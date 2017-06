May 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 364.00 NSE 6324.40 FIMMDA 9412.30 ============= TOTAL 16100.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07435 BAJAJ AUTO FINANCE LTD. 10.25% 11-Nov-13 99.7299 10.3600 100.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 100.5727 9.0200 50.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 96.5600 12.9600 55.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.3009 9.1700 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.5000 6.5200 5.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.8701 10.0700 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 101.4315 9.2300 10.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.5000 8.1100 50.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 102.5000 7.8000 1.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.1500 8.2400 3.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 98.6500 10.1300 20.00 NSE === INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.3318 10.1782 50.00 INE001A07HR6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.83% 17-Jan-13 99.5460 10.3927 3000.00 INE134E08AO7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.40% 25-Mar-13 99.6822 9.7119 1.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 30-Aug-13 112.6540 10.1399 250.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 117.9615 9.8990 450.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 98.0179 9.5901 150.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.9046 9.6007 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 99.9252 9.3572 2.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 23-Feb-15 99.7121 9.7772 50.00 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 08-Apr-15 100.4100 - 150.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 99.7722 - 15.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 99.7500 10.2947 5.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 100.0000 9.2118 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.7678 9.4423 100.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.3160 9.5047 100.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 100.0000 9.2188 100.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 101.6410 9.4400 100.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 101.6410 9.4400 100.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.3700 9.7610 6.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0300 9.3217 250.00 INE134E08735 PFC TX SR-13 9.60% 24-May-17 101.4700 9.2089 0.50 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.0900 - 50.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 99.0699 9.4384 100.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.0000 9.2264 80.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 56.1030 8.9999 16.40 INE018E08037 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT. 9.85% 28-Mar-19 102.1300 9.4031 15.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-19 100.1481 9.2964 100.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 96.2000 9.5177 50.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 100.0000 9.2287 50.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-20 101.8230 9.2952 150.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 98.5414 9.4198 18.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-21 101.9750 9.2955 150.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.5205 9.3708 20.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3541 9.3378 9.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 97.8216 9.3287 50.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 100.0000 7.9891 50.00 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II AND 8. - 05-Mar-22 98.9500 8.2524 3.00 INE872A08CB3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.40% 30-Mar-22 100.0000 - 1.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.0000 9.6415 10.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.1800 9.2697 63.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 99.0000 8.3135 5.50 INE115A07CI4 - -- - 100.0000 - 150.00 INE043D07AU1 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. PP -- - 100.0700 9.6690 3.00 INE039A09OL1 IFCI LTD. -- 28-Feb-22 100.7500 10.3557 1.00 FIMMDA ====== INE020B07EU5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.90% 06-Oct-12 99.0552 9.7031 550.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.3318 9.8629 300.00 INE001A07HR6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.83% 17-Jan-13 99.5460 10.2200 3000.00 INE001A07FU4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 30-Aug-13 112.6540 10.1400 250.00 INE296A07435 BAJAJ AUTO FINANCE LTD. 10.25% 11-Nov-13 99.7299 10.3500 100.00 INE155A07185 TATA MOTORS LIMITED 2.00% 31-Mar-14 118.0206 9.8695 500.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 98.0179 9.6000 150.00 INE557F08DW3 NATIONAL HOUSING BANK 9.62% 04-Nov-14 99.9046 9.6000 250.00 INE703H07054 AKRUTI NIRMAN LTD. 18.50% 22-Dec-14 100.0000 - 10.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.1000 9.3200 2.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 23-Feb-15 99.7100 9.7809 250.00 INE752E07GR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.84% 29-Mar-15 98.2468 9.5491 31.30 INE115A07CE3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.90% 08-Apr-15 100.5000 9.6780 450.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.1200 9.6350 15.00 INE081A07175 TATA STEEL LIMITED 10.20% 07-May-15 99.8000 10.2743 2.00 INE261F09HF6 NABARD 9.40% 31-Jul-15 99.7654 9.4865 150.00 INE895D08295 TATA SONS LIMITED 9.30% 24-Dec-15 98.7500 9.6800 6.00 INE752E07JB6 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-15 100.0000 9.2500 100.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 96.5600 - 55.00 INE020B08617 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 19-Oct-16 99.3160 9.8000 100.00 INE752E07JC4 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-16 100.0000 9.2500 100.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 101.6410 9.4400 100.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.0897 9.8300 50.00 INE895D08428 TATA SONS LTD. 9.87% 16-Apr-17 100.3700 9.7500 11.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 9.35% 30-Apr-17 100.0300 9.3200 250.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.0900 9.7874 50.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 27-Aug-17 100.2225 9.6700 200.00 INE752E07JD2 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-17 100.0000 9.2500 100.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 106.7405 9.3550 7.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-18 100.0000 9.2500 100.00 INE018E08037 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT. 9.85% 28-Mar-19 101.9332 9.4427 15.00 INE018E08037 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT. 9.85% 28-Mar-19 102.1300 9.4028 7.00 INE114A07448 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.90% 01-May-19 99.1607 9.0600 150.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.35% 29-Aug-19 100.1481 9.3000 100.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 96.2000 9.1666 50.00 INE134E08BT4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Oct-19 96.2300 9.5085 50.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORP. OF INDIA LTD. 9.25% 26-Dec-19 100.0000 9.2500 100.00 INE928F08026 TATA AUTOCOMP SYSTEMS LIMITED 10.15% 20-May-20 98.4700 10.7000 49.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-20 101.8230 9.3000 150.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.0500 9.3357 13.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.18% 15-Apr-21 99.1000 9.3270 10.00 INE752E07IG7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 31-May-21 101.9750 9.3000 100.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.0800 9.2602 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 101.8701 10.0670 50.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.8300 9.3300 20.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.8300 9.3300 10.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.3500 11.4500 6.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.20% 01-Feb-22 100.5000 8.1133 50.00 INE514E08AQ5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 0.00% 07-Feb-22 97.8216 9.3366 50.00 INE053F07520 IRFC 8.00% 23-Feb-22 100.0000 8.0000 50.00 INE031A07832 8.10 P.A. FOR CATEGORY I II AND 8. - 05-Mar-22 98.9500 8.2500 3.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.65% 31-Mar-22 100.7732 9.4800 25.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.1800 9.2650 26.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 101.7500 9.9100 3.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 101.5500 9.4600 82.00 INE954K08022 AIR INDIA LTD 9.84% 27-Sep-26 104.2760 9.2700 150.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORP. LTD. 8.30% 01-Feb-27 102.2000 8.0400 9.00 INE053F07538 IRFC 8.10% 23-Feb-27 100.2700 8.0707 51.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 100.1500 8.1700 1.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-27 100.5000 8.0400 20.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- - 100.0000 9.7000 300.00 INE115A07CJ2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED -- - 100.0000 9.9295 250.00 INE039A09OL1 IFCI LIMITED -- 28-Feb-22 100.7500 10.3115 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 98.6500 10.1200 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 31-Dec-99 107.5000 10.7390 152.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India