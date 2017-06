Apr 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 29.00 NSE 4252.40 FIMMDA 4821.70 ============= TOTAL 9103.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.1000 11.3200 9.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 11.0800 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.2500 10.3600 7.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 07-Dec-21 100.0300 12.4900 7.50 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 96.2500 8.3300 2.50 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 96.2500 8.6500 1.50 NSE === INE261F09CX0 NABARD 10.00% 14-May-12 99.8937 10.3908 250.00 INE043D08581 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 10.00% 22-May-12 99.8660 10.4859 150.00 INE043D07591 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.93% 28-May-12 99.8402 10.7107 250.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 98.8624 10.2497 180.00 INE115A07CB9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 30-Aug-13 101.1481 9.8998 250.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.1133 9.3444 250.00 INE514E08589 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 12-Dec-13 100.1133 9.3444 250.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.1535 9.7876 50.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.4839 9.8415 250.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.1608 9.4167 250.00 INE514E08AJ0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.55% 03-Nov-14 100.1608 9.4167 250.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 99.4341 9.5350 100.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 99.7063 9.5216 500.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 23-Feb-15 99.6877 9.7986 250.00 INE517H08015 ADVANTA INDIA LIMITED RESET 12-Mar-15 96.2699 0.0000 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.4818 9.8542 50.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.7739 10.5274 100.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-17 101.3000 11.3448 1.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.7258 9.3291 2.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.2300 9.5252 17.00 INE043D07AJ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.89% 20-May-17 100.0800 12.0921 300.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 105.0000 0.0000 100.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 95.3100 9.5129 1.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 101.9800 10.3200 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2000 10.9849 5.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 97.9600 9.5259 7.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 101.9107 9.5564 10.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.5382 9.5309 250.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 30-Sep-21 98.9200 10.9116 5.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.8600 10.1560 7.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 99.7200 11.0564 38.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.0050 9.4378 4.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.5000 11.5525 11.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.3000 8.0208 0.60 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 101.0000 7.9771 2.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 96.2000 8.6602 11.80 FIMMDA ====== INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.3700 10.9516 2.00 INE261F09CX0 NABARD 10.00% 14-May-12 99.8937 10.2000 250.00 INE958G07486 RELIGARE FINVEST LTD - 15-May-12 98.8273 11.0728 550.00 INE043D08581 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 10.00% 22-May-12 99.8660 10.2500 150.00 INE043D07591 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.93% 28-May-12 99.8402 10.2500 250.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 05-Jul-12 107.1566 10.0993 2.00 INE121A07CM4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 24-Sep-12 100.6041 10.8836 350.00 INE029A07042 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 7.73% 09-Oct-12 98.8624 10.3000 180.00 INE522D07354 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 12.90% 16-Jan-13 100.0300 11.6974 300.00 INE090H07LB0 DSP MERRILL LYNCH CAPITAL LTD RESET 21-Jan-14 93.8500 3.6200 1.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.1535 9.7876 50.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.4839 9.8547 200.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.4797 9.8549 50.00 INE261F09HC3 NABARD 9.43% 20-Jan-15 99.4341 9.7115 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.5032 9.8368 10.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 99.7063 9.9110 500.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 23-Feb-15 99.6877 9.8094 250.00 INE134E08CQ8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 15-Mar-15 98.0107 9.7000 44.00 INE020B07BG0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.20% 17-Mar-15 93.8190 9.7000 46.00 INE752E07EL6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-15 99.5464 9.6500 26.30 INE752E07GS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-16 98.0566 9.4400 45.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.1983 9.8178 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.4818 9.8670 50.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.7739 9.3500 100.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-17 101.3000 11.3400 1.00 INE261F09HE9 NABARD DBSR XII 9.18% 07-Feb-17 98.7835 9.2000 350.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.6600 9.3975 50.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.2300 9.5252 17.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.1200 9.5400 4.00 INE043D07AJ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.89% 20-May-17 100.0800 9.8400 300.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 101.9000 10.6700 100.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 95.3100 9.5168 2.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 97.9600 9.5260 7.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 10-Jun-21 102.0944 9.5300 20.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.15% 29-Jul-21 99.2923 10.2400 200.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 99.5000 10.8100 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.2500 10.3582 7.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 30-Sep-21 98.9200 10.9058 5.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.1800 10.2600 8.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 99.7200 9.5199 35.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 99.7200 9.5191 31.00 INE305A09174 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 19-Apr-22 100.4873 9.7900 100.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.0200 9.5500 20.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.3000 9.4000 4.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.3000 8.0300 0.60 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.0082 8.0632 0.30 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 96.2400 8.6503 2.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India