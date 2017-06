Apr 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1298.50 NSE 3315.50 FIMMDA 8640.40 ============= TOTAL 13254.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 99.8330 9.5300 750.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.7003 9.6800 58.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LTD 12.25% 13-Sep-16 93.0000 13.9100 2.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.33% 17-Feb-17 100.0800 9.2900 3.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.8097 9.6700 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 56.7500 8.8400 0.90 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.0000 9.6500 8.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.7000 10.8900 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.9744 10.0400 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.6700 8.0900 29.50 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II - 05-Mar-22 99.0200 8.2400 0.20 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.1900 9.6100 19.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.9000 9.1100 8.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 99.4000 10.9300 4.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8000 40.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.8300 8.3100 14.90 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 100.5000 8.0600 10.00 NSE === INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.3289 9.9954 500.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 24-Aug-12 121.5444 10.0713 350.00 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Mar-14 100.5633 9.5300 100.00 INE401G08030 ANDHRA PRADESH POWER GENERATION CO 8.40% 22-Mar-14 96.9000 10.2574 9.00 INE261F09GF8 NABARD 9.74% 30-May-14 99.9209 9.7464 200.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.4000 9.3325 3.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.9463 9.3570 50.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.9252 9.3572 50.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.9300 - 53.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 100.0515 9.4499 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 16-Apr-15 100.0000 - 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.0575 9.4440 100.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.30% 23-Jun-15 96.4441 9.6276 50.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.1280 11.2449 50.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 95.4300 9.4009 2.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 09-Sep-16 100.9600 11.4103 2.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.5562 9.5353 515.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.6800 9.4012 17.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 101.2100 - 15.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 61.4020 0.0000 80.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 96.0500 9.5385 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.7000 0.0000 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.0000 11.3818 1.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.9989 9.3369 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2500 9.2549 49.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.6162 9.2981 325.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.2200 - 100.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 90.2300 11.4724 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.9500 9.3512 7.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 101.2300 9.2779 15.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.7700 8.4645 21.00 FIMMDA ====== INE115A07718 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.45% 21-Jul-12 99.3289 9.7001 500.00 INE001A07EV5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 24-Aug-12 121.5444 9.7500 350.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.4465 9.6600 14.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 98.7800 10.1133 300.00 INE216A07045 BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED 8.25% 22-Mar-13 97.2946 11.4422 0.20 INE001A07GJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.90% 11-Mar-14 100.5633 9.5300 100.00 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD 9.25% 24-Mar-14 97.4000 10.8000 0.10 INE089A08051 DR. REDDY'S LABORATORIES LTD 9.25% 24-Mar-14 96.3900 11.4287 0.10 INE261F09GF8 NABARD 9.74% 30-May-14 99.9209 9.7000 200.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 99.8330 9.5500 750.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.3100 9.4404 14.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.4000 9.3325 6.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.9463 9.3600 50.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.9252 9.3600 50.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.7020 9.6900 161.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.7003 9.6900 50.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.51% 15-Apr-15 100.0515 9.4500 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 16-Apr-15 100.0000 9.7000 250.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 98.0575 9.4705 100.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.30% 23-Jun-15 96.4441 9.6350 50.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.2638 9.3000 5.00 INE872A07PK8 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.75% 09-Sep-16 100.9600 11.4000 2.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 100.3981 9.6500 50.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.5562 9.3870 268.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.2838 9.4600 100.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.4800 9.3700 13.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.7331 9.6700 100.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.0000 9.8404 500.00 INE694C08039 THE LAKSHMI VILAS BANK LIMITED 11.40% 10-Feb-18 100.7500 11.2219 30.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 109.4700 9.2300 8.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 102.0500 9.2500 6.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 95.6015 9.2553 100.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 102.2500 10.6000 190.00 INE134E08CK1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 1.79% 20-Nov-19 105.7947 9.2400 50.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 96.8215 9.3400 200.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.7500 11.1700 0.50 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.9744 10.0400 250.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 01-Aug-21 99.9989 9.3400 100.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.2500 9.2600 46.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.3400 9.2400 17.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.6162 9.3000 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3664 9.3400 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9315 9.2571 1.00 INE695A09087 UNITED BANK OF INDIA 9.20% 28-Dec-21 100.0500 9.1929 911.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.2400 8.0100 830.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.8061 8.0793 18.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.6500 8.1073 460.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 100.6000 7.9100 20.00 INE202B08405 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 11.00% 27-Mar-22 100.2143 10.9500 150.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.2300 9.5900 140.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.2200 9.5959 16.00 INE134E08EO9 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.48% 15-Apr-22 101.1500 9.2857 64.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 90.1000 11.0300 6.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.9000 9.1100 4.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.9500 9.2932 7.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 100.6900 9.3534 97.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.7500 8.4000 18.50 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.3000 8.0900 0.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 108.0500 10.6500 150.00 INE476A09223 CANARA BANK RESET 31-Dec-99 98.5742 9.2800 16.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com