Apr 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1480.00 NSE 4907.70 FIMMDA 8934.00 ============= TOTAL 15321.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 104.0000 11.6800 17.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.9500 9.7400 10.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.0000 9.9800 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.7153 9.1500 93.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 101.5094 8.9500 50.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 96.4250 9.4000 450.00 INE660A08BH1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.93% 22-Dec-20 96.4254 10.5600 50.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 101.5918 8.9600 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 1.7900 6.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.7922 10.2500 200.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.15% 29-Jul-21 97.5572 10.5600 200.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 101.6788 8.9700 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.8500 8.0600 2.00 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II - 05-Mar-22 99.1500 8.2200 12.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.0700 8.0500 150.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.0000 8.5200 40.00 NSE === INE115A07809 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.55% 28-Jun-12 99.5534 10.1376 50.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 99.7261 9.8477 800.00 INE115A07973 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 14-Sep-13 97.9887 9.8992 500.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.1846 9.7900 500.00 INE514E08AB7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 02-Aug-14 99.5920 9.2623 500.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.8923 9.6411 300.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.7500 9.3935 20.00 INE008I07262 COX AND KINGS LTD 11.25% 06-Oct-14 100.0000 13.9134 20.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0535 9.7269 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0143 9.4970 200.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.7753 9.7524 55.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 23-Feb-15 100.0183 9.6584 250.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.4500 - 7.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.9538 9.4782 150.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.3378 9.7000 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 99.5179 9.4826 42.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.3200 9.5275 4.00 INE958G08930 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.05% 22-Jun-17 100.7500 14.6764 50.00 INE694C08039 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 100.0000 11.7554 20.00 INE261F09EQ0 NABARD 0.00% 01-Aug-18 57.8714 0.0000 11.40 INE018E08037 SBICPSL 9.85% 28-Mar-19 101.9000 - 2.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 96.4250 11.1534 450.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.5000 0.0000 22.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.3000 11.3495 26.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.1500 9.3965 55.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.4800 10.2990 8.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5096 9.3709 166.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 98.7500 10.9472 11.00 INE077A09047 DENA BANK RESET 30-Sep-21 99.2500 9.3043 4.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1700 9.3769 55.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 07-Dec-21 101.0000 0.0000 11.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.8000 8.0683 5.80 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 100.6500 7.8942 4.00 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II - 05-Mar-22 98.4000 8.3389 10.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 100.0000 - 1.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.2000 - 53.00 INE305A09174 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 19-Apr-22 100.5000 - 18.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 93.7623 9.3106 50.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 95.6897 9.4858 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.8000 9.3715 3.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 96.2400 8.6545 2.50 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 99.8411 9.2600 150.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 102.1500 - 20.00 FIMMDA ====== INE115A07809 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.55% 28-Jun-12 99.5534 9.2702 50.00 INE245A07135 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-12 99.6748 9.1500 15.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 98.7270 8.4000 300.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 99.7098 9.8600 500.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 97.7100 10.2493 100.00 INE667F07493 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.41% 28-Jun-13 100.0893 10.2510 50.00 INE115A07973 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 14-Sep-13 97.9887 9.9200 500.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.1846 9.8000 500.00 INE721A07BC4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.40% 27-Jul-14 100.7499 10.0000 100.00 INE514E08AB7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.10% 02-Aug-14 99.5920 10.2500 500.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.8923 9.6544 300.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.6965 9.4243 20.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 100.0936 9.6500 20.00 INE916D074M2 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.20% 20-Sep-14 100.3909 9.9510 1.00 INE881J07CS1 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT. LTD. 11.35% 25-Nov-14 105.3361 10.8550 1.00 INE556F09262 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.38% 26-Dec-14 99.9700 9.3500 200.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0535 9.7300 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0376 9.4981 200.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.7753 9.7550 50.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.7000 9.7900 5.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 23-Feb-15 100.0183 9.6691 250.00 INE894F07527 ZERO COUPON SECURED NCD LOC 0.00% 02-Mar-15 101.7483 10.8500 1.00 INE296A07591 BAJAJ FINANCE LIMITED -- 02-Mar-15 101.0527 9.8500 1.00 INE580B07265 GRUH FINANCE LIMITED 9.80% 02-Mar-15 99.8187 9.8500 1.00 INE071G08353 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 02-Mar-15 101.5229 9.5300 1.00 INE347N07017 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE - 30-Mar-15 100.4057 11.9000 130.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.0000 9.9700 200.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.4500 9.8000 7.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 97.9538 9.4875 150.00 INE347N07025 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE - 30-Sep-15 100.3997 11.9000 230.00 INE347N07033 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE - 30-Mar-16 100.4014 11.9000 240.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.3378 9.7061 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.7153 9.1500 285.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 99.6500 9.7500 100.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.3400 9.7480 25.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.2800 9.7644 4.00 INE036A07138 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-17 100.6868 10.9500 100.00 INE694C08039 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 100.1000 11.8600 20.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jun-18 100.5600 11.3000 2.00 INE261F09EQ0 NABARD 0.00% 01-Aug-18 58.0386 9.0300 11.40 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 101.5094 8.9500 100.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.5000 11.2200 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.9000 11.1551 1.00 INE660A08BH1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.93% 22-Dec-20 96.4254 10.5500 150.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 101.5918 8.9600 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.3200 9.3800 65.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.7922 10.2468 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 100.7000 10.2700 4.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.68% 25-Jul-21 98.6610 9.8900 100.00 INE871D07MH7 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.68% 25-Jul-21 98.5740 9.9000 50.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 100.0000 10.5400 5.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.15% 29-Jul-21 97.5572 10.5500 400.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5096 9.3807 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.6000 9.3600 16.00 INE077A09047 DENA BANK RESET 30-Sep-21 99.0500 9.4300 2.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3000 9.3600 55.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1700 9.3700 50.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 104.7700 9.6500 1.00 INE752E07JH3 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-21 101.6788 8.9600 100.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 99.3641 9.3000 39.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.0100 7.9000 400.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.1000 8.0360 8.70 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.8000 8.0000 5.80 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 100.6500 7.9062 4.00 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II AND - 05-Mar-22 98.4000 8.3300 31.00 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II AND - 05-Mar-22 99.1500 8.2200 24.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.5000 9.5408 1.00 INE018A08AI2 LARSEN TOUBRO LTD. 9.75% 11-Apr-22 100.0000 9.7487 50.00 INE053F09GM5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-23 93.7623 9.3100 50.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 95.6897 9.3100 50.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 91.1000 10.8700 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.6000 9.3400 2.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.1500 9.4200 3.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 102.7662 9.4666 200.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.0000 8.0600 150.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.4000 8.1732 5.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.6564 8.4741 12.10 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 99.8411 9.2600 100.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 99.8420 9.2600 50.00 INE020B07GH7 8.12 -FOR CATEGORIES I II AND 8.32% 27-Mar-27 98.5000 8.3005 45.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.1400 9.3200 100.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.1200 9.3200 50.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.4000 9.3068 700.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 97.2593 9.5168 30.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com