Mar 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 586.30 NSE 8493.80 FIMMDA 12501.20 ============= TOTAL 21581.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 100.4800 9.3100 1.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0500 9.3500 3.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 99.4420 9.8100 100.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 101.0000 9.3300 2.00 INE872A08BH2 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 12.00% 03-Aug-17 97.7000 12.5700 4.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 96.4730 8.3700 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.6100 9.4800 5.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 99.9500 9.4800 53.00 INE305A09174 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 19-Apr-22 100.7500 9.5300 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.1210 9.4000 13.40 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 100.9500 9.2800 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.9000 9.4100 17.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.8000 10.8500 33.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 100.1843 8.2700 10.20 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.1208 8.0900 65.20 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 96.0450 8.6800 26.50 INE572F11299 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-29 20.5070 9.8700 150.00 NSE === INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 99.3427 10.5652 100.00 INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 99.8116 10.7308 550.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Jul-12 106.7490 12.0021 550.00 INE958G07627 RELIGARE FINVEST LTD. 13.70% 19-Jul-12 99.9923 0.0000 350.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 98.6933 11.6110 250.00 INE721A07994 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 26-Aug-12 100.0200 0.0000 19.60 INE053F09FJ3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 29-Oct-12 99.2342 10.4273 500.00 INE053F09682 IRFC STRPP-43JJ 7.63% 29-Oct-12 98.5832 10.4095 150.00 INE660A07EE4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 19-Nov-12 98.3844 10.9362 100.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6822 9.7119 1.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.0810 9.7005 1000.00 INE115A07825 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.30% 06-May-13 96.8389 10.4314 50.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 97.0887 10.6796 250.00 INE261F09GM4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.42% 18-Jul-14 99.3248 9.7016 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.5415 9.8385 90.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 99.4608 9.6254 2250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.6971 9.6000 35.00 INE740F08298 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 7.75% 20-May-15 99.5000 10.5382 2.00 INE721A07AK9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.50% 01-Jun-15 98.0000 - 5.10 INE669H09012 PUNJAB FINANCIAL CORPORATION 7.85% 01-Jun-16 96.2800 8.9484 0.40 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 102.3500 - 3.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.1377 9.7010 14.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.7258 9.3291 51.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.7258 9.3291 50.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.1000 - 25.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.0000 9.6896 10.00 INE043D07AJ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.89% 20-May-17 100.1200 - 70.00 INE202B08355 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.00% 24-Sep-17 100.0500 11.2621 0.50 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 101.5200 9.2909 5.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 105.8000 9.7233 10.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.9795 9.4684 10.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.9795 9.4684 8.00 INE528G08147 YES BANK LIMITED 9.65% 22-Jan-20 96.1800 10.3691 2.00 INE134E08CR6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-20 97.1500 9.4220 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.9360 9.4200 15.00 INE043D07237 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.72% 29-Sep-20 95.9800 9.4084 1.00 INE001A07FV2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.95% 19-Oct-20 96.1776 9.5980 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.3000 0.0000 1.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2000 10.9849 4.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.5500 9.4221 3.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.2428 9.4063 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.4796 9.5067 57.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.5000 9.4176 16.00 INE039A09NJ7 IFCI LTD 10.50% 01-Aug-21 102.4000 10.0707 0.30 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.8372 9.4809 41.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 100.5500 10.2990 6.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 30-Sep-21 98.8500 10.9236 1.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.4414 9.4883 462.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.4414 9.4883 31.00 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 100.2982 9.3788 100.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 101.3000 11.6468 51.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 100.0200 11.8723 160.00 INE871D07MR6 INFRASTRUCTURE LEASING FINANCIAL 9.82% 24-Jan-22 100.0000 9.8143 54.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 98.0198 9.2995 50.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.0000 - 5.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.0300 - 163.00 INE305A09174 TOURISM FINANCE CORPORATION 9.65% 19-Apr-22 100.4500 - 24.00 INE705A09100 VIJAYA BANK RESET 17-Mar-23 100.1800 9.4792 7.00 INE733E07HA2 NTPC STRPP - III 9.00% 25-Jan-25 99.9600 8.9952 48.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.0000 11.2322 4.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 99.1082 9.3491 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.7000 9.1361 9.40 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.0050 9.4378 7.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 102.4500 10.3961 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.85% 04-Aug-26 100.0500 11.6201 5.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 100.7700 10.6234 4.00 INE572F11299 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-29 20.5460 0.0000 300.00 FIMMDA ====== INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 99.3427 10.2221 100.00 INE053F09FH7 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.68% 03-Jul-12 99.8116 10.8248 550.