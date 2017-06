Apr 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5475.00 NSE 5519.00 FIMMDA 17357.50 ============= TOTAL 28351.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D077H5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 30-Apr-12 99.4307 10.8200 750.00 INE695F09367 APSFC SLR-76 7.92% 25-Jul-12 99.8500 8.2300 23.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 98.1100 9.8800 50.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.0149 9.1600 28.00 INE036A08052 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD 11.40% 29-Sep-13 100.2200 11.2300 3000.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.7600 9.7700 10.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.8811 8.8800 76.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 100.8680 9.1200 50.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 100.9447 9.1300 50.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 96.4264 9.4000 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 103.7100 10.9300 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.2500 11.0400 12.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.0894 10.3700 350.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 99.8300 9.5600 8.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.8398 9.1600 61.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 100.4775 10.1200 54.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.3605 7.8400 141.60 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 100.0887 9.9300 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 99.3200 9.4300 446.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.4140 9.2600 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.0235 7.8300 79.00 INE733E07HC8 NTPC STRPP - V 9.00% 25-Jan-27 100.4131 8.9400 36.40 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.6000 8.1400 2.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.2700 8.5100 3.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP. - 05-Mar-22 98.0000 8.4100 41.00 NSE === INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.95% 11-May-12 99.9166 10.4949 450.00 INE261F09CX0 NABARD 10.00% 14-May-12 99.8944 10.4305 250.00 INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.8246 10.4303 400.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.66% 20-Jul-12 99.6261 10.7144 50.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.3077 9.5245 400.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.3240 9.7300 50.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.4709 9.8974 250.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 11-Jul-14 99.6507 9.6238 250.00 INE331M07013 RAJESH ESTATES AND NIRMAN LTD 18.00% 29-Jul-14 103.5000 - 5.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.5700 9.7593 10.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 98.1700 9.1079 100.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.1599 9.5577 250.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 101.3943 9.7600 250.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.2558 9.6182 1400.00 INE043D07AJ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.89% 20-May-17 100.0800 12.0997 15.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 106.9000 9.4932 2.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.9800 0.0000 17.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.8000 11.1886 26.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.4707 9.3679 150.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.3646 9.5265 530.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.3295 9.4470 4.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 30-Sep-21 98.9000 10.9154 4.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.8105 9.4282 14.00 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 100.1690 9.3986 50.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.5400 11.6030 20.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 98.9350 9.6025 50.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.5500 10.2054 100.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.0200 9.4660 282.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 99.8000 9.4730 139.00 INE039A09NW0 IFCI LTD 10.75% 31-Oct-26 101.0000 10.5917 1.00 FIMMDA ====== INE916D077H5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 30-Apr-12 99.4307 10.4500 750.00 INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.95% 11-May-12 99.9166 10.0000 450.00 INE121A07CS1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.40% 21-May-12 99.7330 10.4957 70.00 INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.8246 10.0000 400.00 INE001A07GZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 05-Jul-12 107.3476 10.0000 1100.00 INE296A08441 BAJAJ FINANCE LIMITED 8.00% 05-Jul-12 99.3389 10.7300 140.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.66% 20-Jul-12 99.6261 10.6898 50.00 INE134E08CJ3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.35% 20-Nov-12 99.9352 10.7275 80.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.3077 9.5500 400.00 INE916D078M3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.15% 26-Apr-13 99.6309 10.7019 100.00 INE976I07AS5 TATA CAPITAL LTD 0.00% 16-May-13 104.0609 10.2514 220.00 INE774D07HA8 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 0.00% 16-May-13 89.8329 - 115.00 INE296A07310 BAJAJ FINANCE LTD 10.20% 05-Jul-13 99.9605 10.1550 250.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.00% 08-Aug-13 99.9099 9.9065 200.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 98.1100 9.8626 50.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.7345 9.9191 200.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 99.0149 9.1500 28.00 INE036A08052 RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD 11.40% 29-Sep-13 100.2200 11.3273 3000.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.3240 9.7300 50.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 102.3659 9.6815 150.00 INE894F07428 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 11.20% 15-Apr-14 100.7882 10.7737 112.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.4709 9.9100 250.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 99.6507 10.2000 500.00 INE331M07013 RAJESH ESTATES AND NIRMAN LTD 18.00% 28-Jul-14 103.5000 - 5.00 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 103.9800 - 25.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.7600 9.7607 10.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.0250 9.5300 250.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-15 98.1020 9.6000 31.30 INE347N07017 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE - 30-Mar-15 100.2481 11.8994 450.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9500 9.4200 2.00 INE347N07025 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE - 30-Sep-15 100.2421 11.8995 450.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.5700 9.7400 10.00 INE347N07033 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE - 30-Mar-16 100.2311 11.9033 440.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.8811 9.1000 15.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.1599 9.5600 250.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 101.3684 9.7600 150.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 101.3943 9.7600 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.0700 9.5035 200.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.0835 9.5000 50.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.2068 9.7852 700.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.2558 0.0962 700.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.1700 9.5200 2.00 INE043D07AJ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.89% 20-May-17 100.0800 9.8407 15.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 100.8680 9.1000 50.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jun-18 99.9100 11.4600 65.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 100.9447 9.1100 50.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 100.0000 9.3200 50.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.5000 10.5500 17.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 96.4264 9.4000 100.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 100.0000 9.3200 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.0500 11.3138 1.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.4707 9.2183 150.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.6044 9.4962 362.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.3639 9.5300 280.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.0000 10.3823 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.0894 10.3670 100.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 20-Jul-21 99.7500 9.5700 7.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.15% 29-Jul-21 96.3532 10.7707 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.5000 9.4268 4.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.8398 9.1600 111.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.8105 9.4300 14.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.6600 9.4700 1.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 100.4775 10.3700 54.00 INE008A08T95 IDBI BANK LTD 9.45% 13-Dec-21 100.1690 9.4000 200.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 98.7200 9.4053 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.3464 8.0000 441.60 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 98.9350 9.6034 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP - 05-Mar-22 98.0000 8.4000 41.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.5500 10.1800 100.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.0200 9.4660 256.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 99.8500 9.4982 50.00 INE305A09174 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 19-Apr-22 100.5759 9.7500 10.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 95.0977 9.4000 350.00 INE733E07GZ1 NTPC STRPP - II 9.00% 25-Jan-24 99.0420 9.1268 100.00 INE733E07HA2 NTPC STRPP - III 9.00% 25-Jan-25 99.1411 9.1000 60.60 INE733E07HB0 NTPC STRPP - IV 9.00% 25-Jan-26 99.1036 9.1000 60.60 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 99.5500 9.5057 310.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.4140 9.2500 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.0235 7.8300 79.00 INE733E07HC8 NTPC STRPP - V 9.00% 25-Jan-27 100.4131 9.1000 36.40 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.0000 8.5600 13.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 100.0000 9.3020 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.9800 9.3522 500.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 103.0735 11.2444 260.00 ===============================================================================================