NHPC LIMITED SR-Q PART-F 9.25% 12-Mar-2021 100.0000 9.2400 32.60 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-2017 100.3400 11.6100 28.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-2027 103.0000 7.7553 22.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-2018 100.0000 9.2300 20.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.42% 20-Mar-2020 100.0000 9.4100 15.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-2017 99.4420 9.4164 13.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-2017 99.4654 9.4000 12.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-2022 102.3952 11.4500 10.50 INE722A07232 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.50% 25-Aug-2014 101.7431 10.6950 10.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-2017 99.9700 9.6000 9.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-2015 99.7000 9.7900 8.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-2026 104.4300 9.4223 5.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-2027 99.1500 8.2030 4.40 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-2017 100.1800 9.7944 4.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-2015 99.8000 9.7500 2.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-2022 103.7500 11.2200 0.70 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-2026 104.7300 8.9500 0.70 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.60% 25-Aug-2016 100.0000 11.6213 0.10 INE089A08051 DR. 