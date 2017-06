Apr 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1410.50 NSE 8043.00 FIMMDA 14519.60 ============= TOTAL 23973.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE455F07212 JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED 12.50% 31-Jan-13 99.6700 12.9300 96.00 INE455F07238 JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED 12.50% 31-Jul-13 99.5400 12.8800 54.00 INE721A08612 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.60% 26-Feb-14 103.6776 10.3000 130.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 103.0853 10.3800 70.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 96.5100 - 0.50 INE018E08037 SBI CARDS 9.85% 28-Mar-19 101.5000 9.5400 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 3.5800 3.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.1500 9.4100 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.5561 10.3100 558.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.7200 9.4500 50.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 100.7180 10.0800 50.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.0800 9.4700 10.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-23 36.3000 9.8300 137.50 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 101.7000 8.0900 1.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.6000 8.1400 10.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.2500 8.5200 10.50 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 101.6800 9.0900 200.00 NSE === INE261F09CX0 NABARD 10.00% 14-May-12 99.9256 10.0965 100.00 INE115A07AM0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.83% 18-May-12 100.0001 10.1914 1250.00 INE115A07957 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 31-Aug-12 99.1398 10.2723 250.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 99.7017 10.2234 250.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.4150 10.1563 190.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.7252 9.8513 400.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.8769 9.8614 100.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 98.1152 9.8800 100.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.0041 9.9202 10.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.4572 9.4063 1500.00 INE008I07262 COX AND KINGS LTD 11.25% 06-Oct-14 101.7000 12.9986 1.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.4700 9.4819 4.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.8500 9.4103 2.00 INE261F09HI0 NABARD 9.49% 21-Feb-15 99.8673 9.4540 600.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.0000 - 100.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.5535 9.6314 400.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 99.9146 9.6985 150.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.3000 9.7192 2.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 99.1857 9.7484 100.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.2400 9.5497 150.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.2000 9.5306 121.00 INE958G08930 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.05% 22-Jun-17 101.0000 - 100.00 INE036A07146 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-18 101.2500 - 2.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.0200 10.7053 10.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.9682 9.5377 300.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.9800 6.6578 80.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 99.5200 9.3208 25.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.4000 0.0000 20.50 INE660A08BI9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.93% 28-Jan-21 99.7700 9.9629 100.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 101.8875 9.3062 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.6500 10.6853 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.3700 9.3685 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.4000 10.3123 3.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 99.8500 9.5595 1.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 99.9000 9.4765 53.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 99.9000 10.7443 2.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 100.1046 9.3074 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.7472 9.4382 144.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 104.1800 10.1120 100.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 99.4944 9.3088 50.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 102.7000 11.4020 70.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 98.1375 9.2793 100.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED - 30-Mar-22 100.0000 - 55.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.2500 - 335.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.4222 9.4020 159.00 INE572F11232 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-23 36.3000 0.0000 137.50 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 106.5000 11.5815 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7000 9.3850 2.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 99.5600 9.5046 9.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.5500 11.6987 4.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 102.7500 9.4672 189.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 101.5000 8.1137 1.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.3300 8.1729 60.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 96.9900 8.5613 20.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 99.5200 10.4220 25.00 FIMMDA ====== INE916D077H5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 30-Apr-12 99.5288 9.6000 500.00 INE261F09CX0 NABARD 10.00% 14-May-12 99.9256 9.9231 100.00 INE121A07CT9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.40% 15-May-12 99.7896 9.9807 300.00 INE115A07AM0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.83% 18-May-12 100.0001 9.7073 1250.00 INE115A07957 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 31-Aug-12 99.1398 10.0273 250.00 INE001A07HK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 19-Nov-12 99.7017 10.0275 250.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.4150 10.0274 190.00 INE493A07040 TATA COFFEE LIMITED 7.00% 29-Dec-12 97.5202 10.4983 0.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 97.2052 11.4818 0.20 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.7252 9.8500 400.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.3113 9.5499 400.00 INE115A07AW9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.85% 07-Jul-13 99.8769 9.8855 50.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 98.1152 9.8800 300.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 111.5379 10.0900 50.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.0041 9.9300 10.00 INE001A07GF3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 20-Jan-14 99.5132 9.7500 50.00 INE721A08612 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.60% 26-Feb-14 103.6776 10.2955 140.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD 9.25% 24-Mar-14 96.5180 11.3265 2.00 INE514E08AB7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 02-Aug-14 99.6069 10.1000 250.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.4572 10.4595 1500.00 INE557F08DU7 NATIONAL HOUSING BANK 9.20% 26-Aug-14 99.5718 10.1289 500.00 INE774D07HP6 M&M FIN SERVICES 10.20% 15-Dec-14 100.4643 9.9383 250.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.7880 9.4300 200.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 99.8500 9.4103 4.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.0000 9.9700 251.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.0100 9.9700 150.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.5535 9.6407 400.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 99.9146 9.7000 150.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS 8.00% 14-Mar-16 100.0000 8.0000 50.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.3000 9.6800 2.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 103.0853 10.2097 70.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.60% 25-Aug-16 100.0000 11.6071 0.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 100.8000 10.4689 70.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 99.2193 9.8670 100.00 INE895D08394 TATA SONS LTD. 9.68% 10-Jan-17 99.2196 9.8670 50.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 99.1857 9.7500 100.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 24-Jan-17 99.4446 9.6800 100.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS 8.00% 14-Mar-17 100.0000 8.0000 50.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.1000 9.5300 117.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.2100 9.7838 100.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.2100 9.7840 50.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.4900 9.3700 9.00 INE043D07AJ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.89% 20-May-17 100.2000 9.8089 15.00 INE036A07146 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-18 101.2500 11.8450 4.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 100.0910 9.3000 50.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 100.0000 10.7126 167.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.9682 9.5400 650.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.9709 9.5400 650.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 56.0795 8.9800 4.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 99.6130 10.5828 0.10 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 101.9000 10.6639 250.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 99.5200 9.3208 25.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 100.4000 10.6407 200.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.7500 11.1715 1.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-21 101.8875 9.3100 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 100.5800 9.4900 44.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.1500 9.4058 10.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.2643 10.3300 311.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.7314 10.2869 254.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 99.8500 9.5600 1.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.15% 29-Jul-21 96.4295 10.7522 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.6400 9.3500 3.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 99.9000 10.7385 4.00 INE752E07IR4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-21 100.1046 9.3100 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.7472 9.4382 94.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.9034 9.4150 50.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 104.1800 9.7500 175.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 99.4944 9.3100 50.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 102.7000 11.4000 70.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.2500 8.1629 345.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.2500 8.1630 15.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 98.1375 9.2800 100.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.2500 9.5922 215.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 99.0000 9.6500 100.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.4222 9.4086 107.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.0700 10.9968 46.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 100.0200 9.5500 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7000 9.3268 2.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 99.6000 9.4900 43.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 99.5600 9.5000 9.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.7000 11.1800 3.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 100.0690 9.3200 50.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 102.7500 9.4688 189.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 101.5000 8.1200 1.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.3300 8.1805 30.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 96.9900 8.5600 140.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 96.9500 8.5200 10.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 100.0300 9.5000 300.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 100.0766 9.3200 50.00 INE752E07IY0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-28 100.0773 9.3200 50.00 INE013A08192 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 28-Feb-22 100.0000 10.7308 15.00 INE020B07GH7 REC -- 27-Mar-27 97.4100 8.4347 0.30 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 104.8000 9.4874 690.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.8500 10.6559 1.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 104.4585 11.0000 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com