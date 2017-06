Apr 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7361.50 NSE 4982.20 FIMMDA 18549.40 ============= TOTAL 30893.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07IF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 19-Apr-13 100.1774 9.6000 1000.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.6100 9.4800 50.00 INE575M07015 METROPOLITAN INFRAHOUSING PRIVATE 13.65% 12-Nov-14 104.0000 11.6700 10.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.3035 9.6600 500.00 INE895D08402 TATA SONS LTD. 9.78% 28-Feb-15 100.2597 9.6400 1000.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.8090 9.6400 800.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.2463 9.6000 450.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.5700 9.4700 6.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.0000 9.8700 300.00 INE043D07AM8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.77% 16-Oct-17 100.0000 9.7400 2000.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 109.9200 7.1700 3.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.6500 10.8900 4.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.7948 10.0300 700.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 98.3500 11.0200 140.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.0000 11.7000 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 102.3500 7.8400 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.5000 8.1200 100.00 INE572F11240 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-24 33.1350 9.8300 152.50 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-25 30.1800 9.8300 16.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.8000 10.8700 4.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 102.9000 7.7600 5.50 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.1000 8.3300 19.00 NSE === INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.95% 11-May-12 99.9916 9.6334 750.00 INE043D08CM2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.53% 29-Jul-12 99.4150 9.8744 900.00 INE043D07641 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 14-Aug-12 96.9996 9.9697 200.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 98.2684 9.7569 100.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.9545 9.7273 250.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.3403 9.7641 100.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.8300 9.3547 30.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.9300 - 108.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.0000 - 100.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.6500 11.0326 2.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 09-Feb-16 100.2173 9.5983 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.0000 9.5417 10.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 08-Mar-16 100.4027 9.6000 50.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 101.4000 - 2.40 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.0728 9.3179 250.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.1500 9.2693 2.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.4569 9.5628 255.00 INE437A07088 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED- - 22-Mar-17 100.0000 - 10.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9000 9.2809 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 56.0000 0.0000 0.90 INE018E08037 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT. 9.85% 28-Mar-19 102.2000 - 50.00 INE722A08057 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 15-Mar-19 100.0000 - 1.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 105.2000 0.0000 250.00 INE721A08927 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 03-May-20 98.9200 12.4193 1.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.3700 9.3049 2.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 101.0600 10.8098 2.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 10-Jun-21 102.9501 9.3862 120.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.7576 9.2965 195.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0588 9.2809 297.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 98.9500 10.9122 1.00 INE039A09NV2 IFCI LTD 10.50% 31-Oct-21 100.0000 10.4752 10.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.8716 9.2581 50.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.5400 11.6013 125.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.2000 7.8583 1.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.1890 9.3991 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP. - 05-Mar-22 98.7500 8.2850 2.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.5000 10.2117 200.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.40% 30-Mar-22 99.3500 - 7.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.4000 - 4.00 INE305A09174 TOURISM FINANCE CORPORATION OF IND 9.65% 19-Apr-22 100.8000 - 50.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 103.2700 9.7241 9.00 INE572F11240 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI - 31-Jan-24 33.1350 0.0000 152.50 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI - 31-Jan-25 29.7360 0.0000 14.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 91.5500 11.2537 71.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.0798 9.4630 5.60 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.6500 10.1702 5.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.0158 9.2979 100.