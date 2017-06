Apr 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 289.90 NSE 4595.30 FIMMDA 8648.20 ============= TOTAL 13533.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 101.6589 10.0500 8.00 ine081a08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 107.8460 2.6800 8.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.1523 10.0200 49.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.6700 8.0900 75.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.40% 30-Mar-22 106.9000 10.2600 25.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.2500 9.6100 32.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 29.7360 9.9600 14.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.0000 9.2900 5.50 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 102.9500 7.7500 21.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.8300 8.4200 52.40 NSE === INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.95% 11-May-12 99.9833 9.8280 500.00 INE557F09476 NATIONAL HOUSING BANK 7.04% 14-May-13 98.3358 8.7184 450.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 100.1964 9.3555 200.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.5870 9.5200 100.00 INE261F09GF8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.74% 30-May-14 99.9543 9.7276 1000.00 INE556F09221 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.40% 10-Aug-14 99.7099 9.5006 200.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.3500 9.3551 192.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.9300 - 173.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.5900 11.0574 9.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 99.9319 9.3480 5.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 95.9500 9.2779 1.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 100.9300 9.4586 2.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.64% 15-Dec-16 101.0100 9.3314 50.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.4531 9.5630 750.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.6500 9.4101 12.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jul-18 101.2300 12.5396 1.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.8951 9.3561 61.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 109.2200 9.3493 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 56.1850 0.0000 20.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 99.5600 10.4792 10.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.7000 0.0000 3.50 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.0000 - 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.3000 10.7198 61.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.0000 10.2214 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.0200 9.2622 27.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.9374 9.3009 301.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.5859 9.3031 387.00 INE121A08MD0 CHOLAMANADALAM 12.50% 07-Dec-21 101.2500 0.0000 19.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.7000 8.0828 4.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP. - 05-Mar-22 98.9500 8.2543 2.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.8300 10.1574 8.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.6000 - 13.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.9700 9.3492 5.70 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.2000 8.4149 1.20 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 99.8500 - 15.40 FIMMDA ====== INE001A07GQ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.95% 11-May-12 99.9833 9.4000 500.00 INE094A07020 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.35% 04-Dec-12 98.6668 9.7797 20.00 INE557F09476 NATIONAL HOUSING BANK 7.04% 14-May-13 98.3358 9.9300 450.00 INE261F09FW5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.50% 07-Mar-14 100.1723 9.3690 200.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Mar-14 100.5870 9.5200 270.00 INE261F09GF8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.74% 30-May-14 99.9543 9.7806 1000.00 INE261F09CZ5 NABARD 10.05% 11-Jun-14 101.1511 9.4019 100.00 INE556F09221 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.40% 10-Aug-14 99.7099 9.7302 200.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.3500 9.3551 192.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.9300 9.6000 143.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.5900 9.1801 9.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 99.9319 9.3496 5.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.0200 9.5355 10.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 100.9168 9.9700 150.00 INE465A07048 BHARAT FORGE LIMITED 10.75% 28-Apr-16 100.9188 10.6500 250.00 INE115A07BO4 LIC HOUSING FIN 9.75% 30-Nov-16 100.8400 9.5500 2.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.1000 9.2778 1.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 101.0911 9.9700 350.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.4531 9.7164 500.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.2000 9.6500 100.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.6200 9.3200 17.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.6200 9.3300 11.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 101.1200 9.5600 15.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.0450 9.8500 4.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.0000 9.8404 500.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 100.5980 9.1700 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.8951 9.3500 61.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LIMITED 11.30% 15-Dec-18 109.2200 9.3500 5.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 99.5600 10.4792 10.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 101.4121 9.3500 7.50 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 102.6051 9.4468 50.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.8500 9.2800 34.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 102.1523 10.0100 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4271 9.2301 204.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2491 9.2500 100.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.5859 9.3050 325.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 103.0400 9.2100 117.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 100.0200 9.1940 911.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.90% 11-Jan-22 103.8800 11.1900 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 101.2500 8.0110 830.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.5000 8.1245 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.7000 8.0900 4.50 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.7800 10.1600 18.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.5000 9.5400 50.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 101.1100 9.2682 64.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 101.2852 9.1500 50.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 101.3473 9.1500 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.9700 9.3492 5.70 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 100.7550 9.2369 100.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.1344 9.2913 85.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.3000 8.4000 23.50 INE752E07IZ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-29 101.5414 9.1500 50.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 101.5814 9.1500 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.8046 11.0500 220.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.7500 10.6800 60.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.0000 10.9000 13.00 ===============================================================================================