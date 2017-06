Apr 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1264.00 NSE 11126.30 FIMMDA 17919.70 ============= TOTAL 30310.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE660A07EF1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.08% 09-Nov-12 98.7934 10.3000 250.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.2000 9.4300 44.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.8500 9.5400 2.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5389 9.7200 300.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-21 44.2000 9.7600 2.50 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 110.4800 0.0000 10.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.7600 9.3100 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.3841 10.1100 400.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 101.6000 11.5900 40.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-22 40.4600 9.7100 94.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.6000 7.9700 50.00 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II - 05-Mar-22 98.8000 8.2800 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 101.2500 10.6700 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.5200 8.0000 50.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 102.9000 7.7600 2.50 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.8500 8.3200 16.00 NSE === INE043D07591 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.93% 28-May-12 99.9263 10.3297 400.00 INE910H08012 CAIRN INDIA LIMITED 8.35% 12-Jul-12 99.5673 10.3692 250.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.3351 9.6813 504.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 98.6232 10.3181 650.00 INE001A07DV7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 31-Mar-13 100.1185 9.6277 500.00 INE001A07IF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 19-Apr-13 100.1250 - 500.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.8164 9.5389 750.00 INE557F09476 NATIONAL HOUSING BANK 7.04% 14-May-13 98.3029 8.7681 1000.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 99.0572 9.4371 100.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.7916 9.3940 50.00 INE261F09GF8 NABARD 9.74% 30-May-14 99.9171 9.7496 1500.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 99.8570 9.7472 2000.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 99.7997 9.5535 500.00 INE261F09GT9 NABARD 9.66% 18-Oct-14 100.3137 9.4435 50.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.2703 9.6236 200.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 99.5971 9.5747 500.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.3000 9.6201 40.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.4700 9.3017 30.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.8350 - 115.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 16-Apr-15 100.2500 - 2.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.9000 9.6499 2.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 101.2523 9.2929 150.00 INE115A07395 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 15-Jan-17 98.4000 9.5087 3.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 06-Feb-17 102.4705 9.5999 250.00 INE261F09HE9 NABARD DBSR XII 9.18% 07-Feb-17 99.5594 9.2685 100.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.4200 9.4987 76.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 10.25% 30-Mar-17 103.2500 9.3885 2.00 INE053A08073 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 99.8311 - 150.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.0000 - 250.00 INE881J08144 SREI EQUIPMENT FINANCE PVT. LTD. 12.60% 30-Jul-17 100.0000 14.0341 2.00 INE160A09199 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 18-Jan-18 100.4500 9.4387 1.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 11.25% 04-Sep-18 108.4000 9.4081 1.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 107.4000 9.2451 2.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.3377 9.9974 36.00 INE018E08037 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT. 9.85% 28-Mar-19 102.0300 - 4.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 97.3500 9.4017 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.6000 0.0000 1.00 INE572F11216 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-21 44.2000 0.0000 2.50 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 98.0000 10.4092 1.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.15% 29-Jul-21 99.5200 10.2150 11.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.4517 9.3809 176.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7750 9.2796 5.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 101.7168 11.5691 47.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 102.3700 11.4563 51.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN - 31-Jan-22 40.4600 0.0000 94.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.3000 8.1431 4.80 INE238A08278 AXIS BANK LIMITED RESET 06-Feb-22 99.1000 9.6310 1.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 99.0800 9.1327 5.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.7200 10.1744 28.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.3700 - 5.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 99.9500 8.7946 1.00 INE043D08DO6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 08-Jul-25 96.2500 9.2954 3.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.8000 8.3391 10.00 INE753F07046 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% - 103.2000 - 9.00 FIMMDA ====== INE909H07172 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 8.00% 28-May-12 99.7838 9.7532 500.00 INE043D07591 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.93% 28-May-12 99.9263 9.8500 400.00 INE910H08012 CAIRN INDIA LIMITED 8.35% 12-Jul-12 99.5673 9.9774 350.00 INE242A07223 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.00% 24-Jul-12 99.3351 9.7700 500.