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 100.2000 - 29.80 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.5400 9.4050 5.00 FIMMDA ====== INE668E08047 HERO CYCLES LIMITED 11.00% 11-Jun-12 100.1997 9.5000 500.00 INE043D08CM2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 7.53% 29-Jul-12 99.4150 9.5000 900.00 INE043D07641 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 14-Aug-12 96.9996 9.6498 400.00 INE958G07510 RELIGARE FINVEST LTD 11.00% 15-Aug-12 99.9563 10.7289 50.00 INE043D07682 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.60% 07-Sep-12 99.7885 9.6000 500.00 INE660A07EE4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.40% 19-Nov-12 98.9460 10.1600 200.00 INE043D08797 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 1.83% 04-Dec-12 100.0435 10.1426 240.00 INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 98.6986 9.7128 2.00 INE001A07IF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 19-Apr-13 100.1774 9.6065 1000.00 INE916D078M3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.15% 26-Apr-13 100.0598 9.6969 350.00 INE976I07AS5 TATA CAPITAL LTD 0.00% 16-May-13 104.5957 9.9726 220.00 INE774D07HA8 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 0.00% 16-May-13 90.2946 - 115.00 INE523E07525 L&T FINANCE 10.15% 23-May-13 100.2241 9.5223 15.00 INE296A07310 BAJAJ FINANCE LTD 10.20% 05-Jul-13 100.2003 9.9419 250.00 INE774D07GE2 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERV 10.00% 08-Aug-13 100.0560 9.3839 200.00 INE115A07940 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.40% 18-Aug-13 98.2684 9.7775 100.00 INE115A07BF2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 14-Sep-13 99.9418 9.7586 450.00 INE916D079M1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.15% 27-Sep-13 100.2185 9.2846 200.00 INE043D07211 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.48% 28-Sep-13 98.6100 9.4763 50.00 INE115A07BK2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.02% 08-Nov-13 100.1454 9.8307 250.00 INE916D074O8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.33% 08-Nov-13 100.3750 9.3241 250.00 INE134E08BF3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.40% 28-Nov-13 102.7340 9.4058 150.00 INE115A07AF4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 20-Dec-13 99.3403 9.7818 100.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 101.2454 9.3519 100.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.8000 9.3740 25.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.7500 9.3986 5.00 INE895D08386 TATA SONS LTD. 9.84% 08-Dec-14 100.3035 9.6574 500.00 INE523E07632 L&T FINANCE 10.04% 15-Dec-14 99.9405 10.0800 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.3500 9.3500 38.00 INE895D08402 TATA SONS LTD. 9.78% 28-Feb-15 100.2597 9.6500 1000.00 INE324A07054 JINDAL SAW LTD 10.75% 08-Apr-15 101.1452 10.7000 1000.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.9300 9.6000 408.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.9071 9.6100 330.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.0000 9.7000 1050.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.5500 9.2200 9.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.2173 9.6000 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.0000 9.5422 10.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.4027 9.6000 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.0902 9.3250 150.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.0158 9.3250 50.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.1100 9.2753 1.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.4569 9.7159 250.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.5400 9.6936 6.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.6000 9.2400 3.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.0000 9.8600 600.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.0400 9.8530 400.00 INE043D07AM8 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.77% 16-Oct-17 100.0000 10.0882 2000.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jun-18 100.9000 11.2199 1.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.8751 9.3600 61.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.9000 9.2400 2.00 INE722A08057 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 15-Mar-19 100.0000 11.8300 1.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.2500 10.6000 60.00 INE114A07695 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 23-Apr-20 97.1096 8.7500 36.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 96.8300 8.7000 30.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 100.3462 9.3500 20.00 INE202B08371 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 11.00% 31-Mar-21 101.0600 10.8000 2.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 102.5851 9.4500 120.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 102.9501 9.3958 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.7576 9.3000 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.1006 9.2500 90.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.1600 9.2600 5.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.3302 9.9800 650.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6759 10.0900 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0588 9.2900 327.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3700 9.2400 30.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 98.3500 11.0100 140.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.8700 10.2500 15.00 INE514E08AG6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.38% 29-Sep-21 101.3500 9.1373 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.1900 9.2100 83.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0400 9.2600 20.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.5400 11.5900 225.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.1897 9.4000 100.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 30-Jan-22 100.1890 9.4000 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.7000 8.0857 110.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.5000 8.1244 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP - 05-Mar-22 98.7500 8.2800 2.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.5000 10.2100 200.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.4000 9.5603 3.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 88.9500 11.2100 59.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 90.1000 11.0300 6.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.0158 9.3000 100.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.0000 8.3100 37.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 99.6300 8.0062 15.40 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.9500 9.0212 107.00 INE954K08030 AIR INDIA LTD 10.05% 27-Sep-31 105.5400 9.4063 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5000 10.9241 500.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 106.5000 10.9241 200.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM - 31-Dec-99 100.0000 12.8800 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India