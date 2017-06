Apr 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 434.60 NSE 8954.50 FIMMDA 13440.30 ============= TOTAL 22829.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE175K07331 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 18-Apr-12 109.2051 0.0000 50.00 INE296A07393 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 16-Oct-13 104.9318 0.0000 200.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 93.2500 - 0.50 INE694C08039 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 101.0000 11.1600 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 10.8000 12.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.1765 10.3500 100.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 102.0500 11.5200 16.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 39.9180 9.8200 16.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.0000 9.4800 10.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.3000 10.9000 25.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 102.6000 7.7900 3.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.0000 8.5600 0.10 NSE === INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.95% 11-May-12 99.9262 10.4702 500.00 INE115A07AM0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.83% 18-May-12 99.9905 - 1250.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.66% 20-Jul-12 99.6512 10.6318 50.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2440 9.9259 50.00 INE455F07212 JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED 12.50% 31-Jan-13 99.6400 0.0000 96.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.6800 9.9013 500.00 INE455F07238 JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED 12.50% 31-Jul-13 99.5000 - 54.00 INE660A07GS9 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 28-Oct-13 86.1620 10.1000 250.00 INE660A07GT7 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 08-Nov-13 85.9125 10.1000 450.00 INE976I07AR7 TATA CAPITAL LTD 0.00% 08-Nov-13 104.3988 10.1000 200.00 INE514E08878 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.75% 10-Dec-13 98.8356 9.4852 20.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 98.5000 6.3138 50.00 INE331M07013 RAJESH ESTATES AND NIRMAN LTD 18.00% 29-Jul-14 103.5000 - 5.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.7893 9.8410 250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.7485 9.7114 300.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 96.8864 9.7363 150.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.8937 9.7970 50.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6947 9.4674 250.00 INE347N07017 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE - 30-Mar-15 99.5660 - 230.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 99.8500 - 150.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.5254 9.6414 400.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9185 9.4285 350.00 INE347N07025 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE - 30-Sep-15 99.5659 - 230.00 INE347N07033 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE - 30-Mar-16 99.5660 - 240.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.4500 9.6720 2.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 99.8300 9.6981 10.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.0832 9.4990 299.00 INE043D07AJ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.89% 20-May-17 100.0700 12.1039 100.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 105.9000 9.6984 10.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.7769 9.5082 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.2000 0.0000 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.5000 11.4375 138.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 104.3000 - 260.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.4551 9.5114 356.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.15% 29-Jul-21 96.4900 10.7448 50.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 98.8500 10.9288 2.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 99.3500 9.5403 3.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.0100 10.3985 94.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.7000 9.4527 333.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 102.0500 11.5143 4.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 98.9556 9.5992 50.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN -- 31-Jan-22 39.9180 0.0000 16.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 97.8377 9.3795 100.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.2500 10.2545 40.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.00% 27-Mar-22 99.9000 - 110.00 INE894F08061 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD -- 30-Mar-22 100.0000 - 50.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.2500 - 130.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.0100 9.4674 137.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.5500 11.2979 75.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 96.3300 8.6435 20.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 103.7300 9.6048 440.00 FIMMDA ====== INE175K07331 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 18-Apr-12 109.3651 - 50.00 INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.95% 11-May-12 99.9262 10.0000 500.00 INE115A07AM0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.83% 18-May-12 99.9905 9.8089 1250.00 INE001A07HB0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.66% 20-Jul-12 99.6512 10.6072 50.00 INE115A07BM8 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.96% 23-Nov-12 99.3352 10.6679 200.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2440 9.8499 50.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.6800 9.9000 500.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 97.6648 10.2500 200.00 INE296A07393 BAJAJ FINANCE LTD (FORMERLY BAJAJ 0.00% 16-Oct-13 104.9318 10.1000 200.00 INE660A07GS9 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 28-Oct-13 86.1620 10.1000 250.00 INE660A07GT7 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 08-Nov-13 85.9125 10.1000 450.00 INE976I07AR7 TATA CAPITAL LTD 0.00% 08-Nov-13 104.3987 10.1000 200.00 INE002A07700 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 11.45% 25-Nov-13 102.3230 9.7300 50.00 INE721A08AT8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 10-Jul-14 80.4033 10.1957 1.00 INE331M07013 RAJESH ESTATES AND NIRMAN LTD 18.00% 28-Jul-14 103.5000 - 5.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.7893 9.8500 250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.7485 9.7200 300.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 96.8864 9.7400 150.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 99.9240 9.8200 100.00 INE756I07027 HDB FINAN SERV 10.30% 09-Dec-14 100.7941 9.8683 10.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.8937 9.8000 50.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.6947 9.4700 250.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.7000 9.7900 4.00 INE347N07017 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE - 30-Mar-15 99.5660 12.0000 230.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.0000 9.9795 1749.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.0060 9.9800 500.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.5254 9.6508 400.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.9185 9.4300 250.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.8373 9.4600 100.00 INE347N07025 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE - 30-Sep-15 99.5659 12.0000 230.00 INE347N07033 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE - 30-Mar-16 99.5660 12.0000 240.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.4500 9.6700 2.00 INE408J07031 EDUCOMP INFRASTRUCTURE & SCHOOL 13.40% 20-Dec-16 100.0000 - 30.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 99.2196 9.8670 120.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.0832 9.5000 211.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.1500 9.5400 4.00 INE134E08EN1 UNSECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIB 9.66% 15-Apr-17 100.0000 9.6600 300.00 INE043D07AJ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.89% 20-May-17 100.0700 9.8430 100.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 98.8164 9.7500 150.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jun-18 99.9300 11.4515 135.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 100.7769 9.5100 50.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 99.4000 9.3400 25.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 101.9800 10.3200 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.6089 11.2096 18.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.5000 11.2200 1.00 INE660A08BI9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.93% 28-Jan-21 100.0000 9.9300 300.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.6050 9.4962 210.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.5400 9.5000 155.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.1765 10.3519 100.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 99.8300 9.5600 7.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 101.9900 10.2000 35.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.15% 29-Jul-21 96.4900 10.7490 100.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.15% 29-Jul-21 96.4095 10.7608 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.0535 9.4552 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.2500 9.4200 5.00 INE001A07HE4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 17-Aug-21 99.3500 9.5400 6.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.0100 10.3900 54.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.0800 10.3900 40.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.4992 9.4800 254.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.4377 9.4900 233.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 102.0500 11.5100 50.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.0000 8.0497 6.50 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 98.9556 9.6030 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.2500 8.1631 7.80 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 97.8377 9.3800 100.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.2500 10.2500 40.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.5000 9.5400 125.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.0100 9.4431 246.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.0500 9.4600 102.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 100.3996 9.2500 50.00 INE752E07JJ9 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-23 100.4103 9.2500 50.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 100.4115 9.2500 50.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.5500 11.2800 75.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 103.0000 11.2100 1.00 INE752E07JL5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-25 100.4205 9.2500 50.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 99.0100 9.5800 100.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 99.0100 9.5800 50.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 100.4286 9.2500 50.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.8100 8.0072 9.30 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 96.1800 8.6575 253.70 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 101.7000 9.0919 300.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.9700 10.7400 101.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.9800 10.7387 8.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.9500 10.8200 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India