Mar 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1552.20 NSE 12607.40 FIMMDA 14375.90 ============= TOTAL 28535.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07203 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.46% 16-Apr-12 99.6033 - 900.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 9.40% 12-Apr-13 98.2000 9.5900 12.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.69% 27-Sep-13 97.6872 10.1500 10.00 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 9.50% 12-Nov-14 104.4200 11.5200 1.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.46% 08-Dec-14 96.6297 9.8500 400.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Apr-15 99.8400 9.5700 30.00 INE261F09HF6 NABARD 18.50% 31-Jul-15 99.9700 9.4000 23.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.50% 20-Mar-17 99.9700 9.6000 4.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. RESET 15-Dec-18 101.4800 9.3700 2.00 INE528G08170 YES BANK LIMITED 9.59% 30-Apr-20 96.1500 10.0100 30.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.30% 14-May-20 95.6910 9.4800 15.00 ine081a08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 9.30% 11-May-21 103.1300 11.1500 50.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.36% 20-Jul-21 100.1700 9.5100 2.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.28% 01-Aug-21 99.3825 9.4500 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 10-Aug-21 100.5700 9.3700 20.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.25% 11-Nov-21 102.2500 9.3700 19.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 8.19% 11-Jan-22 103.6100 11.2500 2.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.00% 15-Apr-22 100.1600 9.4500 22.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA 11.90% 04-Nov-25 101.3000 9.3100 1.20 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.61% 04-Aug-26 99.5500 10.8900 6.00 INE031A07840 HUDCO - 05-Mar-27 99.8800 8.2100 1.00 NSE === INE691I07091 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-12 99.7594 - 250.00 INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 99.8027 10.7574 550.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 98.6933 11.6110 250.00 INE053F09FJ3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 29-Oct-12 99.2133 10.4596 500.00 INE053F09682 IRFC STRPP-43JJ 7.63% 29-Oct-12 98.5672 10.4272 150.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LI 7.70% 12-Apr-13 97.5768 10.2250 40.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.5556 9.6230 750.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.5556 9.6230 750.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.3855 9.7271 150.00 INE557F09492 NATIONAL HOUSING BANK 7.55% 12-Jul-13 97.3855 9.7271 150.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 97.0707 10.6900 1000.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 97.8608 9.9912 100.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.61% 22-Feb-14 99.7400 9.7281 150.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 30-Mar-14 99.6510 9.6000 600.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 99.3131 9.7909 2000.00 INE008I07262 COX AND KINGS LTD 11.25% 06-Oct-14 100.0000 - 20.00 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 103.7000 - 3.00 INE689L07016 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 5.64% 24-Nov-14 100.1660 1.9271 400.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 99.7487 9.6886 600.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.6207 9.9175 200.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.4425 9.8979 200.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.4425 9.8979 6.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.5415 9.8385 150.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.6971 9.6000 178.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.6971 9.6000 100.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9288 9.4288 2.00 INE895D08329 TATA SONS LTD 9.90% 18-Mar-16 99.0000 10.2145 6.00 INE983F09151 H.P. INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT BO 8.00% 11-Jun-16 96.4900 9.0222 46.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 13-Sep-16 99.8940 9.6359 2.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.2780 9.5280 12.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.1377 9.7010 30.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.2759 9.4492 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.2759 9.4492 36.00 INE491F07027 DELHI TRANSCO LIMITED 9.50% 02-Mar-17 100.0200 9.4871 1.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.0000 9.6896 30.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 99.9900 - 28.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 99.6573 9.7960 100.00 INE694C08039 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 100.0000 11.7582 20.00 INE752E07HG9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.64% 08-Jul-18 97.4500 8.9235 1.30 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 105.7500 9.7339 10.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.0775 9.4484 5.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 98.7500 0.0000 1.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 100.5000 10.7808 1.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.3000 0.0000 0.60 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.5000 0.0000 22.50 INE848E07104 NHPC LIMITED SR-Q PART-F 9.25% 12-Mar-21 100.0000 9.2470 43.40 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2000 10.9849 20.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 101.3200 12.8825 5.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.5400 9.4238 8.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.3054 9.3958 350.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.7700 10.6742 75.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.5369 9.4967 3.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.5000 9.4176 85.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.8372 9.4809 481.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.8372 9.4809 100.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 99.1000 10.8831 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 98.9603 10.3971 9.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 100.5000 10.3078 4.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 99.1000 9.9213 2.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.44% 23-Sep-21 101.4800 9.1808 1.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 30-Sep-21 98.8500 10.9236 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.3813 9.4984 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.3813 9.4984 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 07-Dec-21 101.0000 0.0000 11.50 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 100.2987 9.3788 150.00 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 100.2987 9.3788 150.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.0000 11.6996 410.50 INE871D07MR6 INFRASTRUCTURE LEASING FINANCIAL S 9.82% 24-Jan-22 100.0000 9.8100 54.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.3647 7.9849 213.00 INE847E08DL4 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.85% 30-Jan-22 102.9500 9.6294 16.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 98.0198 9.2995 50.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 102.1000 7.6830 4.00 INE848E07112 NHPC LIMITED SR-Q PART-G 9.25% 12-Mar-22 100.0000 9.2472 89.10 INE847E09029 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.74% 15-Nov-22 96.0000 9.8609 1.00 INE134E08EO9 PFC 9.48% 15-Apr-22 100.0000 - 26.00 INE733E07GY4 NTPC STRPP - I 9.00% 25-Jan-23 98.4968 9.2138 60.60 INE733E07GZ1 NTPC STRPP - II 9.00% 25-Jan-24 98.4095 9.2155 60.60 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 103.7000 9.6654 5.00 INE733E07HA2 NTPC STRPP - 9.00% 25-Jan-25 98.3291 9.2170 60.60 INE733E07HB0 NTPC STRPP 9.00% 25-Jan-26 98.2480 9.2192 60.60 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.1211 9.4615 22.10 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.0050 9.4378 8.