Apr 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 502.00 NSE 2915.10 FIMMDA 5493.60 ============= TOTAL 8910.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE963K07025 STL FERTILIZERS PVT. LTD. - 14-Dec-12 100.0000 - 269.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.9100 10.9200 9.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.1100 10.7100 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.0000 10.3800 150.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 99.0000 10.9000 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.5000 10.9200 7.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.5700 8.1300 63.50 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 96.2500 8.3800 1.50 NSE === INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Jul-12 107.1692 11.0358 550.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.0214 10.8165 50.00 INE115A07247 LIC HSGFIN-OPT3 7.45% 02-Nov-12 99.0214 9.1168 50.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.3007 9.5204 400.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 97.2000 9.6897 20.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.5328 9.8576 100.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 99.7563 9.5011 1000.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.5700 9.7591 15.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 99.8088 9.7336 200.00 INE752E07GS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-16 98.5145 9.2950 90.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.6900 9.8038 50.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.50% 23-Dec-16 99.4000 9.6348 1.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.5000 9.4530 12.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 99.6399 9.3966 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0000 0.0000 10.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 101.9900 9.5530 10.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 99.9000 10.7440 1.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 101.0000 10.2219 2.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 30-Sep-21 99.1000 10.8803 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.6500 9.4608 4.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 07-Dec-21 100.0000 0.0000 1.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.8500 11.5491 22.50 INE013A08218 RELIANCE CAPITAL LIMITED- 10.60% 21-Mar-22 99.6500 - 16.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.0000 11.0080 35.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 90.2300 10.7209 5.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.4421 0.0000 14.60 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.3800 9.3977 4.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 98.8440 9.3791 50.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 101.4200 7.9279 150.00 FIMMDA ====== INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 05-Jul-12 107.1692 10.6000 550.00 INE963K07025 SECURED NON-CONVERTIBLE -- 14-Dec-12 100.0000 - 269.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.0214 10.4999 50.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.3007 9.5502 400.00 INE296A07468 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 16-May-13 89.8674 10.1862 20.00 INE523E07624 L&T FINANCE 10.00% 24-Jun-13 100.1226 9.9000 1.00 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 100.0000 9.1000 5.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 97.7275 10.1900 250.00 INE894F07477 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD -- 14-Mar-14 103.5894 10.3250 149.00 INE115A07AN8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 16-Mar-14 99.8875 9.9000 150.00 INE750A07019 ORIENTAL HOTELS LIMITED 10.40% 10-Jan-15 99.8287 10.7500 50.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.6200 9.8100 110.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 99.7563 9.8800 500.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. 9.20% 27-Feb-15 98.0631 10.0150 335.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.0000 9.5400 250.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.5700 9.7400 15.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 97.3390 9.4074 100.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 102.9766 10.5000 38.20 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 102.3165 10.6300 20.70 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 99.5018 9.8783 50.00 INE691I07257 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 0.00% 31-Oct-16 104.0680 9.4000 107.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 7.60% 21-Dec-17 92.3488 7.6000 10.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 99.6399 10.0800 50.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 101.9800 10.2700 50.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 98.8778 9.3500 2.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 101.9900 9.5473 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.0000 10.3753 150.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 99.8100 9.5700 8.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.6500 9.4600 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.5600 9.4700 2.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 103.6300 9.8400 60.00 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 100.1694 9.4000 150.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.8500 11.5400 17.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.8000 11.5500 5.50 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.0000 8.0499 20.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 99.9500 9.4823 30.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.0000 9.4800 10.00 INE305A09174 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 19-Apr-22 100.5612 9.7600 40.00 INE733E07HA2 NTPC STRPP - III 9.00% 25-Jan-25 98.9947 9.1277 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7500 9.1437 200.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 99.3500 9.5300 95.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 99.2700 9.5400 30.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 100.5000 10.6400 1.00 INE483A09245 CENTRAL BANK OF INDIA 9.33% 21-Dec-26 98.8200 9.4668 100.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 98.8440 9.3800 50.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 101.4200 7.9350 300.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.8900 8.1140 79.20 INE295N07026 INFINITI RETAIL LIMITED -- - 100.3223 0.1082 500.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 31-Dec-99 100.0000 12.8800 0.50 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 31-Dec-99 100.0000 12.8800 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.6000 9.2000 1.00 ===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India