Apr 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 547.00 NSE 8185.00 FIMMDA 12276.20 ============= TOTAL 21008.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE455F07212 JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED 12.50% 31-Jan-13 97.0000 9.3200 30.00 INE455F07238 JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED 12.50% 31-Jul-13 101.3465 9.2700 21.00 INE721A08612 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 12.60% 26-Feb-14 99.8000 9.2200 39.00 INE572F11232 TATA SONS LTD 9.98% 04-Oct-15 100.4444 9.8000 100.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 102.1539 9.1600 21.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.8502 10.2500 200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 104.9600 7.7200 1.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 106.5000 10.9400 5.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 103.6776 10.2900 130.00 NSE === INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.95% 11-May-12 99.9635 9.9793 700.00 INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.8892 10.0383 750.00 INE958G07627 RELIGARE FINVEST LTD. 13.70% 19-Jul-12 100.3306 0.0000 1000.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.3654 9.5047 1250.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.66% 18-Oct-14 100.4686 9.3740 650.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 100.0849 9.4400 150.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.8000 9.6652 30.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 99.7000 9.5606 6.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.0664 9.6483 150.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.7431 9.3976 150.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 99.2107 9.7415 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.4923 9.3889 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.4600 9.4539 200.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.5300 9.4438 9.00 INE043D07AJ4 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.89% 20-May-17 100.3000 12.0399 15.00 INE881J08144 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT. LTD. 12.60% 30-Jul-17 99.8000 - 10.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.0000 0.0000 150.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 46.9572 0.0000 15.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.5000 11.4376 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.1000 - 6.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.1495 9.3965 1500.00 INE001A07HA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 20-Jul-21 99.9500 9.5428 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.6329 9.3970 630.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5691 9.3609 106.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.8718 9.4182 204.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.6800 11.5780 6.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 98.6426 9.2494 50.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.4800 10.2163 5.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.0000 11.0100 5.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 103.8700 10.9370 2.00 INE733E07GY4 NTPC STRPP - I 9.00% 25-Jan-23 98.8177 9.1591 23.40 INE733E07GZ1 NTPC STRPP - II 9.00% 25-Jan-24 98.7608 9.1591 73.40 INE733E07HA2 NTPC STRPP - III 9.00% 25-Jan-25 98.7001 9.1593 37.40 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 106.5000 10.7419 1.00 INE733E07HB0 NTPC STRPP - IV 9.00% 25-Jan-26 98.6524 9.1593 23.40 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 99.2310 9.3290 50.00 INE733E07HC8 NTPC STRPP - V 9.00% 25-Jan-27 98.6086 9.1593 23.40 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.2021 9.3102 50.00 FIMMDA ====== INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.95% 11-May-12 99.9635 9.5500 700.00 INE020B08542 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.70% 08-Jun-12 99.8892 9.6139 750.00 INE242A07165 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.15% 10-Jun-12 99.3227 10.8100 50.00 INE958G07627 RELIGARE FINVEST LTD. 13.70% 19-Jun-12 100.3306 11.7500 750.00 INE043D07682 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 07-Sep-12 99.6200 10.0000 500.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.2249 10.3500 100.00 INE001A07DO2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 27-Feb-13 99.6610 9.8603 50.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 98.7170 9.8714 300.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 97.2133 11.4782 0.30 INE667F07394 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.30% 29-Mar-13 100.0960 10.1426 70.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 11-Apr-13 99.6965 9.8800 500.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.3316 9.5300 400.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.3654 9.3698 300.00 INE523E07525 L&T FINANCE 10.15% 23-May-13 100.1678 9.6401 63.00 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 101.2000 9.6000 2.00 INE523E07517 L&T FINANCE 9.96% 04-Sep-13 99.9892 9.9500 250.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD 9.25% 24-Mar-14 97.4940 10.7308 0.20 INE721A07BC4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.40% 27-Jul-14 100.6599 10.0458 100.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.66% 18-Oct-14 100.4686 9.3860 650.00 INE556F09262 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.38% 26-Dec-14 99.9167 9.3776 200.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 100.0000 8.0000 550.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 08-Apr-15 100.0000 9.9000 1500.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.4444 9.8000 500.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 100.0849 9.4400 150.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.5000 9.7600 30.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.0664 9.6500 150.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 100.4196 11.0000 100.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 101.4000 11.3600 2.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.60% 25-Aug-16 100.0000 11.6067 0.10 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.7431 9.3975 150.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 19-Jan-17 99.2107 9.7431 100.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.56% 24-Jan-17 99.6292 9.6300 250.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.28% 15-Feb-17 99.4923 9.3900 50.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.5300 9.4438 9.00 INE036A07138 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-17 100.5090 11.0000 100.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 98.8200 9.7492 150.00 INE694C08039 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 100.1000 11.8600 40.00 INE036A07146 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-18 100.5895 11.0000 100.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 95.4577 9.2800 200.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 99.7643 10.5514 0.30 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.1500 10.6200 150.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.1000 11.2500 1.50 INE660A08BH1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.93% 22-Dec-20 96.2977 10.5831 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.1495 9.4000 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.8502 10.2369 200.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.15% 29-Jul-21 97.4241 10.5807 200.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.6329 9.4000 200.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.2706 9.4600 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5691 9.3600 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 101.8718 9.4200 200.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.6800 11.5700 4.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 98.3227 9.2500 50.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 98.6426 9.2500 50.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.4800 10.2026 5.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 99.6500 9.6500 50.00 INE018A08AI2 LARSEN TOUBRO LTD. 9.75% 11-Apr-22 100.0000 9.7493 37.80 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.0500 9.4600 46.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.0000 9.4700 3.00 INE733E07GY4 NTPC STRPP - I 9.00% 25-Jan-23 98.8177 9.1672 23.40 INE733E07GZ1 NTPC STRPP - II 9.00% 25-Jan-24 98.7608 9.1668 73.40 INE733E07GZ1 NTPC STRPP - II 9.00% 25-Jan-24 100.6163 9.3371 50.00 INE752E07JK7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-24 99.2310 9.3439 50.00 INE733E07HA2 NTPC STRPP - III 9.00% 25-Jan-25 99.2310 10.2768 50.00 INE733E07HA2 NTPC STRPP - III 9.00% 25-Jan-25 98.7001 9.1677 37.40 INE733E07HB0 NTPC STRPP - IV 9.00% 25-Jan-26 98.6524 9.1674 23.40 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.4500 9.1488 2.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.3200 9.4000 101.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.7000 11.1800 22.00 INE752E07JM3 POWER GRID CORP. INE752E07JM3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-26 99.2310 10.2768 50.00 INE733E07HC8 NTPC STRPP - V 9.00% 25-Jan-27 98.6086 9.1671 23.40 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.3800 8.1745 30.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP -- 05-Mar-22 98.7500 8.4100 12.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.1200 9.3230 150.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.0800 10.7211 10.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.8500 10.7536 4.00 ===============================================================================================