Apr 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 733.40 NSE 9011.30 FIMMDA 12866.60 ============= TOTAL 22611.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D076H7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.30% 29-Mar-13 99.9763 10.2900 40.00 INE721A07978 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.03% 26-Aug-14 100.0000 10.9600 6.00 INE261F09GT9 NABARD 9.66% 18-Oct-14 100.3134 9.4500 50.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.5712 9.7400 90.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.0000 9.8700 100.00 INE958G08930 RELIGARE FINVEST LIMITED 13.05% 22-Jun-17 100.7500 12.8100 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.5000 10.9700 1.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.9500 9.2700 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.6205 10.1100 400.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 105.3700 9.3400 1.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 103.8700 11.2000 1.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.2500 9.6100 4.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.3000 10.8000 5.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.0400 9.3100 1.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.8500 8.2800 3.40 NSE === INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 99.6542 9.7827 500.00 INE242A07165 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.15% 10-Jun-12 99.6478 13.1709 250.00 INE134E08AE8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.00% 15-Jun-12 99.9501 9.7474 250.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2783 9.9969 850.00 INE667F07394 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.30% 29-Mar-13 99.9763 10.3198 50.00 INE001A07IF9 HDFC LTD 9.80% 19-Apr-13 100.1132 - 500.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.8164 9.5462 750.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 99.9049 9.7219 450.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 99.7888 9.5592 500.00 INE261F09GT9 NABARD 9.66% 18-Oct-14 100.3134 9.4435 500.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.2903 9.6145 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1285 9.5157 50.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.8979 9.3769 100.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.8200 - 21.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 16-Apr-15 100.2800 - 2.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.9000 9.6500 2.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 100.0000 9.4612 14.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.62% 29-Jun-16 100.4790 9.4435 50.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 97.4584 9.4519 1600.00 INE005A11473 ICICI JAN 1999 N.A. 03-Mar-17 62.2500 0.0000 1.50 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.4626 - 66.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 63.9689 0.0000 9.60 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 61.7350 0.0000 6.00 INE261F09EI7 NABARD 0.00% 01-Apr-18 60.4577 0.0000 10.80 INE261F09EL1 NABARD 0.00% 01-May-18 60.0377 0.0000 7.20 INE261F09EO5 NABARD 0.00% 01-Jun-18 59.6068 0.0000 18.40 INE261F09EU2 NABARD 0.00% 01-Nov-18 57.5254 0.0000 2.60 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.2014 9.4180 900.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 56.7158 0.0000 1.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 55.9437 0.0000 7.40 INE018E08037 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT. 9.85% 28-Mar-19 101.6000 - 225.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 96.8600 0.0000 1.00 INE141A09108 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Dec-19 96.9800 9.6554 1.00 INE549F08459 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP. 8.23% 27-Jan-20 95.6000 8.9768 1.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 99.0200 0.0000 6.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 97.3300 9.2234 200.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 100.4300 9.2556 50.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 99.8600 9.2557 50.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.3500 9.2879 11.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 105.9600 11.1391 9.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.4014 9.3322 250.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 101.7453 11.5640 52.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.9000 11.5375 103.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.8500 8.0592 4.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 102.9000 7.7552 4.80 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 97.8864 9.3191 100.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.8300 10.1562 4.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.3500 - 166.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 103.9000 10.9358 1.00 INE695A09061 UNITED BANK OF INDIA RESET 18-Jun-22 105.2700 9.7927 1.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 99.8600 9.2550 50.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 108.0500 9.8219 2.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 103.5800 9.3623 4.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.6500 8.1340 12.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 98.2000 8.4118 4.