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 98.6232 10.1068 650.00 INE660A07EF1 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.08% 09-Nov-12 98.7934 10.0724 250.00 INE043D07823 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.65% 06-Dec-12 99.5805 10.1987 1000.00 INE001A07IF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 19-Apr-13 100.0855 9.6903 1500.00 INE001A07IF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 19-Apr-13 100.1185 9.6565 500.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.7815 9.6002 750.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.8164 9.5668 750.00 INE557F09476 NATIONAL HOUSING BANK 7.04% 14-May-13 98.3029 10.0300 1000.00 INE134E08BJ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 16-Feb-14 99.0572 9.4400 100.00 INE053F09FW6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.49% 30-Mar-14 98.7916 9.4005 50.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 99.9714 9.4000 20.00 INE261F09GF8 NABARD 9.74% 30-May-14 99.9171 9.7500 1500.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 99.8570 9.8500 2000.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 99.7997 9.7236 500.00 INE197N07032 MARVEL LANDMARKS PRIVATE LIMITED 18.00% 16-Sep-14 100.0000 19.6000 9.70 INE261F09GT9 NABARD 9.66% 18-Oct-14 100.3137 9.4500 50.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.2703 10.2555 200.00 INE514E08AO0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.44% 05-Dec-14 99.5971 9.7500 500.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.3000 9.6200 40.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.0500 9.4800 74.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 99.9502 9.6700 100.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.8350 9.6400 115.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.7700 9.6606 15.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 16-Apr-15 100.2500 9.6400 2.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.9000 9.6300 2.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.8500 9.5300 2.00 INE261F09GG6 NABARD 9.70% 06-Jun-16 101.2523 9.3134 150.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 100.0695 12.1000 50.00 INE261F09HE9 NABARD DBSR XII 9.18% 07-Feb-17 99.5594 9.2700 100.00 INE134E08EI1 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.62% 20-Mar-17 100.3845 9.5085 10.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 102.1000 9.3400 2.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.5389 9.7200 250.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.6550 9.6900 50.00 INE053A08073 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 99.8311 9.8000 150.00 INE043D07AP1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.88% 16-Jul-17 100.0000 9.8398 250.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.0000 9.8180 600.00 INE721A08AS0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.45% 29-Jun-18 100.3400 11.3500 3.00 INE020B07DY9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 30-Sep-18 107.0000 9.3200 2.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 104.3377 10.0071 36.00 INE018A08AH4 LARSEN AND TOUBRO LTD 8.95% 26-May-20 98.4000 9.2300 200.00 INE020B08450 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 25-Oct-20 96.8515 9.3349 200.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.1900 9.3100 4.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 102.0800 9.2500 6.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.3841 10.1400 250.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6786 10.0900 150.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.15% 29-Jul-21 99.5200 10.2093 11.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.0400 9.2900 174.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5200 9.3750 50.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3914 9.3358 250.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7750 9.2800 5.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 101.6000 11.5800 87.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.5100 11.6000 44.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 102.3700 11.4500 14.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.20% 25-Jan-22 101.2500 8.2000 430.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 101.6000 8.0090 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.4500 8.1300 20.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 99.0800 9.1327 5.00 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II - 05-Mar-22 98.8000 8.2700 1.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.8500 10.1500 10.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 100.0871 9.2300 250.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 100.0000 9.2500 100.00 INE411L07023 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 9.34% 25-Oct-25 94.1000 10.4000 1.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 100.5400 9.2600 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 101.7000 8.1000 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8.30% 25-Jan-27 102.5200 8.0063 50.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 100.8500 8.2000 5.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.7700 8.1200 200.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.6000 8.2400 17.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.8000 8.1800 10.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 102.4400 9.0007 30.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.5500 9.2688 7.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 01-Jan-70 98.9752 9.4279 6.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com