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.66% 20-Jul-12 99.4392 11.2047 250.00 INE721A07994 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 26-Aug-12 100.0200 10.7400 19.60 INE053F09FJ3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 29-Oct-12 99.2342 0.0000 500.00 INE053F09682 IRFC STRPP-43JJ 7.63% 29-Oct-12 98.5832 0.0000 150.00 INE660A07EE4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 19-Nov-12 98.3844 10.7500 100.00 INE522D07354 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.90% 16-Jan-13 100.0000 12.5263 500.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.0810 9.7508 1000.00 INE115A07825 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.30% 06-May-13 96.8389 10.4530 50.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 97.4882 10.3500 200.00 INE976I07AW7 TATA CAPITAL LTD 0.00% 18-Nov-13 103.4782 2.0675 1.00 INE756I07019 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 25-Nov-13 100.0635 10.1200 1.00 INE774D07HK7 M&M FIN SERVICES 0.00% 04-Dec-13 85.1797 10.0100 1.00 INE976I07849 TATA CAPITAL LTD 10.15% 15-Jan-14 99.9616 10.1709 3.00 INE261F09GE1 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.74% 26-May-14 99.4420 0.0000 500.00 INE261F09GM4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.42% 18-Jul-14 99.3248 11.2499 100.00 INE667F07527 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.35% 22-Jul-14 100.3026 10.1375 5.00 INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 99.9768 9.7029 7.00 INE121A07DW1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.55% 19-Sep-14 100.0829 10.4411 4.00 INE121A07CO0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.90% 25-Sep-14 100.8131 10.4416 5.00 INE033L07041 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.35% 23-Oct-14 100.3139 10.1572 10.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 97.1346 9.6150 4.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0765 - 0.20 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.5415 9.8400 100.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 99.4758 9.3985 4500.00 INE071G08353 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 02-Mar-15 100.1016 9.9000 10.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.0000 9.5400 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 99.9000 9.5199 42.00 INE740F08298 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 7.75% 20-May-15 99.6500 9.3000 4.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.8449 - 3.00 INE895D08329 TATA SONS LTD 9.90% 18-Mar-16 99.6508 10.0000 6.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 102.3500 11.4100 3.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.5000 9.6081 14.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 99.4420 9.8000 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.7258 9.3300 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.5700 9.3210 1.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 101.0000 9.3200 38.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.2500 9.2000 10.00 INE043D07AJ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.89% 20-May-17 100.1200 9.8340 70.00 INE872A08BH2 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 12.00% 03-Aug-17 97.7000 12.0000 4.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 100.0000 9.2000 0.10 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 101.5200 9.0000 5.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.9795 9.4700 23.00 INE114A07455 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 7.70% 11-May-19 96.4730 9.6000 100.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 95.9500 9.4274 15.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 99.9800 9.0000 1.00 INE660A08BH1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.93% 22-Dec-20 98.0000 10.2707 100.00 INE660A08BI9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.93% 28-Jan-21 98.0000 10.2681 100.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-21 43.4282 9.6538 92.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.4500 9.2204 0.90 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.5500 9.4223 3.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.2428 9.2595 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.6100 9.4900 58.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.7180 9.4700 7.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.68% 25-Jul-21 96.8249 10.2071 100.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.15% 29-Jul-21 99.2000 10.2688 300.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.7500 9.2300 2.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.2800 9.4200 41.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 98.7300 10.9400 125.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 98.7600 9.0000 1.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.44% 23-Sep-21 100.0600 9.4000 3.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.4414 9.4900 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.6920 9.4500 127.00 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 100.2982 9.3800 100.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 102.8000 11.3800 51.60 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 100.0000 11.8700 130.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 98.5400 9.4200 80.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.0000 10.3000 105.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.0200 10.2940 100.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.00% 27-Mar-22 100.0000 11.0000 250.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.0300 9.4716 173.00 INE733E07HA2 NTPC STRPP - III 9.00% 25-Jan-25 99.9600 9.2000 72.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 99.1082 9.3500 50.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 98.8812 - 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.1210 9.2473 15.10 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.40% 25-Mar-26 100.9500 9.4000 1.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.5600 9.0000 53.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 100.4500 9.1000 3.20 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8100 250.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 95.7400 8.5314 88.50 INE238A08252 AXIS BANK LIMITED RESET 31-Dec-99 99.6416 10.4083 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 103.3490 11.2000 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2500 10.9700 7.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.2500 10.9769 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India