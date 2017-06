Apr 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1406.00 NSE 14742.50 FIMMDA 16491.80 ============= TOTAL 32640.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.6858 9.8200 900.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.3800 9.5200 16.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.2473 9.8000 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.2300 10.7000 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.3801 10.1500 150.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.6200 9.3600 20.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-22 39.8400 9.8600 75.00 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II - 05-Mar-22 98.7500 8.2700 52.50 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.1700 9.6200 16.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.4000 10.9300 2.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.5100 8.0000 29.50 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.0000 8.3000 41.00 NSE === INE043D08DE7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 04-May-12 99.5853 9.9439 1450.00 INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.95% 11-May-12 99.9727 9.9297 2900.00 INE001A07GR8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.95% 17-May-12 99.9688 9.8970 5000.00 INE001A07GK3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 18-May-12 99.9431 9.9005 200.00 INE115A07809 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.55% 28-Jun-12 99.6076 9.8691 500.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.3315 9.8429 500.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 99.7461 9.8253 100.00 INE115A07973 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 14-Sep-13 98.0085 9.8891 500.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.8781 9.7875 50.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.1909 9.7899 250.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.8491 9.3541 150.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1216 9.6968 100.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 23-Feb-15 100.0414 9.6483 250.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 04-Mar-15 100.2913 9.6600 450.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.4381 - 11.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 100.3000 9.6327 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.8158 9.3848 150.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-17 100.9000 11.4521 2.00 INE261F09HE9 NABARD DBSR XII 9.18% 07-Feb-17 99.6384 9.2487 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.7175 9.3846 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.6600 9.3976 3.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.2500 9.4151 20.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.7300 9.0361 60.00 INE018E08037 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT. 9.85% 28-Mar-19 101.8600 - 3.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 104.0000 0.0000 30.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.3000 0.0000 4.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.9500 11.3874 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 105.2000 10.6302 10.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.7500 9.3063 10.00 INE039A09NJ7 IFCI LTD 10.50% 01-Aug-21 100.7800 10.3455 0.40 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.8751 9.3109 314.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 101.0700 10.2111 1.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 100.5897 9.2650 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1813 9.3681 507.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-22 39.8400 0.0000 75.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 102.0000 7.6949 4.00 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II - 05-Mar-22 98.5500 8.3158 4.50 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.5000 10.2121 100.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 100.4800 - 1.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.2000 - 5.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.6200 9.3076 10.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 88.6500 11.7384 5.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 106.0000 10.7519 2.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.3000 8.0579 45.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.1000 8.4246 5.10 INE134E08EN1 UNSECURED REDEEMABLE NON-CONVERTIB 9.66% - 100.6078 - 600.00 INE202B08397 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 100.0000 - 6.00 FIMMDA ====== INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.2800 9.3039 100.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.3000 9.3216 600.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 106.2800 9.3200 250.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.2000 10.7400 10.00 INE043D08DE7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 04-May-12 99.5853 9.5000 1450.00 INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.95% 11-May-12 99.9727 9.4728 2900.00 INE001A07GR8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.95% 17-May-12 99.9813 9.4500 3000.00 INE001A07GK3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 18-May-12 99.9431 9.4556 200.00 INE115A07809 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.55% 28-Jun-12 99.6076 9.4682 500.00 INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.3315 9.5600 500.00 INE916D076H7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.30% 29-Mar-13 99.7771 10.5000 50.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 11-Apr-13 99.7461 9.8177 100.00 INE069A08020 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 7.90% 10-May-13 97.8171 10.1500 200.00 INE774D07FW6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.47% 17-Jun-13 100.2061 10.2000 70.00 INE296A07310 BAJAJ FINANCE LTD 10.20% 05-Jul-13 99.9092 10.2000 100.00 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 101.3200 9.4900 3.00 INE115A07973 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 14-Sep-13 98.0085 9.9000 500.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.8781 9.8000 50.00 INE115A07981 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.48% 27-Sep-13 98.1909 9.8000 250.00 INE774D07HK7 M&M FIN SERVICES 0.00% 04-Dec-13 85.3341 10.2000 3.00 INE774D07HL5 M&M FIN SERVICES 0.00% 17-Dec-13 85.3493 9.9600 63.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 6.85% 22-Jan-14 98.6116 7.6800 56.50 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.8491 9.3600 150.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 26-Nov-14 99.9923 9.7500 50.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.1219 20.1500 65.00 INE556F09262 RURAL ELECTRIFICATION CORP. LTD. 9.38% 26-Dec-14 100.1027 9.2900 50.00 INE721A07CM1 IL&FS 10.30% 29-Dec-14 76.9222 10.2000 60.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1216 9.7000 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1302 9.4500 150.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.1391 9.2900 50.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 23-Feb-15 100.0414 9.6591 250.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 04-Mar-15 100.3155 9.7700 450.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 04-Mar-15 100.3168 9.7700 100.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.3883 9.8200 511.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.6858 9.7000 100.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 100.3000 9.6300 50.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 100.8151 9.3775 50.00 INE872A07PW3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 12-Jan-17 100.9000 11.4500 2.00 INE261F09HE9 NABARD DBSR XII 9.18% 07-Feb-17 99.6384 9.2594 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.9048 9.3300 200.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 99.6425 9.4000 100.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.3400 9.7480 16.00 INE036A07138 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-17 101.1000 10.8390 100.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.0060 9.8700 500.00 INE036A07146 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-18 100.4456 11.0325 400.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.9000 9.3500 6.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.2500 9.3900 20.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.7200 9.0725 60.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.1500 10.6200 80.00 INE114A07703 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.72% 30-Apr-20 96.3608 8.7200 1.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.2349 8.7000 3.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.3100 9.3200 12.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.2622 10.1600 150.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2900 9.2551 351.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.6200 9.3620 42.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 99.4000 10.8300 2.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 100.5897 9.2600 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8092 9.2700 514.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.1279 9.4100 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.2500 8.0132 1.90 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II - 05-Mar-22 98.7000 8.2900 99.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.5000 10.2000 100.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.8500 10.1500 1.00 INE018A08AI2 LARSEN TOUBRO LTD. 9.75% 11-Apr-22 100.0000 9.7485 2.20 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 100.6200 9.3600 10.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 88.6500 11.2600 10.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 103.2407 9.4066 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.0000 8.0600 29.50 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India