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 100.2500 10.6966 5.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.2000 11.5972 8.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.9000 9.3194 125.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 100.8000 10.6194 3.00 INE733E07HC8 NTPC STRPP - 9.00% 25-Jan-27 100.3448 8.9478 8.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 95.5000 8.7543 4.00 INE039A09LL7 IFCI LIMITED 9.70% 04-May-30 97.0000 10.0612 2.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.0800 9.4555 10.00 FIMMDA ====== INE296A07203 BAJAJ FINANCE LIMITED 7.45% 16-Apr-12 99.6033 - 900.00 INE691I07091 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 8.91% 16-Apr-12 99.7594 12.7500 250.00 INE115A07692 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.60% 23-Apr-12 99.7567 10.4190 25.00 INE296A08458 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.00% 25-Jun-12 99.0849 11.2500 250.00 INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 99.8027 10.4912 550.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Jul-12 106.7455 10.9300 100.00 INE134E08DC6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 15-Jul-12 98.6688 11.1692 450.00 INE043D08AZ8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.40% 17-Jul-12 98.7266 11.1693 450.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 98.6933 11.2500 250.00 INE053F09FJ3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 29-Oct-12 99.2133 10.2271 500.00 INE053F09682 IRFC STRPP-43JJ 7.63% 29-Oct-12 98.5672 10.1935 150.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.2000 9.6183 50.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 97.4835 10.3500 850.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 97.1207 10.6600 400.00 INE134E08DV6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.43% 23-Sep-13 99.3139 9.8550 100.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.2278 9.7300 250.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 97.8908 9.9773 100.00 INE587B07TB1 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.60% 06-Dec-13 99.3521 9.9700 250.00 INE001A07FY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 06-Dec-13 99.1878 9.7300 150.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.4003 9.7300 100.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.61% 22-Feb-14 99.7400 9.7436 150.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 99.6423 9.6054 300.00 INE261F09GB7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 30-Mar-14 99.6510 9.6000 300.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 96.6297 9.8400 400.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 99.7487 9.7000 600.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0748 - 10.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.6207 8.2600 200.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.4429 9.9000 108.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.4425 9.9000 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.5415 9.8400 150.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.8500 9.5399 144.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.8000 9.5592 96.00 INE149A07071 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 8.75% 07-May-15 98.3832 10.3200 150.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9700 9.4150 4.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 99.0254 9.3000 15.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 99.5450 9.3500 250.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 99.1914 9.8500 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.3600 9.5124 12.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5000 9.6000 3.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.6000 9.5800 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.2759 9.4500 72.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.4000 9.4200 3.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 99.9600 9.6000 55.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.3700 9.5456 26.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.9000 9.3500 12.00 INE134E08EN1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.66% 15-Apr-17 100.0000 9.6492 50.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 99.6573 9.8000 100.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.25% 24-Sep-17 98.8400 11.2800 0.50 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jun-18 99.7000 11.5000 50.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.0925 9.0200 25.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 109.0000 9.4121 6.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.2493 - 303.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 97.0000 9.8180 3.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.42% 20-Mar-20 100.0000 9.4179 100.00 INE134E08EL5 POWER FINANCE CORP. LTD 9.42% 20-Mar-20 100.1065 9.3985 75.00 INE528G08170 YES BANK LIMITED 9.30% 30-Apr-20 96.1500 10.0000 30.00 INE848E07104 NHPC LIMITED SR-Q PART-F 9.25% 12-Mar-21 100.0000 9.2400 43.40 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.5400 9.4240 1.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.4835 9.3696 350.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.9750 9.2100 7.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.9000 9.4399 3.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.4000 9.4400 85.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.3825 9.4400 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.3600 9.4000 367.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 99.0000 10.3900 20.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 99.2522 10.3574 7.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 30-Sep-21 98.7300 10.9400 90.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.7551 9.4400 57.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.3813 9.5000 50.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 103.6100 11.2400 2.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 100.0240 11.8700 410.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 101.3647 8.0000 83.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 98.4858 9.2329 50.00 INE848E07112 NHPC LIMITED SR-Q PART-G 9.25% 12-Mar-22 100.0000 9.2400 89.10 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.0300 10.3000 500.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 103.7200 9.3900 1.00 INE733E07GY4 NTPC STRPP - I 9.00% 25-Jan-23 98.4968 9.2100 60.60 INE733E07GZ1 NTPC STRPP - II 9.00% 25-Jan-24 98.4095 9.2100 60.60 INE733E07HA2 NTPC STRPP - III 9.00% 25-Jan-25 98.3291 9.2100 60.60 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.7000 11.2600 4.00 INE733E07HB0 NTPC STRPP - IV 9.00% 25-Jan-26 98.2480 9.2100 60.60 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 7.60% 25-Mar-26 100.7926 9.2600 1.00 INE628A08163 UNITED PHOSPHORUS LTD RESET 06-Jul-26 100.7200 10.6200 498.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.1400 9.4200 18.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.5500 9.0200 15.00 INE733E07HC8 NTPC STRPP - V 9.00% 25-Jan-27 100.3448 8.9400 8.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 98.7500 8.2500 700.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 96.4500 8.6244 50.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 99.8000 9.5032 116.00 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 95.9900 9.5000 100.00 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 96.1526 9.4900 100.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 99.0400 9.4200 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 103.2000 11.2270 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.7700 10.8500 75.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 103.1300 11.2341 50.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India