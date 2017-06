Jun 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 1525.00 NSE 7000.00 FIMMDA 20167.30 ============= TOTAL 28692.30 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 117.2873 0.0000 150.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.1598 9.3600 100.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0000 9.6400 550.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.0200 9.8400 50.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.0000 9.8100 250.00 INE872A08BE9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 10.20% 23-Mar-20 100.0000 10.1900 125.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 110.7250 10.6500 1.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 101.8500 9.5800 100.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.2340 10.0100 50.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.15% 29-Jul-21 99.2000 10.2800 8.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 101.7500 7.9400 118.50 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.4500 9.5000 8.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 100.0000 10.8500 1.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.7000 7.9000 5.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 102.2612 7.8900 4.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 100.7500 8.0300 3.00 NSE === INE134E08BM9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.20% 09-Jul-12 99.6754 10.2163 300.00 INE134E08DC6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 15-Jul-12 99.6494 9.9659 2400.00 INE238A08187 AXIS BANK LIMITED 0.65% 25-Jul-12 99.7738 8.3507 250.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 99.3604 10.2215 250.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 11-Apr-13 99.5278 10.0824 250.00 INE094A07038 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 7.70% 12-Apr-13 98.5481 9.4932 450.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 6.85% 22-Jan-14 98.6903 7.6804 200.00 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 96.8070 9.5353 250.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 99.8935 9.7883 500.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 98.3981 9.4881 250.00 INE261F09GZ6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.35% 20-Dec-14 99.4702 9.5450 500.00 INE001A07IB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 23-Feb-15 99.7074 9.7766 50.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.5126 9.8047 500.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.8169 9.4311 100.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 99.0728 9.7773 50.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.7542 9.3726 500.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.8010 9.5700 50.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.1949 9.2600 150.00 FIMMDA ====== INE916D07V33 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 20-Jun-12 99.5896 9.4000 90.00 INE895D08204 TATA SONS LIMITED 8.70% 26-Jun-12 99.9107 9.3977 50.00 INE134E08BM9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.20% 09-Jul-12 99.6754 9.9771 300.00 INE134E08DC6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 15-Jul-12 99.6116 9.9769 2150.00 INE134E08DC6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.10% 15-Jul-12 99.6494 9.7004 250.00 INE238A08187 AXIS BANK LIMITED 0.65% 25-Jul-12 99.7738 10.0000 850.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 99.3604 9.9229 250.00 INE115A07965 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 15-Sep-12 99.3801 9.8731 250.00 INE522D07297 MANAPPURAM FINANCE LIMITED 0.00% 12-Oct-12 108.5593 12.1000 15.00 INE001A07GN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 11-Apr-13 99.5278 10.0800 250.00 INE756I07019 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.25% 25-Nov-13 99.7573 10.3300 5.00 INE296A08524 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-13 105.4788 10.1000 2.20 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 6.85% 22-Jan-14 98.6903 7.6850 200.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO 6.85% 20-Mar-14 98.1848 7.9500 2.20 INE053F09FX4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.45% 27-Apr-14 96.8070 9.5306 250.00 INE941D08024 RELIANCE PORTS & TERMINALS LTD. 9.50% 06-Jun-14 100.0000 8.6541 4700.00 INE557F08DS1 NATIONAL HOUSING BANK 9.75% 14-Jun-14 99.8935 9.8508 500.00 INE752E07HC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-14 98.3981 9.5014 250.00 INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 117.2873 10.0000 150.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.1000 9.0000 10.00 INE261F09GZ6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.35% 20-Dec-14 99.4702 9.9500 500.00 INE587B07TH8 GE CAPITAL SERVICES INDIA 0.00% 02-Mar-15 101.4680 10.1000 5.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 99.7074 9.8731 56.00 INE115A07CF0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 30-Apr-15 99.5126 9.8070 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.7567 9.5450 100.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 28-May-15 100.0000 9.8500 100.00 INE043D07AW7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-15 100.0000 9.9000 100.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.8169 9.4400 100.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.0700 9.3600 8.00 INE870D07035 NATIONAL FERTILIZERS LTD 9.42% 15-Sep-16 100.1900 9.5500 100.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 99.0728 9.7896 50.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.0500 9.3173 100.00 INE134E08EP6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.52% 02-May-17 99.9300 9.0000 502.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.1100 9.8200 20.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.0000 9.3968 200.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.1598 9.3500 200.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 99.9732 10.0000 220.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 99.8500 9.6900 1250.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 99.9800 9.6143 1182.00 INE043D07AN6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.87% 16-Aug-17 100.0200 9.8011 50.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.0000 9.8900 250.00 INE680A09030 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.90% 29-Apr-18 100.0000 12.2500 3.00 INE114A07737 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.30% 25-May-18 100.0000 9.3000 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 99.6132 9.2000 50.00 INE121A08MI9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.70% 17-May-19 100.0000 11.6940 250.00 INE680A09048 DHANLAXMI BANK LIMITED 11.95% 29-May-19 100.0000 12.3000 2.00 INE134E08ES0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.41% 01-Jun-19 99.9300 9.4055 520.00 INE134E08ES0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.41% 01-Jun-19 100.0000 9.4039 37.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 95.5800 9.5700 10.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 97.2594 11.2292 50.00 INE909H08048 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 28-Apr-20 97.2511 11.2284 50.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 10-Jun-21 101.4850 9.6418 100.00 INE134E08DQ6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 29-Jun-21 101.0800 9.4174 500.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS 10.40% 18-Jul-21 102.2340 10.0000 50.00 INE660A08BK5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.15% 29-Jul-21 99.2000 10.2715 8.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 99.9916 10.2300 150.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.1000 9.3800 200.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.4100 9.3300 21.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.6000 7.9500 100.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 101.7500 7.9234 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.0000 8.0900 12.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 2.00% 23-Apr-22 83.6605 10.0900 900.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.8010 9.5700 100.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.1949 9.2599 150.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 100.8500 9.6800 25.00 INE103G08016 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.60% 18-May-22 100.8500 9.6800 7.00 INE871D07MT2 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINAN 9.80% 30-May-22 100.0000 9.8000 50.00 INE652A09047 STATE BANK OF PATIALA RESET 28-Sep-22 102.5970 9.4732 200.00 INE733E07GY4 NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION 9.00% 25-Jan-23 98.5750 9.2800 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.3000 7.9100 20.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.5500 7.9947 12.40 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 100.6000 7.8700 1.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.1000 8.1762 20.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 101.7500 9.0838 50.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange
FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India