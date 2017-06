Jun 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE, NSE & FIMMDA. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3441.80 NSE 8880.30 FIMMDA 16715.70 ============= TOTAL 29037.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE121A07CR3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.60% 14-Aug-12 99.7153 9.8700 500.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 6.85% 20-Mar-14 98.4600 7.7800 210.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 100.0000 9.5000 2000.00 INE414G07100 MUTHOOT FINANCE LIMITED 12.25% 13-Sep-16 93.2500 14.4100 5.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.2241 9.7900 50.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 93.0100 7.8600 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIM RESET 18-Mar-21 110.5990 0.9500 22.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIM 10.40% 18-Jul-21 102.5910 9.9500 300.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.9500 7.8900 44.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 101.5700 7.9500 0.90 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.2700 9.5300 31.00 INE572F11240 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-24 32.7300 10.0600 95.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIM 9.79% 29-May-24 101.5000 9.6600 126.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 100.8000 8.0000 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.4500 8.0000 6.40 NSE === INE261F09DK5 NABARD 9.80% 10-Sep-12 99.7856 10.1894 150.00 INE667F07212 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 8.69% 21-Sep-12 99.4494 10.2989 100.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 98.9353 10.2086 100.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.5004 10.1685 550.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.3852 10.1461 100.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.5351 10.0786 600.00 INE043D07658 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 22-Jul-13 99.5466 9.8741 250.00 INE261F09FV7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.61% 22-Feb-14 99.9540 9.5813 1000.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.5214 9.9000 50.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.1932 9.4925 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.9623 9.5841 100.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.7722 9.4453 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.7285 9.4455 50.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8640 9.5000 500.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 96.6517 9.3721 250.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.0900 11.3390 1.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.2700 9.3048 20.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.6667 9.4092 300.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 99.3596 9.6972 500.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.2000 9.3438 10.00 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 05-Jun-17 100.0000 - 2000.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.1500 9.5776 10.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.4213 9.2010 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 105.3500 11.2039 3.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 98.7500 10.9568 100.00 INE013A08143 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 30-Sep-21 99.2500 10.8557 5.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.7500 9.2806 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 101.6500 7.9354 14.10 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 100.5300 7.9080 14.20 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 100.3500 9.5827 50.00 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 100.2100 9.2090 1.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIM 2.00% 23-Apr-22 83.7170 10.0900 900.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.2700 9.5331 30.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.4455 9.2200 100.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 9.49% 04-Jun-22 100.8500 - 100.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIM 9.79% 29-May-24 99.7000 - 40.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.2400 9.4055 100.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.6000 7.7880 5.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.7500 8.1038 25.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 98.9500 10.0925 1.00 FIMMDA ====== INE667F07386 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.30% 02-Aug-12 100.0200 10.5500 40.00 INE001A07HC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.60% 10-Aug-12 99.8966 9.4309 200.00 INE121A07CR3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 8.60% 14-Aug-12 99.7153 10.1200 500.00 INE261F09DG3 NABARD 9.20% 16-Aug-12 99.8717 9.5200 30.00 INE115A07957 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.20% 31-Aug-12 99.5807 9.4200 200.00 INE261F09DK5 NABARD 9.80% 10-Sep-12 99.7856 10.2681 150.00 INE667F07212 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 8.69% 21-Sep-12 99.4494 10.0000 100.00 INE115A07734 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.76% 06-Nov-12 98.9353 9.9500 100.00 INE115A07AD9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 08-Dec-12 99.5004 10.1954 550.00 INE134E08AH1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.22% 28-Dec-12 99.3852 9.9499 100.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.5345 10.1200 500.00 INE115A07AI8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 11-Jan-13 99.5351 10.1200 250.00 INE043D07658 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.50% 22-Jul-13 99.5466 9.9000 250.00 INE020B07DS1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 24-Jul-13 101.0392 9.6800 15.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 6.85% 22-Jan-14 98.6756 7.7000 75.00 INE787H09038 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 6.85% 22-Jan-14 98.6737 7.5526 20.00 INE787H09046 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COM 6.85% 20-Mar-14 98.5892 7.5572 420.00 INE115A07AU3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 10.20% 07-Jun-14 100.5214 9.9000 50.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.2140 9.4900 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 99.9623 9.5900 100.00 INE265M07021 SUNSHINE HOUSING & INFRASTRUCTURE RESET 31-Dec-14 100.0000 20.7700 10.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 99.7722 9.4500 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 99.7285 9.4500 50.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Apr-15 100.0000 9.6800 5.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.8640 9.5000 500.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 99.7600 9.5430 101.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.0000 9.4986 600.00 INE261F09HL4 NABARD 9.50% 04-Jun-15 100.0000 9.5000 300.00 INE557F08EH2 NATIONAL HOUSING BANK 9.50% 05-Jun-15 100.0000 9.5197 2000.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.0000 9.8500 150.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 05-Jun-15 100.2206 9.7600 150.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 96.6517 9.3800 250.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.0900 9.3500 1.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.1300 9.3600 1.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 100.2038 9.4100 6.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.2700 9.3048 22.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.6667 9.4100 200.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.6413 9.4200 100.00 INE115A07BV9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 19-Jan-17 100.4064 9.4100 5.00 INE115A07BX5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.56% 24-Jan-17 99.3596 9.7000 500.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.4000 9.7500 10.00 INE895D08444 TATA SONS LIMITED 9.85% 21-May-17 100.2241 9.7800 100.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.61% 01-Jun-17 100.0000 9.6061 50.00 INE115A07CL8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 05-Jun-17 100.0000 9.7400 2000.00 INE043D07AV9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.83% 23-Aug-17 100.1000 9.8000 21.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.1500 9.3409 10.00 INE206D08121 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 1.89% 16-Nov-19 103.3000 9.8500 100.00 INE053F09HL5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.72% 20-Dec-20 93.0100 7.8600 1.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 103.4213 9.2000 50.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIM 10.40% 18-Jul-21 102.7097 9.9200 350.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIM 10.40% 18-Jul-21 102.7000 9.9215 200.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 98.7500 10.9500 100.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.1000 7.8794 68.60 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.0000 7.8856 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 100.9500 7.8571 10.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 100.5300 7.9200 3.80 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.4500 8.0200 66.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.2500 8.0500 5.80 INE514E08AV5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 18-Apr-22 100.2100 9.2000 1.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIM 2.00% 23-Apr-22 83.7100 10.0968 1300.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIM 2.00% 23-Apr-22 83.7104 10.0900 600.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 99.7362 9.5852 1250.00 INE514E08AX1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.30% 11-May-22 100.4455 9.2200 100.00 INE202E07070 INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT 9.49% 04-Jun-22 100.9100 9.3452 5.00 INE572F11240 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-24 32.7300 10.0600 95.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIM 9.79% 29-May-24 101.5000 9.7500 144.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIM 9.79% 29-May-24 99.8700 10.0200 17.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 103.2400 9.4000 100.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 102.1709 8.3000 10.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 100.9165 8.1000 450.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 100.3600 8.0555 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.5300 8.1200 37.50 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 101.1800 7.9800 30.00 INE121A08MD0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 07-Dec-21 100.0000 12.8800 2.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 102.3500 9.3500 50.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 98.9500 10.0900 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIM RESET 31-Dec-99 107.4500 10.4735 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 31-Dec-99 105.2000 9.7600 5.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIM RESET 31-Dec-99 107.0000 10.4900 2.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIM RESET 31-Dec-99 107.2500 10.4400 2.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange FIMMDA - Fixed Income Money Market & Derivatives Association of India Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond RICs : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> For Contributions Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222, rru.data@reuters.com