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORP. 9.30% 30-Mar-27 102.7000 - 30.00 FIMMDA ====== INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 105.9600 10.6400 18.00 INE115A07841 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.25% 10-Jun-12 99.6542 9.2500 500.00 INE242A07165 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 7.15% 10-Jun-12 99.6478 9.0000 250.00 INE134E08AE8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.00% 15-Jun-12 99.9501 9.2420 250.00 INE020B07FB2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.60% 22-Jan-13 98.2783 9.9000 850.00 INE523E07475 L & T FINANCE LTD 8.40% 08-Mar-13 98.7082 9.9104 100.00 INE916D076H7 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.30% 29-Mar-13 99.9763 10.2503 50.00 INE667F07394 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.30% 29-Mar-13 99.9763 10.2503 50.00 INE001A07IF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.80% 19-Apr-13 100.1132 9.6566 500.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.8164 9.5721 750.00 INE261F09FA1 NABARD 7.19% 29-Apr-13 97.7864 9.6001 750.00 INE660A07FP7 SUNDARAM FINANCE LTD 10.17% 11-Jul-13 100.0553 10.0394 1.00 INE121A07DH2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FIN. 10.59% 22-Jul-13 100.3605 10.1895 1.00 INE523E07517 L&T FINANCE 9.96% 04-Sep-13 99.8760 10.0394 2.00 INE261F09GB7 NABARD 9.40% 30-Mar-14 99.9874 9.3900 10.00 INE660A07HP3 SUNDARAM FINANCE LIMITED - 16-Apr-14 83.0542 9.8700 240.00 INE895D08345 TATA SONS LTD 10.25% 13-May-14 100.6873 9.8500 150.00 INE895D08352 TATA SONS LTD 10.20% 27-May-14 100.5924 9.8500 100.00 INE261F09GH4 NABARD 9.70% 16-Jun-14 99.9049 9.0000 450.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 99.7888 9.8000 500.00 INE261F09GJ0 NABARD 9.50% 11-Jul-14 99.7910 9.8000 250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 99.8055 9.6900 10.00 INE261F09GT9 NABARD 9.66% 18-Oct-14 100.3134 9.4558 550.00 INE115A07460 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 23-Nov-14 99.2903 10.2200 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.63% 15-Dec-14 100.1385 9.5156 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1000 9.4400 10.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.55% 13-Jan-15 100.1400 9.4600 6.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 99.8979 9.3800 100.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.5712 9.7400 150.00 INE895D08410 TATA SONS LTD. 9.98% 10-Apr-15 100.8200 9.6400 6.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 100.0177 9.3900 240.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.9000 9.6300 2.00 INE261F09HG4 NABARD 9.35% 29-Jan-16 99.9286 9.3500 7.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.62% 29-Jun-16 100.4790 9.4500 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4200 9.3800 50.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 97.4584 9.4500 800.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 06-Feb-17 102.5200 9.5947 250.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.0000 9.8600 100.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.8000 9.6500 16.00 INE053A08073 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 99.8403 9.8100 500.00 INE053A08073 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-17 99.8315 9.8121 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 108.7400 9.3800 7.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.2014 9.4000 450.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.70% 15-Dec-18 101.1864 9.4232 300.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.2000 10.6960 10.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 102.1700 10.7000 50.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 102.2664 10.2700 50.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 97.3300 9.2300 200.00 INE752E07IQ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-20 100.4300 9.2500 100.00 INE752E07JG5 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-20 99.8600 9.2500 150.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.2500 9.3048 14.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.3500 9.2879 4.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.2764 9.3800 11.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 29-Jun-21 101.3500 9.3800 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.5025 10.1200 400.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LTD 10.75% 12-Aug-21 99.3500 10.8400 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.7200 10.2700 19.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1500 9.3600 253.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1500 9.3700 18.00 INE305A09166 TOURISM FINANCE CORPORATION LTD 10.20% 16-Nov-21 105.3700 9.5500 1.00 INE872A08BZ4 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 11-Jan-22 103.8700 11.1900 1.00 INE872A08CA5 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 12-Jan-22 101.9000 11.5300 108.60 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.7000 8.0937 500.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 100.7250 8.0899 220.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.4000 8.1391 100.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 97.8864 9.3278 100.00 INE121H08024 IL&FS 10.30% 22-Mar-22 100.9000 10.1448 1.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.2000 9.6130 160.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 100.4000 9.1806 250.00 INE752E07JI1 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-22 99.8600 9.2500 100.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.8500 11.2400 3.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.45% 01-Sep-26 100.0000 9.4373 200.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 99.9000 8.1119 112.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 97.1700 8.5333 1.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 100.1100 7.9511 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India